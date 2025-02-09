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情人節打卡免費送！青花驕送吃鍋金 阪前鐵板燒免費送肉肉，王品3品牌情人節優惠。

2025燈會攻略 王品 情人節 情人節優惠 more
2025-02-09 08:03:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：王品集團
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編輯 張人尹

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情人節大餐訂位！王品集團這次針對西洋情人節，集結旗下「阪前鐵板燒、青花驕、聚日式鍋物」3大品牌推出雙人套餐以及情人節限定優惠，放閃過情人節超需要。其中包含鐵板燒打卡送肉肉、以及鍋物系列情人節套餐，如果女友是火鍋控，也一定要領青花驕1000元吃鍋金，情人節約會就先卡位開吃。

推薦閱讀：情人節買一送一！居酒屋約會推薦「燒鳩」用通關密語生蠔干貝買一送一。

▲▼王品集團情人節優惠 情人節火鍋 鐵板燒套餐推薦 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理



這次王品集團情人節優惠，近期超夯鐵板燒「阪前鐵板燒」推出打卡免費送活動，即日起到2/28，只要內用消費滿2客套餐，並且出示活動文案圖片、或是現場打卡，每客可免費享用「松露清酒和牛頰」一份，讓戀人們共享高級鐵板燒美味。此外，情人節約會推薦一定要吃到招牌A5黑毛和牛、南非活鮑魚、北海道干貝等，情人節大餐一定要夠奢華、夠有面子。

▲王品集團情人節優惠 情阪前鐵板燒打卡送松露清酒和牛頰 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理

如果你們是火鍋控情侶，這次也要衝「青花驕」約會，針即日起至3/16對情人節推出椒心戀雙人套餐2千元有找，提供多款人氣鍋底和精選肉品，還搭配粉紅氣泡酒、玫瑰檸檬塔超浪漫。此外，在2/28前加入「青花驕」LINE官方帳號，還可獲得千元吃鍋金並抽雙人青花宴套餐券。同時，在「聚日式鍋物」即日起至3/14推出蠔心動雙人海陸瀑布聚，並提供湯底免費升級，拍照打卡還能抽2000元商品卡，讓火鍋控一起吃鍋、幫戀情加溫。

▲王品集團情人節優惠 青花驕千元吃鍋金 聚日式鍋物情人節套餐  / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理

 

王品集團 阪前鐵板燒情人節活動

活動期間：即日起至2/28
活動方式：內用消費滿2客套餐，出示活動文案或社群圖片，或評論打卡，每客贈送松露清酒和牛頰一份。
 

王品集團 青花驕情人節活動

活動期間：即日起至3/16
活動內容：
消費椒心戀雙人套餐（1,999元），可選鍋底、肉品、附餐，另附粉紅氣泡酒與玫瑰檸檬塔。
2/28前加入「青花驕」LINE官方帳號，可獲得千元吃鍋金並抽雙人青花宴套餐券。
 

王品集團 聚日式鍋物情人節活動

活動期間：即日起至3/14
活動方式：
消費蠔心動雙人海陸瀑布聚（1,498元起），可免費升級湯底為起司牛奶湯或激辛麻辣湯。
拍照上傳至FB指定貼文，即可參加抽獎，有機會獲得總價值2,000元商品卡。

 

 

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