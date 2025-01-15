過年要旺手氣，麻將小物先買起來！每年過年打麻將是許多人的休閒娛樂，設計師平台Pinkoi這次精選8款麻將主題小物，打造最應景春節開運小物，無論是麻將抱枕、麻將夜燈、麻將冰轉，讓家裡通通充滿巧思。特別的是，在1/20前用Pinkoi APP下單滿1600元折80元，趁機搶先買起來。



推薦閱讀：過年必買百貨福袋！新光三越全台12門市春節福袋，抽鑽石 抽機票 抽按摩椅。



▲▼Pinkoi春節必買8大麻將主題小物 開運小物推薦 / Pinkoi提供、WalkerLand窩客島整理



Pinkoi春節必買8大麻將小物

如果你是資深麻將控，要先搶超可愛Amodas迷你隨行自動麻將機，輕便好攜帶，無論是去朋友家、去露營，隨時隨地都能開局超方便。實用性麻將小物推薦「好石在 墨玉麻將冰磚」高質感材質打造可重複使用的麻將冰塊，中發白大三元放到冷飲中，讓過年聚會超有話題。▲▼Pinkoi推薦麻將主題小物 自動麻將機 麻將冰磚 / Pinkoi提供、WalkerLand窩客島整理針對居家裝飾系列，推薦超可愛「LYBIR x USERWATS麻將開運夜燈」結合紅中、發財、白板造型，燈光柔和、讓人好運加持。客廳房間也能放「黑潮原創 麻將抱枕」，仿真設計讓你抱著發財牌入睡，連做夢都在摸牌。FLOW AROMA的「心流香薰麻將」則以搪瓷造型麻將搭配療癒香氣，讓日常生活都有麻將的好運加持。▲▼Pinkoi推薦麻將主題小物 麻將開運夜燈 麻將抱枕 香薰麻將 / Pinkoi提供、WalkerLand窩客島整理不只居家佈置，麻將文化也能融入穿搭，HUAER推出「紅中滿版中筒襪」，以亮眼紅色和經典麻將圖案設計，過年打牌就穿這一爽。pppppins也推出超精緻「麻將琺瑯別針」，俏皮百搭，可以別在衣服、包包或帽子上，成為年節造型的小亮點。此外「密密制作 自摸發財帆布袋」更以簡約設計結合麻將元素，還讓好運隨身攜帶。▲▼Pinkoi推薦麻將主題小物 麻將襪 麻將別針 麻將帆布袋 / Pinkoi提供、WalkerLand窩客島整理

優惠活動：1/20前，Pinkoi APP下單滿1600元折80元。

活動連結：https://walkr.tw/qDSC8PTs

推薦商品：

Amodas 隨行自動麻將機：1,280元起

好石在 墨玉麻將環保冰磚：552元起

LYBIR x USERWATS 麻將開運夜燈：990元

HUAER 滿滿紅中 滿版中筒襪：99元

pppppins 麻將琺瑯別針：210元

黑潮原創 麻將抱枕：675元

密密制作 好運連連自模發財帆布袋：599元起

FLOW AROMA 心流香薰搪瓷麻將：500元起