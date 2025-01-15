2025南投燈會有咖波快閃店！每年都讓人期待要拍美照的南投燈會，即將在1/25起在南投縣會展中心登場，燈會活動資訊釋出之前，粉絲們已經在期待「貓貓蟲咖波閃耀快閃店」，這次咖波快閃店將參加2025南投燈會，推出燈會限定周邊小物，夜光貼紙、夜光明信片，粉絲通通要手刀衝。
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▲▼2025南投燈會貓貓蟲咖波閃耀快閃店 夜光系列新品 /圖片來源：卡特島官網、WalkerLand窩客島整理提供
南投燈會首次攜手貓貓蟲咖波，在燈會打造超夢幻「貓貓蟲咖波閃耀快閃店」，並且呼應燈會主題，推出新品夜光系列周邊小物。粉絲要先搶「夜光鑰匙圈」，推出狗狗觀星與魔法師兩款設計，還有「閃閃發光貼紙包」五入組，以及「夜光明信片」等，部分圖案只在燈會現場限定販售，通通具備夜光效果，無論鑰匙圈、貼紙、明信片，在夜裡都能閃閃發光，更增添視覺效果。
▲▼貓貓蟲咖波閃耀快閃店 南投燈會限定夜光系列新品 /圖片來源：卡特島官網、WalkerLand窩客島整理提供
此外，在南投燈會「貓貓蟲咖波閃耀快閃店」中，粉絲消費滿500元即可享有加購優惠，可用299元加購尼龍購物袋、399元可加購透明直傘。在本次快閃店中更推出限定款「飲料提袋、太空列車胸章、觀星系列馬克杯」等周邊新品，只在2025南投燈會販售，鐵粉一定要準時衝。
▲▼貓貓蟲咖波閃耀快閃店 南投燈會限定加價購商品 /圖片來源：卡特島官網、WalkerLand窩客島整理提供
2025南投燈會貓貓蟲咖波閃耀快閃店
活動地點：南投縣會展中心
活動日期：2025/01/25(六)-2025/02/16(日)
活動時間：1:00PM-9:30PM（9:00PM停止入場)