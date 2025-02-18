藏壽司不只卡娜赫拉的小動物扭蛋，這次更有卡娜赫拉集點送！藏壽司這波再度與超萌「卡娜赫拉的小動物」合作，推出限定扭蛋系列，在2月21日起更推出超萌集點贈活動，限定周邊「陶瓷碗兩入組、造型抱枕」集點就能免費帶回家，還有全台4間「藏壽司Ｘ卡娜赫拉的小動物」主題店鋪，吸引粉絲衝打卡。



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▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物集點贈活動，卡娜赫拉的周邊小物必收藏 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物集點贈活動，限定主題門市必打卡 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

藏壽司 卡娜赫拉的小動物集點贈活動

藏壽司在2/21起推出全新「卡娜赫拉的小動物」系列扭蛋，並且同步推出集點贈活動，只要消費滿300元即可獲得1點，集滿13點可換「陶瓷碗兩入組」，看P助與粉紅兔兔變身成各種不同的壽司造型超可愛。此外，集滿16點則能帶回超萌的「富士山造型造型抱枕」，粉絲一定要收藏。▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物集點贈活動，壽司圖案陶瓷碗兩入組 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物集點贈活動，富士山造型抱枕 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理為了滿足鐵粉們，藏壽司特別在全台4間指定店鋪「基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店」打造期間限定的卡娜赫拉的小動物主題佈置，無論是等候區、櫃檯、座位區都充滿可愛的P助與粉紅兔兔。不只拍照超可愛，3/23前只要到這四家店與限定佈置合影，並在社群完成指定步驟，就有機會抽中超可愛粉嫩系麻布提袋，是本次隱藏版周邊小物。▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物，4間卡娜赫拉的小動物主題店鋪 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物，限量打卡贈周邊小物 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理不只周邊小物，這次藏壽司更推出春日限定4款輕盈系壽司，特別推薦「柚子蘿蔔泥槍烏賊」Q彈鮮美，搭配特製柚子蘿蔔泥，口感清爽又開胃，還有「鹽味蔥花赤蝦軍艦、海膽鮪魚泥海苔包」讓壽司控吃到鮮味爆棚的奢華風味。藏壽司也針對甜點控推出「甜戀花見」系列，超療癒「愛戀草莓巧克力聖代、紅豆奶油法式金磚」甜蜜滿分，從視覺到味覺都讓人感受到濃濃春日氛圍。▲藏壽司春日限定甜點新品推薦 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理▲藏壽司X卡娜赫拉的小動物集點贈活動，吃新品趁機拿周邊 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/02/21起

活動方式：消費滿300元即可獲得1點，集滿13點即可兌換「陶瓷碗兩入組」、集滿16點則可兌換限定版的「造型抱枕」。



藏壽司 卡娜赫拉的小動物 打卡贈活動

活動期間：2025/02/21-3/23

活動分店：藏壽司基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店

活動方式：至以上四間指定限定門市，與卡娜赫拉的小動物限定佈置合影，並在社群上完成指定步驟，即有機會抽中藏壽司限定的粉嫩系麻布提袋。