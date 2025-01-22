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可不可買一送一！可不可奶蓋飲料買一送一，過年優惠雲蓋系列買一送一必喝。

2025年菜外帶 可不可 買一送一 飲料 more
2025-01-22 12:55:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：可不可
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編輯 張人尹

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飲料控終於等到可不可買一送一！這次可不可在農曆春節推出超狂「買一送一」限定活動，買雲蓋系列奶蓋飲料、就送4大純茶任選，用買一送一開啟新的一年。除此之外還有限量推出的「畫蛇添福新年禮盒」，結合手工餅乾與經典茶葉，為春節增添濃濃茶香與節慶氛圍，讓人喝買一送一、配可不可餅乾，過年下午茶就這樣吃。

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▲▼可不可雲蓋系列買一送一 奶蓋飲料買一送一 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理
可不可新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



為了跟飲料控一起慶祝新年，可不可特別在1月22日至1月27日，推出「雲蓋系列買一送一」限定活動，粉絲只要到可不可門市出示會員條碼，購買指定大杯雲蓋系列飲品，即可免費獲得指定大杯單品茶四選一，選項包括經典「熟成紅茶、胭脂紅茶、麗春紅茶、春芽綠茶」，每人每次限購兩組，飲料控喝起來。

▲▼可不可雲蓋系列買一送一 春節手搖杯優惠 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理
可不可新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，可不可自1月15日起，在全台門市限量開賣「畫蛇添福新年禮盒」，禮盒內一次能吃到可不可人氣角色「成哥」靈感的手工餅乾，福蛇造型新春餅乾，以及斯里蘭卡熟成紅茶，會員點數15點加480元即可入手，過年在家就能吃到可不可下午茶。

▲▼可不可畫蛇添福新年禮盒 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理

 

可不可雲蓋系列買一送一 活動資訊

活動期間：2025/1/22 - 1/27
活動方式：於門市出示可不可熟成俱樂部會員條碼，購買指定雲蓋系列 (L)任一杯，即贈送指定單品茶 (L)四選一杯。
指定雲蓋系列飲品：雲蓋熟成、雲蓋胭脂、雲蓋麗春、雲蓋春芽
指定單品茶四選一：熟成紅茶、胭脂紅茶、麗春紅茶、春芽綠茶
 

可不可畫蛇添福新年禮盒 販售資訊

活動期間：2025/1/15 全台門市現貨限量販售
販售價格：原價$580元
會員限定價：會員點數15點＋$480元

 

 

 

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