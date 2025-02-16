芋頭控要喝爆芋頭飲料！優格手搖杯「發發」這次推出3大系列、總共11款飲料新品，包含滿滿果香的優格飲、還有四款細膩茶感的金萱純茶。此外，發發與大甲鎮瀾宮再度聯名，推出療「芋」系飲品，使用大甲芋頭搭配招牌優格或鮮乳，打造濃郁滑順口感。2月17日起新品陸續開賣，芋頭系列3/3開賣，並有期間限定優惠最低下殺買一送一。



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▲發發飲料新品11款，優格新品 金萱茶新品 大甲芋頭新品聯名大甲鎮瀾宮 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理



▲發發飲料新品11款，優格新品 金萱茶新品 大甲芋頭新品聯名大甲鎮瀾宮 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理

發發新品系列

發發主打的「優格飲品」這次再升級，這次將果香與招牌優格完美結合，本次新品包含「青青芭樂優格、紅柚啵啵優格」主打富含果肉口感，清爽系則推薦「葡萄啵啵優格、蘋果百香優格」，還有多層次口感的「荔枝海鹽啵啵優格」，酸甜優格飲料一定要喝起來。▲發發飲料新品，優格新品及水果優格飲料推薦 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理不只有招牌優格飲料，這次發發針對純茶控推出四款風味獨特的金萱純茶，「柔香青金萱」與「芽香綠金萱」茶韻清爽，帶來滑順回甘的清甜口感，而「濃韻焙金萱」與「厚韻紅金萱」則茶香濃郁，甘甜溫潤。配合新品上市，2月17日起，加入發發官方LINE好友就能領專屬優惠券，憑券買發發金萱茶系列享買一送一優惠。▲發發飲料新品，金萱茶新品加入好友享買一送一 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，這次發發與大甲鎮瀾宮的聯名再升級，這次帶來療「芋」系列飲品。使用細膩香濃的大甲芋頭，搭配發發優格或乳香世家鮮乳，推出「芋來芋發優格」與「富芋黑糖牛奶」，讓濃郁芋香與綿密口感完美融合。同時還有發發可愛周邊「奇異鳥發發招財包」同步登場，可愛又實用，在3/3起正式登場，芋頭控準時開喝。▲發發飲料新品，大甲芋頭新品聯名大甲鎮瀾宮 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理▲發發飲料新品，大甲鎮瀾宮周邊小物 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理

葡萄啵啵優格

售價：80元(M)



荔枝海鹽啵啵優格

售價：85元(M)



蘋果百香優格

售價：85元(M)



青青芭樂優格

售價：85元(M)



紅柚啵啵優格

售價：85元(M)



濃韻焙金萱

售價：45元(L)



柔香青金萱

售價：40元(L)



芽香綠金萱

售價：35元(L)



厚韻紅金萱

售價：35元(L)



發發X大甲鎮瀾宮 聯名新品

開賣日期：2025/3/3(一)起，期間限定，售完為止

芋來芋發優格

售價：90元(M)



富芋黑糖牛奶

售價：80元(M)



奇異鳥發發招財包

售價：288元