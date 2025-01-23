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三商炸雞買一送一！過年炸雞優惠「三商炸雞」買一送桶一桶390元開吃。

2025年菜外帶 三商炸雞 買一送一 炸雞 more
2025-01-23 17:19:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商炸雞
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編輯 張人尹

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過年聚會，炸雞控有理由大吃一波！這次「三商炸雞」新春推出超值買一送一優惠，讓粉絲們過年又有離由開速食趴。自即日起到2月11日期間，不論外帶還是內用，只要買「6塊炸雞桶」就免費送「咔啦雞柳桶」，只要390元就能吃超飽。同時推出新品「韓式蔥醬辣魚板」限時嚐鮮價99元，速食控、炸雞控吃到嗨。

推薦閱讀：可不可買一送一！可不可奶蓋飲料買一送一，過年優惠雲蓋系列買一送一必喝。

▲▼三商炸雞過年春節優惠 炸雞買一送一優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞在春節期間1/23-2/11，只要買「6塊炸雞桶」就送無骨雞里肌製作的「咔啦雞柳桶」，一次390元通通能吃到。此外，買「6塊炸雞桶」也能選擇贈送一份6隻「酥炸棒腿」提供原味胡椒、川香椒麻、香檸起司三種口味，333元讓速食控一次吃到爽。

▲三商炸雞炸雞買一送一 買一桶送一桶 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

此外，三商炸雞同步推出新品「韓式蔥醬辣魚板」選用韓國釜山魚板，搭配秘製辣醬與蔥蒜調味，濃郁香辣， 宵夜吃起來也超可以。會員粉絲更享獨家優惠，加入「三商i美食卡APP」只需3點即可兌換買一送一優惠券，折扣再升級！6塊炸雞桶搭配咔啦雞柳桶特價380元，或酥炸棒腿組合特價323元。

▲三商炸雞新品韓式蔥醬辣魚板 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

 

三商炸雞 買一送一優惠

活動期間：2025/01/23-02/11
活動內容：
外帶/內用「6塊炸雞桶」送「咔啦雞柳桶」原價740元，特價390元。
外帶/內用「6塊炸雞桶」送「酥炸棒腿(灑粉)」原價539元，特價333元。

 

 

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