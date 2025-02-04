每年草莓控最開心的時候，就是能在超商24小時都吃得到草甜點！7-11即日起推出2025草莓季，搭配情人節話題，推出超過50款草莓限定商品。其中無論是草莓零食、草莓巧克力，或是療癒系草莓甜點、門市現做草莓飲料，還有超可愛草莓周邊小物，都讓草莓控通通買爆。



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▲▼7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓甜點 草莓零食 草莓飲料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN草莓季限定優惠推薦

7-11為了滿足草莓控，自即日起草莓季推出零食、糖果、飲料、IP聯名周邊、烘焙、冰品等多種草莓限定新品，並且在2/5-3/4期間推出指定商品2件8折/3件77折，搶攻草莓季商機。在草莓零食的部分，除了經典的雷神巧克力、七七乳加推出季節限定草莓口味，還有日本七尾福岡草莓法蘭酥、草莓蛋糕捲等日系點心，打造最療癒草莓下午茶。▲▼7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓零食 草莓巧克力 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在門市冷藏甜點的部分，則推薦昂舒巴黎「草莓雙餡泡芙」滿滿內餡、搭配果肉草莓醬超療癒，LADEARS也推出3款草莓甜點「草莓蛋糕風味馬卡龍、草莓法式千層蛋糕、優格草莓蛋糕杯」，草莓控24小時在小七都能吃到。同時，7-11也引進草莓系列飲品，包含日本北海道Sangaria香醇草莓牛奶、韓國乳酸氣泡飲 -草莓風味，以及獨家可口可樂草莓口味，讓人通通要嚐鮮。▲▼7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓甜點 草莓麵包 草莓飲料 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只瓶裝飲料，7-11門市針對草莓季推出CITY TEA「莓好果粒冰茶」，以英式紅茶基底，搭配草莓果粒、果凍、椰果，打造咀嚼系草莓飲品。思樂冰也推出全新「魅力莓法擋草莓乳酸風味」主打酸甜口感，粉絲敲碗期待的霜淇淋，將在2/5-3/4推出「藍莓起司霜淇淋」限定口味，以奧地利藍莓、搭配丹麥巧達起司，打造多層次的莓果甜點吃法，2/7-2/9期間使用icash Pay可享霜淇淋買一送一，新口味趁機吃起來。▲▼7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓飲料 藍莓霜淇淋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了滿足更多草莓控，7-11「i預購」同步配合草莓季推出限定草莓甜點，包含拿破崙先生草莓布丁寶盒、美食村草莓三明治、振頤軒莓果雙餡圓舞曲等。預購同時也買得到超可愛草莓造型的熊抱哥面紙套、玩偶、零錢包，粉絲通通要入手，還有近期在Threads超夯「樂事洋芋片線條小狗聯名草莓季組」，近期在全台7-11門市陸續補貨，超療癒隨行杯、造型碟一次兩項都擁有。▲▼7-11小七草莓季超過50款草莓商品推薦，草莓季IP小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025年2月5日至3月4日

活動內容：指定零食糖果兩件8折/三件77折起



7-ELEVEN CITY TEA莓好果粒冰茶新品優惠

活動內容：

2月5日至2月18日，門市嚐鮮價65元。

2月5日至2月10日，OPENPOINT 行動隨時取優惠價2杯100元(每日限量4千組)。



7-ELEVEN藍莓起司霜淇淋 新品優惠

活動內容：

2/5~3/4，每週五六日全口味 憑icash2.0或icash PAY支付，享第二件半價。

2/7~2/9，憑 icash PAY支付，享買一送一

2/14~2/16，全口味第二件10元。



7-ELEVEN 魅力莓法擋思樂冰 新品優惠

活動內容：

2/5~3/4，思樂冰全品項第2杯5折。

2/5~3/4，歡聚好禮刮起來刮刮卡活動：購買任一口味思樂冰大杯1杯，即贈1張刮刮卡(100%中獎率，數量有限送完為止，兌換時間：即日起~3/31)

2/14~2/16，大杯、特大杯全口味第二件10元。



▲7-11草莓季推薦草莓商品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝