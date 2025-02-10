吃火鍋、吃燒肉喝大苑子買一送一！情人節大餐更浪漫，這一鍋餐飲集團旗下5大品牌，包含火鍋、燒肉、酸菜魚、韓式料理，同步推出情人節限定優惠、情人節套餐推薦，此外在2/10-2/19期間只要到這5大品牌用餐，還能享有「大苑子」指定飲料買一送一優惠，讓人吃完火鍋、吃完燒肉來杯飲料，又有理由跟曖昧對象邊喝、邊聊、邊散步。



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▲▼這一鍋5大品牌情人節優惠，大苑子買一送一 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理



這一鍋餐飲集團 情人節優惠大苑子買一送一

這一鍋餐飲集團五大品牌在2/10-2/19推出情人節「愛你久久」限定優惠，各品牌都有專屬情人節限定活動。在麻辣鴛鴦鍋「這一鍋」內用滿足條件，享99元加購千張豆腐紙，或520元加購日本A5和牛拼盤。個人鍋物「這一小鍋」只要點兩份套餐可加購辣滷鴨血豆腐或牛豬雙拼。「叁加叁泡椒酸菜魚」則祭出20元加購麵茶麻糬優惠，天冷約吃鍋、吃酸菜魚剛剛好。▲▼這一鍋5大品牌情人節優惠，情人節吃鍋加價購 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理此外，在「燒肉同話、韓啵」則主打限定情人節套餐，其中燒肉同話在套餐中加入「酒漬牛玫瑰」，選用牛板腱刷上特調紅酒液，凡追蹤IG即可99元加購。韓啵則推出799元情人套餐，包含多道韓式經典料理，還可免費獲贈青蘋果汁。特別的是，這一鍋餐飲集團這次情人節更與大苑子合作，2/10-2/19期間只要憑期間這一鍋集團五大品牌消費單據，到大苑子購買一杯「莓好時光(L)」時，就免費送「春熙柳丁翡翠(L)」一杯，讓粉絲們飯後喝飲料超爽。▲▼這一鍋5大品牌情人節優惠，吃完情人節大餐喝大苑子買一送一 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/2/10-2/19

活動品牌：這一鍋、這一小鍋、燒肉同話、叁加叁 泡椒酸菜魚、행복 韓啵 韓式料理

活動內容：只要憑期間這一鍋集團五大品牌消費單據，到大苑子購買一杯「莓好時光(L)」時，就免費送「春熙柳丁翡翠(L)」一杯。



這一鍋情人節優惠

活動期間：2025/2/10-2/19

活動期間兩人以上內用，符合門店低消，即可享受情人加購優惠：520元加購日本A5和牛拼盤（價值598元）、99元加購千張豆腐紙（價值128元）。



這一小鍋情人節優惠

活動期間：2025/2/10-2/19

活動期間點任兩份套餐，即享加購優惠二選一：20元加購辣滷鴨血豆腐（原價68元）、99元加購牛豬雙拼（培根牛 80g + 伊比利豬 80g）（原價226元）。



燒肉同話情人節優惠

活動期間：2025/2/10-2/19

活動期間，凡追蹤燒肉同話 IG(@chagether)，即可享情人限定單品「酒漬牛玫瑰」加購價99 元。



叁加叁 泡椒酸菜魚情人節優惠

​​​​​​​活動期間：2025/2/10-2/19

活動期間凡點購套餐組合，即可加價20元加購「麵茶麻糬」（原價88元）乙份。



행복 韓啵 韓式料理情人節優惠

​​​​​​​活動期間：2025/2/10-2/19

活動期間，凡點購期間限定情人節套餐799元（原價832元），並追蹤韓啵 IG (@hanbo.koreancuisine)，即可獲贈「Frais Jus 青蘋果汁」（原價48元）乙杯。