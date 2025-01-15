每年過年必買百貨福袋，除了搶好物、搶便宜，更重要的就是比誰手氣旺，挑戰抽大獎！新光三越2025年春節推出「蛇舞春風好運福袋」，今年福袋不只環保實用，還同步推出頂奢獎品陣容，全台12分店共將抽出3個頂級床墊、8組國內外機票、12台按摩椅及超過4,500項豪華好禮，全台粉絲即日起可以先預購買起來。



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▲新光三越2025蛇舞春風 好運福袋 / 新光三越提供、WalkerLand窩客島整理



今年新光三越在大年初一推出限定「蛇舞春風好運福袋」由台灣藝術家徐志宏創作的小蛇家族圖騰，融入環保再生材質製作，展現永續理念。更特別的是，福袋貼心設計為可掛在行李箱上的造型，方便旅遊攜帶。購買方式自1/14起至1/17，各分店依日程分批開放APP預購，扣點數100點及1000元，就能完成春節福袋預購。



▲新光三越2025春節福袋 蛇舞春風好運福袋 / 新光三越提供、WalkerLand窩客島整理

新光三越2025蛇舞春風 好運福袋

2025新光三越春節福袋，各店都祭出豐富大獎，包含頂奢床墊、電動機車、國內外機票等超值好禮，逾140組豪華住宿、溫泉及露營券更是延續旅遊熱潮。此外還有台北南西店推出價值78.3萬的丹普極緻床墊組，台中中港店則祭出價值52萬的鉑金鑽戒，還有DIAMOND TOWERS抽國泰航空亞洲不限航點雙人來回里程等，全台粉絲通通開抽。▲新光三越2025春節福袋大獎 / 新光三越提供、WalkerLand窩客島整理不只春節福袋，2025春節期間新光三越攜手11大銀行推出「金蛇卡利High」活動，刷卡回饋再升級！1/9至2/16期間，累計刷卡消費滿1萬、6萬及30萬元以上，分別可享4%、5%及6%的skm points回饋，搭配skm pay單筆滿3,000元再加碼1%，最高回饋達7%。此外，為了迎接蛇年到來，即日起至2/28，在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地，同步展出「蛇來蛇趣空間藝術展」，讓人逛街買爆、還要跟可愛小蛇打卡。▲新光三越2025春節優惠 蛇來蛇趣空間藝術展 / 新光三越提供、WalkerLand窩客島整理

購買方式：開啟APP並扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購大年初一新春福袋。

預購時間：

1/14（二）上午10點開搶：台北南西店／台北站前店／台北天母店

1/15（三）上午10點開搶：台北信義新天地／DIAMOND TOWERS

1/16（四）上午10點開搶：桃園站前店／台中中港店／嘉義垂楊店

1/17（五）上午10點開搶：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店

取貨時間： 1/29（三）大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）