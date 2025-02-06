捐血吃西堤牛排5折！西堤牛排連續22年響應捐血活動，2025年更攜手百萬YouTuber千千，號召全台粉絲一起捐血、送你半價吃牛排。在2/6至2/9期間只要捐血滿250cc就送西堤牛排5折券，此外只要吃牛排套餐、喊出口號「就愛我這型」就送烤雞派對拼盤，讓牛排控先約捐血、再衝吃肉肉。



推薦閱讀：補班日牛肉麵73折！三商巧福牛肉麵優惠，福勝亭豬排定食75折白飯吃到飽。



▲西堤牛排捐血優惠 捐血送牛排5折券 / 西堤提供、WalkerLand窩客島整理



西堤牛排連續22年響應捐血活動，今年目標募集7,000,000cc的愛心熱血，並且首次擴大至南台灣，讓台南、嘉義、高雄及屏東的粉絲也能參與，今年活動更邀請百萬YouTuber千千擔任捐血大使。為了吸引更多粉絲們一起加入捐血活動，西堤牛排在2/6-2/9期間推出限定優惠，只要到全台指定捐血點捐血單次250cc，就送西堤單客經典套餐5折券。如果是首次捐血、或是單次捐500cc，還可額外獲得西堤沙灘提袋，讓人捐完血就吃牛排「補血」。



▲西堤牛排捐血優惠 捐血送單客經典套餐5折券 / 西堤提供、WalkerLand窩客島整理

西堤牛排 捐血優惠

除了捐血優惠，西堤也祭出內用限定活動，即日起至2/28，至全台西堤門市內用兩客經典套餐，並喊出指定口號「就愛我這型」，就免費送價值超過300元的烤雞派對拼盤。同時，西堤也針對不同血型的粉絲推薦不同牛排，A型粉絲首選原塊牛排，主打外酥內嫩肉汁滿溢；AB型則可試試法式威靈頓牛排，層層酥皮包裹濃郁松露蘑菇醬，是小奢華的享受。讓牛排控趁著這次捐血優惠，可以約衝、約吃。▲▼西堤牛排優惠 喊口號送烤雞派對拼盤 / 西堤提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025/2/6-2/9

募血站點：台北、台中、新竹、高雄捐血中心指定捐血點，詳情請見西堤牛排官網。

活動內容：

單次捐血250cc贈西堤單客經典套餐「愛心5折券」乙張

首次捐血或捐血500cc加贈西堤沙灘提袋乙個（數量有限，送完為止）



西堤牛排 捐血餐廳優惠

活動日期：2025/2/1-2/28

活動內容：至全台西堤門市用餐，內用2客經典套餐並喊出「就愛我這型」，每桌贈「烤雞派對拼盤」乙份（價值316元）。