情人節約會大餐搶先訂！這次「唐寧茶」為了讓人約會超有情調、有氣質，特別與阿瑪迪斯咖啡館攜手，打造歐風「唐寧皇家戀戀茶韻樂章」情人節套餐。套餐中從前菜、主餐、甜點、飲品，都融入了唐寧鉑金系列茶葉，不只清新療癒，更讓人享受到維也納宮廷風的浪漫約會大餐，情人節就先約女友、約姐妹、約閨蜜一起朝聖。



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▲▼唐寧茶情人節套餐 阿瑪迪斯咖啡館限定套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



TWININGS x 阿瑪迪斯咖啡館 唐寧皇家戀戀茶韻樂章套餐

這次由華麗歐洲風格的阿瑪迪斯咖啡館，使用唐寧茶4款精選茶品，打造限定情人節套餐「唐寧皇家戀戀茶韻樂章」，包含餐前酒、開胃菜、湯品、沙拉、清胃小點、主菜、甜品、飲品共8道，把茶香巧妙加進餐點中。在餐前酒熱紅酒中喝得到經典的「唐寧皇家伯爵茶」，前菜琥珀焦糖博士茶浸泡鳥蛋，搭配酸甜胭脂莓果茶醬，還有清胃小點「晨曦蕾夢變奏曲」以晨光草原甘菊花茶冰沙與檸檬雪酪結合，讓人轉換清爽口味迎接主餐。▲▼阿瑪迪斯咖啡館 唐寧茶情人節套餐，使用唐寧茶入菜 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，本次套餐主菜選擇包括「豬老饕圓舞曲」與「皇家清煮牛華爾滋」，選用西班牙伊比利豬上蓋肋眼，搭配唐寧茶「薄荷圓舞曲茶」醬汁，牛排則以「晨光草原甘菊花茶」燉煮，讓肉香、茶香互相呼應。情人節必備的浪漫甜點，則以莓果巧克力慕斯搭配唐寧茶「胭脂莓果茶」香氣，最後搭配以唐寧茶湯馬士小夜曲熱飲。本次情人節套餐自2/14供應至5/13止，並且需要用餐前三日預定，讓人從西洋情人節、吃到白色情人節。▲▼唐寧茶情人節套餐，主餐及甜點皆融入唐寧茶精選茶品 / 唐寧茶提供、WalkerLand窩客島整理

供應期間：2025/2/14-2025/5/13

套餐價格：$2,399 元／份 + 10% 服務費

預約方式：套餐採預約制，須提前三日電話預訂



供應門市：阿瑪迪斯咖啡館（SOGO 復興館 10F）

地址：台北市大安區忠孝東路三段 300 號 10F

電話：02-8772-8679