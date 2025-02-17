珍煮丹甜甜圈開吃！這次Mister Donut特別攜手超夯手搖杯「珍煮丹」，把經典的黑糖、珍珠元素結合甜甜圈，一次推出9款黑糖祭新品，這次聯名不僅將人氣飲品「黑糖珍珠鮮奶」變身成甜甜圈，還有聯名升級版飲品「黑糖珍珠蕎麥奶茶」買一送一優惠，不管是珍煮丹飲料鐵粉、還是Mister Donut甜甜圈鐵粉，這次都要先衝了。



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▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖珍珠甜甜圈系列推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖珍珠甜甜圈及優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Mister Donut 珍煮丹聯名商品

Mister Donut這次聯名將珍煮丹的飲料元素加進甜甜圈，推出9款聯名限定新品，首推「黑糖奶香波堤」結合白牛奶可可沾醬與黑糖蜜，再點綴可可脆球模擬珍珠，打造黑糖珍奶的濃醇風味。另一款「濃醇黑糖波堤」換上白牛奶可可沾醬劃線，如果是咀嚼控就一定要吃「黑糖Q粿黃金圈」，內餡塞滿珍煮丹人氣配料「黑糖Q粿」，搭配鮮奶油，讓咀嚼控一次滿足。▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖奶香波堤、濃醇黑糖波堤 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖Q粿黃金圈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，本次聯名商品更推出「黑糖可可波堤」與「黑糖可可歐菲香」則透過黑糖可可沾醬降低甜度，展現黑糖的純粹風味。「黑糖可可餅乾波堤」則使用珍煮丹黑糖粉、可可脆片增加風味層次。不只甜甜圈，「豆香黑糖蜜糰子」結合黑須豆香粉與黑糖蜜，帶來獨特豆香黑糖組合，甜點控也要跟上。▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖可可波堤 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖珍珠甜甜圈系列推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝Mister Donut與珍煮丹本次聯名，也推出限定飲料「黑糖珍珠蕎麥奶茶」使用珍煮丹的黑糖打造特製珍珠，搭配珍煮丹蕎麥以及奶茶基底，完美還原珍煮丹的珍奶風味。另一款「黑糖海鹽奶蓋紅茶」則以伯爵紅茶為基底，搭配海鹽奶蓋與黑糖粉，打造鹹甜多層次。本次新品2月18日起正式開賣，同步推出甜甜圈買5送1、買6送2優惠，黑糖祭飲品買一送一，買飲料送甜甜圈，下午茶組合超划算。▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖珍珠蕎麥奶茶與黑糖飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/02/18起，期間限定售完為止。

推薦商品：

珍煮丹聯名 黑糖奶香波堤

售價：55 元



珍煮丹聯名 黑糖 Q 粿黃金圈

售價：55 元



珍煮丹聯名 濃醇黑糖波堤

售價：50 元



珍煮丹聯名 黑糖可可餅乾波堤

售價：50 元



珍煮丹聯名 黑糖可可波堤

售價：45 元



珍煮丹聯名 黑糖可可歐菲香

售價：48 元



珍煮丹聯名 豆香黑糖蜜糰子

售價：55 元



黑糖珍珠蕎麥奶茶 L (冰)

售價：99 元



黑糖海鹽奶蓋紅茶 L (冰)

售價：89 元



Mister Donut甜甜圈新品優惠

活動期間：2025/2/18(二)~2025/2/23(日)

活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由 Mister Donut 招待。

指定商品：黑糖奶香波堤、濃醇黑糖波堤、黑糖可可餅乾波堤、黑糖可可波堤、黑糖 Q 粿黃金圈、黑糖可可歐菲香、豆香黑糖蜜糰子、北海道雙色乳酪瑪芬、濃可可瑪芬。



Mister Donut現作飲品買一送一

活動期間：2025/2/18(二)~2025/3/17(一)。

活動方式：活動期間購買1款黑糖祭限定現做飲品送1款價值39元甜甜圈。

指定飲品：黑糖珍珠蕎麥奶茶、黑糖海鹽奶蓋紅茶 。



▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖新品推薦及優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝