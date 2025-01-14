美式賣場「好市多」以划算價格、超高CP值吸引許多粉絲，同時也採用會員制消費，要憑會員卡才能入場與結帳，讓人總是要揪團、揪卡友才能一起逛好市多掃貨，也衍伸出「好市多代購」等話題。近期有許多粉絲討論，使用好市多「購物儲值卡、臨時購物證」2大服務，即是你不是好市多會員也可以入場消費。



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▲▼好市多非會員 購物儲值卡、臨時購物證 使用方式 / WalkerLand窩客島整理提供



好市多非會員 購物儲值卡、臨時購物證 使用方式

好市多採會員至消費方式，只有會員才可入場消費，會員卡友每年要繳年費，但可享有賣場優惠以及不定期的折扣活動，因此吸引超多粉絲。如果你不是會員，其實也可以使用「購物儲值卡」，也就是好市多會員臨櫃辦理並且儲值，再轉交非會員使用。「購物儲值卡」每張1000元（等於卡內有1000元可使用），之後再加值金額最低500元，加值上限是3萬元。▲好市多非會員 購物儲值卡使用方式 / WalkerLand窩客島整理提供使用「購物儲值卡」消費，會需要多收取5%服務費，但以好市多商品優惠計算，對許多粉絲而言還是非常划算的。此外，非會員要進入好市多消費，不只要有「購物儲值卡」，還需要先辦理「臨時購物證」才可以入場。每年只能選擇一間賣場辦理一次臨時購物證，且同時最多2位非會員同行，適合臨時要到好市多大採購的粉絲。▲好市多非會員臨時購物證 使用方式 / WalkerLand窩客島整理提供適逢農曆春節的採購需求，好市多近期也公告2025春節營業時間，1/28（二）除夕當天賣場營業時間為9:00至18:00，初一1/29（三）當天則公休一天。在初二1/30（四）起恢復正常營業時間10:00-21:30，粉絲們過年採買可以先筆記。▲好市多2025春節營業資訊 / WalkerLand窩客島整理提供

1、非會員入場方式：先辦理「臨時購物證」入場，並且持「購物儲值卡」消費。

2、臨時購物證 辦理說明：非會員每年可選擇一間賣場申請，同時最多攜帶2位同行入場。

3、購物儲值卡 辦理說明：

限好市多會員辦理，每張1000元（初始儲值面額），後續儲值每次最低500元，至多30000元，限現金儲值。

非會員使用儲值卡消費，將收取5%服務費。



好市多2025春節營業資訊

1/28（二）除夕：賣場營業時間9:00-18:00，加油站營業時間7:00-19:00。

1/29（三）初一：賣場及加油站暫停營業一日。

1/30（四）初二起會復正常營業，賣場營業時間10:00-21:30，加油站營業時間7:00-23:00。