大年初五，隔天就要收假上班了！這次窩客島幫你整理2025春節開工優惠17間，超商咖啡下殺最低5折起、甜點部分也有甜甜圈買一送一，手搖杯開工當天免費喝。速食的部分則有披薩199元超狂優惠、披薩炸雞買一送一等，讓你開工不憂鬱，在辦公室也能揪團約吃、約喝。



▲▼2025春節開工優惠17間，開工速食優惠 開工超商優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



7-11開工優惠 咖啡5折開喝

針對開工話題，7-11於2/2-2/6日推出Back To Office活動，門市現場推出「濃萃美式、濃萃拿鐵」同品項第2杯10元。線上優惠則有精品咖啡大杯系列買7送7，以及2/3-2/10推出「濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5」，以及CITY系列指定飲品200元組合，全新一年的咖啡庫存，都先幫你補好補滿。



活動整理：

門市：2/2-2/6，濃萃美式、濃萃拿鐵同品項第2杯10元

APP：2/2精品咖啡大杯系列買7送7，2/3-2/10濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5。



▲7-11開工優惠 咖啡5折開喝 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



全家開工優惠 咖啡3杯99元

這次全家開工優惠於會員APP線上供應，必搶優惠包含特大經典美式/大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶飲品2杯69元起，還有鐵粉不吃的霜淇淋霜淇淋2支59元、茶葉蛋30入288元等。在2/2開工日早上8點起，在全家買指定商品滿200元即贈1張「開工好神刮刮卡」，每張共計3次中獎機會，一次開刮購物金、飲料買一送一、還能抽黃金。



活動整理：

2/3(一)-2/4(二) 會員APP隨買跨店取，讓你開工就能好醒腦，專屬商品包含特大經典美式/大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品2杯79元、Fami!ce霜淇淋2支59元、茶葉蛋30入288元。

2/2(日)早上8點起，全店指定商品滿200元，即贈1張「開工好神刮刮卡」(不累贈)，每張共計3次中獎機會。



▲全家開工優惠 咖啡3杯99元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



萊爾富開工優惠 飲料買一送一

2/3至2/9期間，萊爾富推出大杯特濃美式、特濃拿鐵同品項買1送1優惠。同時在2/2至2/4買指定飲品、鮮食下殺5折起，推薦買樂法紅茶、富桂紅棗茶，可享同品項買1送1。另外Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出肉醬義大利麵2件158元，香辣脆雞球2件78元，春節開工就能吃起來。



活動整理：

2/3-2/9，杯特濃美式、特濃拿鐵同品項買1送1。

2/2-2/4，買指定飲品、鮮食下殺5折起。



▲萊爾富開工優惠 飲料買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



摩斯開工優惠 咖啡買一送一

摩斯漢堡針對春節開工優惠話題，在2/3開工日、以及2/8補班日推出「大杯摩斯咖啡買1送1」優惠活動，上工前來杯咖啡充電剛剛好。此外，摩斯同步在2/4-2/7期間、以及2/9-2/11期間，推出大杯摩斯咖啡第二杯10元優惠。針對早餐的部分，在2/3-2/11推出「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶」餐點組合，上班開工前吃一波。



▲摩斯開工優惠 咖啡買一送一 / 摩斯提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客開工優惠 披薩199元 副食買一送一

為了讓人開工振奮精神，必勝客自2/4起，推出平日限定外帶披薩199元起優惠，其中有8口味大比薩199元、以及11款大比薩口味享299元優惠。此外再加碼人氣副食「蜂蜜麻糬酥、魷魚鬚、酥皮玉米濃湯」買一送一。如果要揪同事一起分享，也能選擇開工圓滿套餐488元、開工發發發套餐888元，一回公司就開速食趴。



▲必勝客開工優惠 披薩199元 副食買一送一 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



達美樂開工優惠 披薩買一送一

達美樂開工優惠「披薩買一送一」讓速食控超嗨！自2/3至2/9期間，外帶大披薩享「買1送1、再送大可樂1瓶」聚餐必吃必喝一次搞定。本次優惠中，提供20多種披薩口味任選，除了經典、起司系列之外，在IG超夯的「火山系列」也通通可享優惠，開春揪團吃披薩還能順便打卡發限動。



▲達美樂開工優惠 披薩買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

bb.q CHICKEN開工優惠 第二件175元

韓式炸雞控一定要跟上這一波bb.q CHICKEN開工優惠！在2025/2/3開工日、以及2/8補班日當天，內用或外帶調味帶骨炸雞享第二件175元優惠（原價265元），口味可選蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉風味及韓式甘醬，多樣選擇適合多人分享。



▲bb.q CHICKEN開工優惠 第二件175元 / bb.q CHICKEN提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞開工優惠 炸雞買一送一

三商炸雞在春節期間1/23-2/11，只要買「6塊炸雞桶」就送無骨雞里肌製作的「咔啦雞柳桶」，一次390元通通能吃到。此外，買「6塊炸雞桶」也能選擇贈送一份6隻「酥炸棒腿」提供原味胡椒、川香椒麻、香檸起司三種口味，333元讓速食控一次吃到爽。



全文介紹：三商炸雞買一送一！過年炸雞優惠「三商炸雞」買一桶送一桶390元開吃。



▲三商炸雞過年春節優惠 炸雞買一送一優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

吉豚屋開工優惠 元氣吉利餐現省137元

炸豬排夯店「吉豚屋」在2/3-2/6期間推出開工限定版「元氣吉利餐」，主餐吉豚雞排丼搭配酥炸海老一尾，還有飲品黑天使奶茶或無糖茉香綠茶（任選一），超值優惠價僅需200元，比原價現省137元。不論是開工日的午餐或晚餐，通通有理由吃起來。

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▲吉豚屋開工優惠 元氣吉利餐現省137元 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理



Krispy Kreme開工優惠 甜甜圈買一送一

療癒系美式甜甜圈Krispy Kreme，這次開工推出買一盒送一盒優惠！在開工日2/3當天，於全台門市只要購買6入或12入吉祥禮盒一盒，就免費送原味糖霜甜甜圈一盒，讓甜點控在開工日，也可以揪同事享受下午茶甜點時光。



▲Krispy Kreme開工優惠 甜甜圈買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

大苑子開工優惠 會員飲料優惠券

飲料控要先加大苑子APP會員，開工就能免費喝！在2/3-2/7期間，大苑子APP妹天送給會員一款指定飲品優惠券，2/3金桔粒脆纖果二杯88折，並且如果是「尊寵會員」等級還能再加碼「春熙柳丁翡翠免費招待」、2/4繽紛水果茶二杯88折、2/5錫蘭紅茶蜜朵朵第二杯半價、2/6許慶良觀音拿鐵二杯99元、2/7芭樂檸檬二杯99元。



▲大苑子開工優惠 會員飲料優惠券 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理



鶴茶樓開工優惠 第二杯半價

鶴茶樓在2/3開工日當天，推出「純茶系列」第二杯半價。其中特別推薦鶴茶樓人氣排行榜「鶴頂紅茶、藝伎紅茶、桂香烏龍、金萱青茶、舶來紅茶」等不同風味茶品，用手搖杯陪伴開工的上班時光。本次活動限門市限場消費，每人限購兩組。



▲鶴茶樓開工優惠 第二杯半價 / 鶴茶樓提供、WalkerLand窩客島整理

迷客夏開工優惠 買5送1

迷客夏開工優惠於2/3-2/5連續三天，推出買5送1優惠。門市消費或線上點餐任選5杯，就送一杯「琥珀高峰烏龍茶」。在2/7-2/16期間還有LINE禮物活動，限時兌換「娜杯紅茶拿鐵」1+1組合，只要送朋友一杯「娜杯紅茶拿鐵」，自己就能獲得一張「琥珀高峰烏龍茶」L杯兌換券，限量2萬份。



▲迷客夏開工優惠 買5送1 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



85℃開工優惠 買2送1

2/3開工日優惠必喝！85℃別針對「大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、中杯學習伯牙」推出買2送1優惠，相打於打66折。換算下來「大杯慢熟奶茶三杯」只要100元，平均一杯33元就能開喝，紅茶拿鐵三杯130、學習伯牙三杯138元，奶茶控趁優惠揪同事一起喝。



▲85℃開工優惠 買2送1 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

清心福全開工優惠 Red Bull系列均一價70元

飲料控的開工提神必備！這次清心福全針對開工話題，推出Red Bull能量特調優惠活動，在2/3至2/9期間，買Red Bull能量特調全系列，每杯均一價70元，包括紅牛能量多多、藍莓蜜、能量紅茶、巨峰葡萄能量優多及能量果醋，氣泡感搭配酸甜口感，讓人上班超有感。



▲清心福全開工優惠 Red Bull系列均一價70元 / 清心福全提供、WalkerLand窩客島整理



顏太煮開工優惠 第二杯5折

奶茶控必喝的「顏太煮」這次開工優惠一定要跟上！在2/1-2/7期間每日指定飲品享有同品項第二杯5折優惠。優惠品項包含2/1-2/4太煮厚奶茶；2/3-2/5著涎蜜香拿鐵；2/5-2/7荔枝玉露冰茶，飲料控只要加入顏太煮官方LINE@會員領券，就能享有本次開工優惠。



▲顏太煮開工優惠 第二杯5折 / 顏太煮提供、WalkerLand窩客島整理

貳虎開工優惠 加1元多1杯

早午餐貳樓旗下的飲品店「貳虎」，這次在2/3開工日限定推出「加1元多1杯」超狂優惠！全品項飲品通通可享優惠，包含經典必喝瑪黛茶、金萱烏龍、鹹檸七等飲品，每人限購1組，共2杯，加料費用另計。開工就約同事、朋友一起喝。



▲貳虎開工優惠 加1元多1杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝