買春節禮盒還來得及！新光三越信義新天地看準春節買禮、送禮的需求，即日起至2/9期間打造「春發禧市」春節禮盒快閃店，集結北中南最夯伴手禮、最強年菜，總共近80的品牌通通都能在A8館買得到，讓粉絲們逛街也能買伴手禮臨時抱佛腳。



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▲▼新光三越信義新天地 春發禧市春節禮盒快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供



新光三越信義新天地 春發禧市 Gifts Store

這次「春發禧市」春節禮盒快閃店，主打超澎湃伴手禮，粉絲首推的有「佳德鳳梨酥、李鵠、小潘鳳梨酥」等鳳梨酥名店，喜歡蛋黃酥則有超人氣「不二糕餅蛋黃酥、金葡萄蛋黃酥、紀家蛋黃酥、新口味蛋黃酥」通通都能一次買到。▲▼新光三越春發禧市春節禮盒快閃店 蛋黃酥鳳梨酥推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除此之外，本次快閃店還有甜點控必買布丁PK「依蕾特、銀波布丁、紅磚布丁」，人氣蛋糕「連珍、宣原蛋糕、香帥蛋糕、諾貝爾」，還有台中福義軒的奶油酥餅，花生愛好者必買福源花生醬等。需要注意的是，每日到貨品牌不同，讓粉絲們隨時逛、隨時買都有驚喜。▲▼新光三越春節禮盒快閃店 伴手禮布丁禮盒推薦 / WalkerLand窩客島整理提供不只有春節禮盒，年菜區更是豐富澎湃，像是嘉義林聰明的砂鍋魚頭、高雄劉家的酸白菜鍋，以及阿水獅的豬腳禮盒。這些經典料理不僅讓餐桌更有面子，還帶來濃濃的團圓氣氛。此外，在快閃店週週更有職人實演活動，讓購物過程充滿新春氛圍，年味十足。▲▼新光三越信義新天地 春發禧市快閃店 年菜推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

活動地點：新光三越A8館 1F

活動期間：2025/01/07-02/09

注意事項：每日到貨品牌不同，商品請依現場庫存為主。