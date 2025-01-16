貓奴過年必買！7-ELEVEN為了迎接農曆新年，攜手迪士尼「魯斯佛」以及超萌插畫「我不是胖虎」兩大貓奴最愛IP，推出超過40款年節限定商品，無論是萌系存錢筒、收納包包，從居家收納到趣味擺飾通通都有。自1/22起，就能在小七門市直接預購，貓奴們的過年小物準時買爆。



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▲▼7-ELEVEN春節開運小物 迪士尼魯斯佛貓貓 我不是胖虎預購周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN全店精品「迪士尼魯斯佛萌喵派對系列」活動方式

7-11這次攜手迪士尼人氣角色臭跩貓「魯斯佛」，推出超過30款商品，以沈穩的灰紫色系為主，搭配毛茸茸、療癒系風格。粉絲必搶包括坐姿面紙套、羊羔毛圓桶收納袋等生活必需品，還有實用又可愛的「造型搥背棒」，以及佈置房間必備公仔香氛擴香瓶、刮泥地墊，3C周邊也有藍牙耳機、快充行動電源等配件。▲▼7-ELEVEN春節開運小物 迪士尼魯斯佛貓貓 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理可愛又應景的「我不是胖虎 開運限定虎貴來」系列，同步推出10多款新年小物，春節過年必買胖虎立體春聯，還有兼具擺飾的「胖虎舉元寶公仔、有錢花存錢筒」更是粉絲必搶，充滿濃濃年味。這次也特別推薦兼具實用與趣味的「造型擦手巾」和「長門簾」，過年氣氛一秒升級變可愛。▲▼7-ELEVEN春節開運小物 我不是胖虎預購周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

快閃購

活動日期：2025年1月22日(三)15:00起至2025年2月2日(日)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。

集點加價購

活動時間：2025年2月3日(一)15:00起至2025年2月18日(二)24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN迪士尼魯斯佛萌喵派對系列 推薦周邊

造型搥背棒：加價購249元/款

坐姿面紙套：加價購449元/款

兩用造型抱枕毯：加價購599元/款

保溫瓶500ml：加價購499元/款

16吋造型絨毛：加價購449元/款

16吋趴姿長玩偶：加價購369元/款



7-ELEVEN全店精品「我不是胖虎 時來運轉系列」活動方式

快閃購

活動日期：2025年1月22日(三)11:00起至2025年2月2日(日)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。

集點加價購

活動時間：2025年2月3日(一)15:00起至2025年2月18日(二)24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款



7-ELEVEN 我不是胖虎 時來運轉系列推薦周邊

有錢花存錢筒：加價購1099元/款

胖虎舉元寶公仔：加價購999元/款

胖虎立體春聯：加價購149元/款

長門簾：加價購379元/款

絨毛吊飾購物袋：加價購399元/款