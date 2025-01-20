7-11過年優惠攻略！倒數迎接農曆新年，7-ELEVEN推出三大活動，無論是過年前採買、走春補給通通超省。本次優惠包含在7-11門市滿額現折最多100元，還有小七咖啡下殺54折、拿鐵一杯30元。此外天天還能玩小七刮刮卡，線上就能抽點數、抽手機等大獎。



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▲▼7-ELEVEN春節3大優惠：門市滿額現折、咖啡優惠、刮刮卡優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN時來運轉Buy好年活動

7-ELEVEN自1月24日至28日推出「時來運轉Buy好年會員優惠」，到大年初三之前，到小七門市買指定商品單筆滿288元現折28元、滿1,000元立折100元，優惠還可與指定商品組合疊加。咖啡優惠的部分，CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元，可口可樂與Cheers氣泡水買2送2，平均折扣下殺至5折以下，還可以搭配滿千折百活動同時使用，等於買30杯拿鐵只要900元，一杯下殺30元就有。此外，消費滿1,000元再送衛生紙或濕紙巾，日常用品省起來。▲▼7-ELEVEN春節咖啡優惠，可搭配門市滿額現折，拿鐵最低30元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，在1月28日至2月2日期間，7-ELEVEN門市消費滿288元即送刮刮卡，卡片有三重優惠，每張保證刮出666元購物金，同時有機會刮中免費星巴克、小七咖啡買2送2，還有機會抽中100萬小七會員點數。不只門市優惠，使用手機OPENPOINT APP也能玩「線上刮寶趣」活動，粉絲每日免費玩一次，有機會贏得8888點紅包及PS5等大獎。▲▼7-ELEVEN刮刮卡優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025年1月24日至1月28日

活動地點：全台7-ELEVEN門市

優惠內容：

優惠一、會員購買指定13大類別指定商品滿額立折，每滿288元現折28元、滿1,000元立折100元。

優惠二、單筆消費滿1,000元贈好禮二選一，舒潔雲絨舒適衛生紙1串、康乃馨濕巾80片x2包。

優惠三、單筆結帳金額每滿288元送28元購物抵用券。

優惠四、熱門商品優惠組合推薦：

CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元組，搭配滿千折百優惠，購買30杯優惠價900元。

可口可樂435ml或Cheers氣泡水500m買2送2組，搭配滿千折百優惠，購買72瓶優惠價944元。



7-ELEVEN CITY系列咖啡優惠推薦

CITY CAFE大杯美式：4杯100元

CITY CAFE大杯拿鐵：3杯100元

CITY PRIMA中杯精品美式：2杯100元

CITY PRIMA中杯精品拿鐵：2杯100元

CITY PEARL珍珠奶茶：2杯100元

CITY TEA四季春青茶：4杯100元



7-ELEVEN門市時來運轉刮刮卡活動

活動時間：2025年1月28日(除夕)至2月2日(初五)

活動辦法：到全台7-ELEVEN門市消費單筆滿288元即送1張刮刮卡，每張刮刮卡可獲得三重好康：分別為1組抽獎序號、1組7-ELEVEN購物金與1組跨通路優惠券。



OPENPOINT APP時來運轉刮寶趣活動

活動日期：2025年1月15日10:00起，至2月11日19:00止

活動方式：每位會員每日1次免費玩，會員於活動期間開啟OPENPOINT APP「時來運轉刮寶趣」遊戲場，每日可享有1次免費刮寶趣機會，有機會抽種高額點數獎金，隨機送出8888、6888、588、5、3、1點OPENPOINT及合作品牌好康優惠。