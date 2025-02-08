情人節居酒屋約會推薦！市民大道的超夯居酒屋「燒鳩」是許多人聚餐、約會的必衝口袋名單，因為人氣太高，更成為必搶的預約困難店。這次情人節，燒鳩連續9天推出「北海道厚岸生蠔」、「金箔松葉蟹干貝堡」買一送一優惠，只要在網路訂位時輸入通關密語，就能享有買一送一優惠。



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▲▼超夯約會居酒屋燒鳩，情人節生蠔干貝買一送一 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理



燒鳩 情人節買一送一

「燒鳩」本就是許多粉絲們的約會口袋名單，這次更針對情人節，在2/8-2/16期間推出兩大海味「北海道厚岸生蠔、金箔松葉蟹干貝堡」同品項買一送一優惠。其中特別推薦來自北海道東部厚岸町的生蠔，主打在寒冷海流下，更能凸顯鮮甜風味。另一款「金箔松葉蟹干貝堡」更是以日本松葉蟹肉、蟹膏、北海道生食級干貝，搭配奢華金箔綴奢，讓人上桌就先打卡。▲▼居酒屋情人節買一送一，燒鳩北海道生蠔 松葉蟹干貝堡買一送一 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理這次燒鳩特別針對兩款海鮮餐點推出同品項買一送一活動，在2/8-2/16活動期間內，只要透過inline訂位燒鳩，並且在備註欄填寫通關密語「來燒鳩過情人節」，即可享有專屬優惠。這次要到燒鳩居酒屋慶祝情人節、吃買一送一，粉絲們一定要提前先卡位。▲▼燒鳩情人節買一送一，訂位先填通關密碼 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/02/08-02/16

活動內容：透過inline訂位燒鳩，並且在備註欄填寫通關密語「來燒鳩過情人節」，即可享有「北海道厚岸生蠔、金箔松葉蟹干貝堡」同品項買一送一優惠。