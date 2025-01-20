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草莓飲料買一送一！CoCo買一送一「莓莓派對」第二杯0元，草莓控飲料喝起來。

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2025-01-20 18:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CoCo
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編輯 張人尹

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CoCo草莓飲料買一送一！為了要讓人在農曆春節有紅紅火火的好運氣，這次CoCo特別在1/22星期三好友日，推出草莓飲料「莓莓派對」買一送一優惠，只要領券就能享有第二杯0元優惠，用紅通通的飲品為新年增添喜氣，揪草莓控一起開喝。

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▲CoCo好友日限定優惠 莓莓派對買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo這次配合農曆春節話題，特別在1/22週三好友日推出「莓莓派對」第二杯0元優惠。「莓莓派對」以酸甜草莓搭配蔓越莓，加入清香的四季春茶基底，打造濃郁果香、茶香的層次感。莓莓派對不僅視覺搶眼，還有討喜寓意，讓飲料控喝出「紅」運當頭的新氣象。

▲CoCo好友日限定優惠 莓莓派對第二杯0元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



飲料控在1月22日當天，只要透過官方LINE或你訂平台領券，到門市就可以享有「莓莓派對」大杯第二杯免費，優惠，換算下來一杯不到38元。每人最多可以領取兩張優惠券，等於能喝到四杯。活動當天各門市限量供應，飲料控、草莓控一定要準時先衝。

▲CoCo好友日限定優惠 買一送一優惠方式 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
 

CoCo好友日限定優惠 莓莓派對買一送一

活動日期：2025/1/22
活動方式：00：00即可透過官方LINE領券或在你訂線上平台領取「莓莓派對(L)第二杯0元」，並於當日各店營業時間使用。
活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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