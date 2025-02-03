小七39元早餐回來了！為了讓人在開工、開學的時候有起床的動力，這次7-11特別連續一個月、推出過100種組合的早餐優惠，最低39元就能搞定早餐。這次小七更推出早餐新品黃金蝦排堡、吉士火腿蛋堡，以及咖啡下殺買7送7、買10送10等五折優惠，這波開工不能錯過。



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▲▼7-ELEVEN推出100種早餐優惠組合，御飯團三明治搭配咖啡39元起 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN早餐新品推薦

7-ELEVEN特別針對開工開學的早餐需求，在2/5-3/4期間，推出長達一個月的超值套餐，價格從39元到95元，早餐加飲料百元有找。其中最高CP值39元組合首推「精選御飯糰+飲料」是小資族跟學生必搶。選擇最豐富的推薦65元組合，提供超過50款主餐搭配飲料，還吃得到新品「御飯糰-秘製炸醬新極大烤飯糰」，把先前熱賣的泡麵飯糰升級成醬燒版本，吸引粉絲嚐鮮。▲7-ELEVEN開工早餐優惠組合，推薦新品秘製炸醬新極大烤飯糰/ 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理此外7-11也推薦新品「原賞-吉士火腿蛋堡」，瑪芬堡口感鬆軟，搭配煙燻火腿與太陽蛋，早餐優惠75元組合就能吃得到。另外，早餐95元組合更延長到午餐時段，讓人一餐一百元都有找，其中包含網友激推「黃金蝦排堡」以及星級飯店主廚監製的厚土司、漢堡等，搭配飲料、咖啡讓上班族直接搞定一餐。▲7-ELEVEN開工早餐優惠組合，推薦新品黃金蝦排堡 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理針對開工話題，7-11也推出優惠，2月2日至2月11日，CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA的指定飲品祭出第2杯10元優惠。OPENPOINT會員再加碼，2月3日至2月10日CITY CAFE濃萃美式買10送10，濃萃拿鐵買10送5，還有2月1日精品會員日買7送7，甚至能轉贈親朋好友，一起開工、迎接補班日。▲▼7-ELEVEN開工咖啡優惠買7送7 買10送10 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

原賞X TOAST MAN 黃金蝦排堡

原價：89元

優惠活動：2/5~3/4搭配指定飲料，組合優惠價95元。



原賞吉士火腿蛋堡

原價：50元

優惠活動：2/5~3/4搭配指定飲料，組合優惠價75元。



御飯糰秘製炸醬新極大烤飯糰

原價：49元

優惠活動：2/5~3/4搭配指定飲料，組合優惠價65元。



7-ELEVEN超值早餐優惠組合 活動資訊

活動期間：2025/2/5-3/4

活動內容：精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、大燒包、漢堡等主食，搭配咖啡、茶飲等飲品，享優惠價39元至95元。售價依門市貼標為主。



7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取 咖啡優惠

活動期間：2月1日至2月5日

優惠推薦：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA精品燕麥拿鐵4杯240元，限量限量2萬組。



活動期間：2月3日至2月10日

優惠推薦：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典可可)任選5杯200元，限量5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。

CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶4杯200元，限量5萬組。