飲料控上班就喝CoCo買一送一！這次春節一開工就要連上六天班，為了讓飲料控粉絲上班不憂鬱，CoCo特別在星期三好友日推出「日焙珍珠奶茶」第二杯0元優惠，並且2/8補班日再加碼超人氣「奶茶三兄弟」第二杯10元，讓飲料控就算上班也能喝飲料、喝珍奶提振精神。



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▲▼CoCo好友日買一送一 補班日第二杯10元優惠 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo週三好友日優惠

這次CoCo在2/5週三好友日祭出「日焙珍珠奶茶」第2杯0元優惠，從CoCo官方LINE帳號領券下單，2杯只要65元就能喝到，每人最多買2送2。這款「日焙珍珠奶茶」選用鹿耳島焙茶基底，經日式工法慢火焙烤，帶出濃郁焙香，搭配Q彈蜜珍珠，茶香與咀嚼口感一次滿足，最適合冷冷天氣喝起來。▲CoCo好友日買一送一 日焙珍珠奶茶第2杯0元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理為了讓飲料控在2/8週六補班日不寂寞，CoCo針對超夯飲品「奶茶三兄弟」推出第2杯10元優惠，換算下來2杯只要75元，同樣採線上領券發送優惠，每人最多可買2組共4杯。CoCo「奶茶三兄弟」使用濃醇奶茶搭配手工布丁、仙草與蜜珍珠，口感層次超豐富，讓飲料控喝一杯抵一餐下午茶。▲CoCo補班日奶茶三兄弟第二杯10元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025/02/05

活動方式：使用CoCo官方LINE、或你訂平台領券，並於當日各店營業時間使用優惠。

優惠內容：「日焙珍珠奶茶」第2杯0元。



CoCo補班日優惠

活動日期：2025/02/08

活動方式：使用CoCo官方LINE、或你訂平台領券，並於當日各店營業時間使用優惠。

優惠內容：「奶茶三兄弟」第2杯10元。