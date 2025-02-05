2025情人節告白神器！威秀影城針對情人節話題，推出超萌的Care Bears 彩虹熊玩偶花束，本次小熊花束不僅色彩繽紛、柔軟療癒，更是許多少女們看到就尖叫的超夯角色，成為約會告白紀念小物剛剛好。Care Bears 彩虹熊玩偶花束2/7起在全台威秀影城開賣，情人節約會、看電影，帶小熊花束更浪漫。



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▲▼威秀影城情人節限定 Care Bears彩虹熊玩偶花束電影套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理



威秀影城 Care Bears 彩虹熊玩偶花束電影套餐

威秀影城在情人節前推出「Care Bears 彩虹熊玩偶花束」，選用柔軟的長毛布料，搭配馬卡龍色系，5種顏色呼應五款可愛角色，包含散發溫暖的樂觀小熊、帶來好夢的甜夢小熊、象徵好運的許願小熊等，每一款都有不同的寓意。不論是送給另一半，還是自己收藏，都能感受到滿滿幸福感。▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊玩偶花束 情人節禮物推薦 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理威秀影城「Care Bears 彩虹熊玩偶花束」還有隱藏版功能，每枝花莖內部設有可調整的鐵絲，讓粉絲們自由變換造型，當吊飾掛在包包上、繞成手環，甚至當作髮飾點綴穿搭，更增添造型巧思。本次Care Bears以套餐方式販售，每套499元，包含中份爆米花、兩杯中杯飲料與隨機款式花束一支，2/7起在全台威秀影城現場販售，鐵粉一定要先衝。▲▼威秀影城Care Bears彩虹熊玩偶花束電影套餐販售方式 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

販售日期：2025/02/07起，限量售完為止。

售價：499元/套

套餐內容：1份中份爆米花+2杯中杯飲料+1個造型花束（共5款，款式隨機）