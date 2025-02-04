飲料控必推、必喝的手搖杯「可不可」，近年不只因為飲料、更因為許多可愛IP聯名以及周邊小物吸引話題。這次可不可不推周邊，推出兩款新飲料擄獲粉絲。2/6起推出全新「可可歐蕾」可可烏龍奶茶，以及清爽系「胭脂冷露」冬瓜紅茶，搭配第二波「玩具總動員」聯名杯身，並推出四天買2送1優惠，讓粉絲們又有理由再喝一波。



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▲可不可新品可可歐蕾及胭脂冷露 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理



這次可不可推出新品「可可歐蕾」新奶茶，特別選用法國Légére1%低脂可可粉，搭配米香烏龍、紅茶、鮮奶調配的絲滑烏龍奶茶，茶香奶香平衡，又增添醇香的可可韻味。另一款「胭脂冷露」則使用蜜桃風味的胭脂紅茶，搭配古法熬煮冬瓜露，喜歡清甜果香的飲料控，這杯要先喝。



▲可不可新品可可歐蕾及胭脂冷露 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

可不可新品資訊

可不可預告，本次兩款新飲料將在2/6起正式開賣，並且在2/6-2/9推出四天「新品胭脂冷露買2送1優惠」補班日也能開喝。同時，可不可與「玩具總動員」的聯名杯裝也會換上全新圖案，集結復古Q版造型角色，推出胡迪、抱抱龍、火腿豬、巴斯光年、三眼怪、蛋頭夫妻、彈簧狗、熊抱哥共8款造型，讓粉絲們喝新飲料、拍新杯子打卡。▲可不可新品 玩具總動員新杯裝2/6同步上市 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/02/06

飲品推薦：

可可歐蕾：中杯59元/ 大杯69元

胭脂冷露：北部 中杯45元/大杯50元，中南部 中杯40元/大杯45元



可不可新品優惠

活動期間：2025/02/06-02/09

活動內容：購買新品「胭脂冷露」享買2送1優惠。