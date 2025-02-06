補班日不是還債日，是優惠日！這次三商餐飲特別針對2/8補班日，推出超值美食優惠，集結旗下「三商巧福、拿坡里披薩.炸雞、福勝亭、三商鮮五丼」4大品牌。在2/7-2/9期間推出限時優惠，只要拿各間品牌的優惠截圖就能使用優惠，無論是熱騰騰的牛肉麵、香酥炸雞披薩組合、日式定食，還是咖哩豬排丼，最低下殺61折起，讓補班日變成美食優惠日。



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▲▼三商餐飲集團 補班日優惠活動 / 三商餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理



三商餐飲集團 補班日優惠活動

針對補班日，三商巧福推出「原汁牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料」組合優惠，原價245元降到179元，等同於73折優惠，牛肉麵控絕對要配著酸菜吃爆。炸豬排控可以衝「福勝亭」，這次推出兩款補班日限定定食，「香酥炸腰內肉定食+胡麻豆腐」與「和風咖哩雞肉定食+胡麻玉米筍」皆享75折優惠，特價199元，內用還能白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，滿足想吃飽的粉絲。▲▼三商補班日優惠 三商巧福牛肉麵、福勝亭豬排定食 / 三商餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理如果是速食控，拿坡里披薩.炸雞的「迷你D餐」推出優惠價150元，原價打61折，套餐內容包含mini披薩、2塊炸雞、迷你瓶飲料，內用外帶都超方便。三商鮮五丼則用「爪哇咖哩菲力豬排丼」組合為粉絲打氣，原價239元的套餐只要169元，還能免費續加味噌湯，鐵粉在2/7-2/9補班日、週末假日衝一波。▲▼三商補班日優惠 拿坡里披薩、三商鮮五丼 / 三商餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

優惠時間：2025/2/7-2/9

優惠說明：憑各品牌活動截圖即可享優惠

活動內容：

三商巧福：

原汁牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料，(原價245元)特價179元



福勝亭：

1、香酥炸腰內肉定食+胡麻豆腐，(原價265元)特價199元

2、和風咖哩雞肉定食+胡麻玉米筍，(原價265元)特價199元



三商鮮五丼：

爪哇咖哩菲力豬排丼＋芝麻牛蒡絲+杯裝飲料，(原價239元)特價169元



拿坡里披薩.炸雞：

「迷你D餐 (套餐內容：mini披薩+2塊炸雞+迷你瓶飲料)」，原價245元，特價150元