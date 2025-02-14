大苑子芒果冰沙喝到飽、草莓冰沙喝到飽！千葉火鍋、享千葉、新千葉火鍋推出全新線上會員優惠，「黑卡會員」生日優惠吃到飽5折。除此之外，在「享千葉火鍋」更特別祭出酥皮濃湯無限供應，還有大苑子冰沙喝到飽，讓人一時忘記到底身在火鍋吃到飽。



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▲享千葉火鍋推出大苑子冰沙無限喝到飽，千葉火鍋各品牌生日優惠 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理



火鍋控這次一定要跟上，千葉火鍋、享千葉、新千葉火鍋，同步推出線上版會員「線上味來卡」。成為會員可享千葉火鍋壽優惠75折、享千葉火鍋壽星9折。如果在用餐消費時加500元還可以升級「黑卡會員」，享千葉火鍋生日優惠5折、享千葉75折、新千葉火鍋A、B餐85折。



▲千葉火鍋線上會員生日優惠、黑卡會員生日優惠，最低5折吃到飽 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

千葉火鍋各品牌生日優惠

除此之外，「享千葉火鍋」這次更特別祭出「現烤酥皮濃湯」無限供應，先前因為這道人氣湯品「不能外帶」而意外爆紅，即日起至3/31，不用加價就能無限續碗。此外，享千葉火鍋更與大苑子合作，即日起提供大苑子「芒果冰沙、草莓冰沙」喝到飽，讓人吃火鍋更澎湃、更享受。▲享千葉火鍋推出酥皮濃湯無限供應 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理▲享千葉火鍋推出大苑子冰沙無限喝到飽 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理在「千葉火鍋」3月份則推出4款經典曠世奇派冰棒，包含卡布奇諾、玫瑰鹽焦糖巧克力、比利時巧克力、草莓，吃火鍋被冰棒剛剛好。而「新千葉火鍋」則是3月1日起引進職人冰滴咖啡，使用UCC咖啡豆與高級設備慢萃，降低苦澀、提升甘醇度，濃郁香氣超療癒。▲千葉火鍋推出曠世奇派冰棒新口味 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理▲新千葉火鍋推出職人冰滴咖啡 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理

千葉火鍋

線上味來卡普卡：壽星本人75折優惠

黑卡會員：壽星本人5折優惠



享千葉火鍋

線上味來卡普卡：壽星本人9折優惠

黑卡會員：壽星本人75折優惠



新千葉火鍋

黑卡會員：壽星本人A、B餐85折優惠



千葉火鍋各品牌3月新品

活動期間：即日起至2025/3/31

活動內容：

千葉火鍋

推出曠世奇派卡布奇諾、玫瑰鹽焦糖巧克力、比利時巧克力、草莓，不加價吃到飽。



享千葉火鍋

推出酥皮濃湯、大苑子芒果/草莓冰沙，不加價吃到飽。



新千葉火鍋

新千葉火鍋獨家引進「職人冰滴咖啡」，選自UCC咖啡豆，搭配全新專業咖啡機設備La Marzocco。(新千葉火鍋斗六店不適用)