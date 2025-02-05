補班日約吃買一送一！拿坡里披薩炸雞為了給上班族工作的動力，特別推出補班日限定買一送一優惠，在2/5-2/18期間，推出「買炸雞、送小披薩」限定優惠，等於直接打58折。優惠連續14天，讓速食控不論是補班日揪團吃，或是平日在辦公室吃、週末宅在家吃都很可以。



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▲拿坡里披薩炸雞補班日優惠，買六塊炸雞桶送小披薩 / 拿坡里披薩炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



補班日上班族最需要大吃一波來療癒心情，拿坡里這次推出炸雞加披薩的組合，讓粉絲一次滿足。在2/5-2/18期間，到「拿坡里披薩炸雞」內外帶或內用六塊炸雞，就免費送一個小披薩，此外也能將炸雞換成烤雞，讓速食控一次滿足。



▲拿坡里披薩炸雞補班日優惠，買六塊炸雞桶送小披薩 / 拿坡里披薩炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里披薩炸雞 補班日優惠

如果想要再省一點，粉絲們可以透過三商i美食卡APP，使用會員點數5點，就能兌換額外優惠券，讓炸雞加披薩的組合價再降10元，優惠後只要380元。兌換時間從2月5日至2月15日，領取後可用到2月18日，讓你吃炸雞配披薩就是比別人更便宜。▲▼拿坡里披薩炸雞補班日優惠，買六塊炸雞桶送小披薩 / 拿坡里披薩炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/02/05-02/18

活動內容：外帶/內用一桶六塊炸雞，即贈小披薩一個，原價$680元、特價390元。