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情人節買一送一！居酒屋約會推薦「燒鳩」用通關密語生蠔干貝買一送一。

2025燈會攻略 燒鳩 居酒屋 情人節 more
2025-02-08 12:55:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：燒鳩
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編輯 張人尹

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情人節居酒屋約會推薦！市民大道的超夯居酒屋「燒鳩」是許多人聚餐、約會的必衝口袋名單，因為人氣太高，更成為必搶的預約困難店。這次情人節，燒鳩連續9天推出「北海道厚岸生蠔」、「金箔松葉蟹干貝堡」買一送一優惠，只要在網路訂位時輸入通關密語，就能享有買一送一優惠。

推薦閱讀：情人節約會大餐！唐寧茶約會套餐「唐寧茶牛排 唐寧茶巧克力慕斯」宮廷風超浪漫。

▲▼超夯約會居酒屋燒鳩，情人節生蠔干貝買一送一 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理



「燒鳩」本就是許多粉絲們的約會口袋名單，這次更針對情人節，在2/8-2/16期間推出兩大海味「北海道厚岸生蠔、金箔松葉蟹干貝堡」同品項買一送一優惠。其中特別推薦來自北海道東部厚岸町的生蠔，主打在寒冷海流下，更能凸顯鮮甜風味。另一款「金箔松葉蟹干貝堡」更是以日本松葉蟹肉、蟹膏、北海道生食級干貝，搭配奢華金箔綴奢，讓人上桌就先打卡。

▲▼居酒屋情人節買一送一，燒鳩北海道生蠔 松葉蟹干貝堡買一送一 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理


這次燒鳩特別針對兩款海鮮餐點推出同品項買一送一活動，在2/8-2/16活動期間內，只要透過inline訂位燒鳩，並且在備註欄填寫通關密語「來燒鳩過情人節」，即可享有專屬優惠。這次要到燒鳩居酒屋慶祝情人節、吃買一送一，粉絲們一定要提前先卡位。

▲▼燒鳩情人節買一送一，訂位先填通關密碼 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理

 

燒鳩 情人節買一送一

活動期間：2025/02/08-02/16
活動內容：透過inline訂位燒鳩，並且在備註欄填寫通關密語「來燒鳩過情人節」，即可享有「北海道厚岸生蠔、金箔松葉蟹干貝堡」同品項買一送一優惠。

 

 

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