肯德基咔啦雞腿堡第二件半價！這次肯德基針對開工、開學話題，自2/4起推出14項限定優惠，包含超夯「咔啦雞腿堡」第二件半價、買蛋撻禮盒送雞塊，以及限定優惠代碼享薯條、雙色旋轉QQ球買一送一。此外，肯德基再加碼7天限定「海陸派對桶」優惠價399元，揪同事、同學開吃最爽。



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▲▼肯德基開工優惠半價 肯德基開工開學14優惠攻略 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基 開工優惠推薦

這次肯德基開工優惠自2/4起登場，推出超爽「咔啦雞腿堡」第二件半價，使用優惠代碼還可享有「買蛋撻禮盒、送4塊雞塊」，買咔啦脆雞搭配蛋撻、飲料套餐，也推出63折優惠，139元就能吃到超滿足。此外，肯德基在2/11-2/17期間，更加碼推出「海陸派對桶」限定優惠，咔啦脆雞、鱈魚圈圈 、黃金超蝦塊，一桶399元次吃到。▲▼肯德基開工優惠，咔啦雞腿堡第二件半價 海陸派對桶399元 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理必搶優惠還有香酥脆薯(大)、百事可樂買一送一，在2/4-3/3期間推出PK APP限定「4塊上校雞塊」買一送一、外送及預訂快取限定「雙色轉轉QQ球」買一送一，鐵粉不能錯過。特別的是，在2/28前使用PK APP還可以玩遊戲抽獎，享有4款炸雞套餐、雞腿堡餐優惠6折起，粉絲天天都能玩遊戲抽優惠。▲▼肯德基開工優惠 肯德基買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/2/4-2/17

活動內容：

1、百事可樂(中)買一送一

2、香酥脆薯(大)買一送一

3、原味蛋撻 x6+上校雞塊 x4，優惠價$205元

4、咔啦雞腿堡第二件半價

5、天天激省餐63折起



肯德基海陸派對桶優惠

活動期間：2025/2/11-2/17

活動內容：海陸派對桶399元（咔啦脆雞 x6+鱈魚圈圈 x2+黃金超蝦塊x2）



海陸派對桶PK APP優惠推薦

活動期間：2025/2/4-2/17

活動平台：PK雙饗卡APP下單，並使用外送服務、或預訂快取

活動內容：雙色轉轉QQ球買一送一



活動期間：2025/2/4-3/3

活動平台：PK雙饗卡APP

活動內容：4塊上校雞塊買一送一



活動期間：即日起至2/28

活動平台：PK雙饗卡APP

活動內容：每會員每日可玩一次抽獎遊戲，有機會抽中「椒麻茶爽餐、獨享雙雞餐、就要吃堡餐、共享炸雞餐」優惠6折起。