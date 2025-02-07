為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 情人節約會大餐！唐寧茶約會套餐「唐寧茶牛排 唐寧茶巧克力慕斯」宮廷風超浪漫。

情人節約會大餐！唐寧茶約會套餐「唐寧茶牛排 唐寧茶巧克力慕斯」宮廷風超浪漫。

2025燈會攻略 唐寧茶 情人節 情人節大餐 more
2025-02-07 15:19:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：唐寧茶
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

情人節約會大餐搶先訂！這次「唐寧茶」為了讓人約會超有情調、有氣質，特別與阿瑪迪斯咖啡館攜手，打造歐風「唐寧皇家戀戀茶韻樂章」情人節套餐。套餐中從前菜、主餐、甜點、飲品，都融入了唐寧鉑金系列茶葉，不只清新療癒，更讓人享受到維也納宮廷風的浪漫約會大餐，情人節就先約女友、約姐妹、約閨蜜一起朝聖。

推薦閱讀：西堤牛排半價！捐血免費送西堤牛排5折券，揪團吃牛排再送免費烤雞拼盤。

▲▼唐寧茶情人節套餐 阿瑪迪斯咖啡館限定套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次由華麗歐洲風格的阿瑪迪斯咖啡館，使用唐寧茶4款精選茶品，打造限定情人節套餐「唐寧皇家戀戀茶韻樂章」，包含餐前酒、開胃菜、湯品、沙拉、清胃小點、主菜、甜品、飲品共8道，把茶香巧妙加進餐點中。在餐前酒熱紅酒中喝得到經典的「唐寧皇家伯爵茶」，前菜琥珀焦糖博士茶浸泡鳥蛋，搭配酸甜胭脂莓果茶醬，還有清胃小點「晨曦蕾夢變奏曲」以晨光草原甘菊花茶冰沙與檸檬雪酪結合，讓人轉換清爽口味迎接主餐。

▲▼阿瑪迪斯咖啡館 唐寧茶情人節套餐，使用唐寧茶入菜 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


特別的是，本次套餐主菜選擇包括「豬老饕圓舞曲」與「皇家清煮牛華爾滋」，選用西班牙伊比利豬上蓋肋眼，搭配唐寧茶「薄荷圓舞曲茶」醬汁，牛排則以「晨光草原甘菊花茶」燉煮，讓肉香、茶香互相呼應。情人節必備的浪漫甜點，則以莓果巧克力慕斯搭配唐寧茶「胭脂莓果茶」香氣，最後搭配以唐寧茶湯馬士小夜曲熱飲。本次情人節套餐自2/14供應至5/13止，並且需要用餐前三日預定，讓人從西洋情人節、吃到白色情人節。

▲▼唐寧茶情人節套餐，主餐及甜點皆融入唐寧茶精選茶品 / 唐寧茶提供、WalkerLand窩客島整理



 

TWININGS x 阿瑪迪斯咖啡館 唐寧皇家戀戀茶韻樂章套餐

供應期間：2025/2/14-2025/5/13
套餐價格：$2,399 元／份 + 10% 服務費
預約方式：套餐採預約制，須提前三日電話預訂

供應門市：阿瑪迪斯咖啡館（SOGO 復興館 10F）
地址：台北市大安區忠孝東路三段 300 號 10F
電話：02-8772-8679

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#情人節
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
情人節約會攻略
矮袋鼠跟烏薩奇比可愛！7-11新品DINOTAENG 吉伊卡哇，50款周邊情人節買爆。

矮袋鼠跟烏薩奇比可愛！7-11新品DINOTAENG 吉伊卡哇，50款周邊情人節買爆。
草莓司康塔要吃！中山超強「司康小売所」快閃SOGO，先搶限定款。

草莓司康塔要吃！中山超強「司康小売所」快閃SOGO，先搶限定款。
完熟金柑TAMA TAMA來台灣了！台北君悅推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」限定美食。

完熟金柑TAMA TAMA來台灣了！台北君悅推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」限定美食。
日本5大咖啡品牌情人節期間限定新品！星巴克、GODIVA、Tully's通通有。

日本5大咖啡品牌情人節期間限定新品！星巴克、GODIVA、Tully's通通有。
冰淇淋買一送一！COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋，補班日 情人節最低買一送一。

冰淇淋買一送一！COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋，補班日 情人節最低買一送一。
王品牛排情人節優惠！免費加菜海大蝦 鮑魚，再拼人品抽鑽石。

王品牛排情人節優惠！免費加菜海大蝦 鮑魚，再拼人品抽鑽石。
morechevron_right
延伸閱讀
西堤牛排半價！捐血免費送西堤牛排5折券，揪團吃牛排再送免費烤雞拼盤。
 編輯 張人尹
板橋人都想住一晚！台北新板希爾頓酒店推「食欲之秋」紅蟳秋蟹套餐、6盎司的肋眼牛排二選一，搶攻秋季吃飽喝足商機。
 編輯 李維唐
屋莎鬆餅屋新口味！讓鬆餅控衝去吃「紅寶石巧克力雲の鬆餅、櫻花抹茶」開賣，全新「安格斯牛排系列」讓男友也能大吃特吃。
 編輯 鄭雅之
巧克力控的情人節大餐！petit doux微兜推出「可可伯爵瓦帕鬆餅」，苦甜大人系「爆漿巧克力內餡」手刀搶吃。
 顏爾嫻
銅板價吃情人節套餐！85℃祭出高CP值「99元飲料甜點套餐」，人氣芋頭奶綠、草莓蒙布朗通通只要99元。
 顏爾嫻
推薦商品
keyboard_arrow_up