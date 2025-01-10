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春節禮盒臨時抱佛腳！信義區新光三越「春發禧市」禮盒快閃店9大推薦。

信義區 新光三越 春節 禮盒 more
2025-01-10 08:30:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：新光三越信義新天地
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編輯 張人尹

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買春節禮盒還來得及！新光三越信義新天地看準春節買禮、送禮的需求，即日起至2/9期間打造「春發禧市」春節禮盒快閃店，集結北中南最夯伴手禮、最強年菜，總共近80的品牌通通都能在A8館買得到，讓粉絲們逛街也能買伴手禮臨時抱佛腳。

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▲▼新光三越信義新天地 春發禧市春節禮盒快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供



這次「春發禧市」春節禮盒快閃店，主打超澎湃伴手禮，粉絲首推的有「佳德鳳梨酥、李鵠、小潘鳳梨酥」等鳳梨酥名店，喜歡蛋黃酥則有超人氣「不二糕餅蛋黃酥、金葡萄蛋黃酥、紀家蛋黃酥、新口味蛋黃酥」通通都能一次買到。
新口味蛋黃酥台北快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲▼新光三越春發禧市春節禮盒快閃店 蛋黃酥鳳梨酥推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


除此之外，本次快閃店還有甜點控必買布丁PK「依蕾特、銀波布丁、紅磚布丁」，人氣蛋糕「連珍、宣原蛋糕、香帥蛋糕、諾貝爾」，還有台中福義軒的奶油酥餅，花生愛好者必買福源花生醬等。需要注意的是，每日到貨品牌不同，讓粉絲們隨時逛、隨時買都有驚喜。
紅磚布丁 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼新光三越春節禮盒快閃店 伴手禮布丁禮盒推薦 / WalkerLand窩客島整理提供
依蕾特布丁「焦糖奶霜布丁燒」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


不只有春節禮盒，年菜區更是豐富澎湃，像是嘉義林聰明的砂鍋魚頭、高雄劉家的酸白菜鍋，以及阿水獅的豬腳禮盒。這些經典料理不僅讓餐桌更有面子，還帶來濃濃的團圓氣氛。此外，在快閃店週週更有職人實演活動，讓購物過程充滿新春氛圍，年味十足。

▲▼新光三越信義新天地 春發禧市快閃店 年菜推薦 / WalkerLand窩客島整理提供


 

新光三越信義新天地 春發禧市 Gifts Store

活動地點：新光三越A8館 1F
活動期間：2025/01/07-02/09
注意事項：每日到貨品牌不同，商品請依現場庫存為主。

 

 

 

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