百貨春節福袋，也有超可愛IP角色！Global Mall環球購物中心針對2025年農曆春節，首度推出雙福袋「蛇來運轉饗樂福袋」與「IP萌趣福袋」，結合豪華大獎與限量IP商品，全台八店同步開賣。不只福袋內容超值，有機會抽中環遊世界美食之旅、按摩椅及時尚精品等大獎，還有超萌蠟筆小新、史努比、櫻桃小丸子等卡通福袋，粉絲一定要搶到。



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▲▼Global Mall 2025春節福袋 卡通福袋 百貨福袋推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Global Mall 2025春節福袋販售資訊

Global Mall這次春節福袋，在大年初一、初二、初三推出不同選擇，每袋售價1,500元或1,000元，內容價值超過三倍。「IP萌趣福袋」每袋688元，初二推出2款蠟筆小新福袋、初三則推出「櫻桃小丸子、美少女戰士」限量IP商品，其中包含實用造型杯、保溫杯、收納袋、卡套、毛毯、保鮮盒、化妝保等，在Global Mall全台門市限量開賣。▲▼Global Mall 2025春節福袋 蠟筆小新福袋 櫻桃小丸子福袋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，Global Mall新北中和還加碼推出專屬「蛇麼都好玩」、「蛇麼都好吃」、「蛇麼都有」主題福袋，其中包含威秀影城電影票、或是亞尼克生乳捲、隨機餐券等吃喝玩樂限定商品。同時每一個1500元福袋中，都會有一款「史努比掛袋、史努比按摩搥」款式隨機出貨。如果不衝中和買福袋，全台粉絲也能透過會員點數兌換，把史努比掛袋、史努比按摩搥帶回家。▲▼Global Mall 2025春節福袋 中和福袋 史努比周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了新北中和之外，Global Mall全台各門市也有分店專屬福袋，並且購買福袋即可參加多重抽獎活動。第一重現場摸彩，粉絲可獲品牌抵用券或實用好物；第二重則憑福袋抽彩券，有機會贏得價值28萬元的按摩椅、時尚名包或電動機車等大獎。而最大亮點是第三重抽獎，提供「地中海米其林美食之旅」等環遊世界體驗，讓你把異國風味帶回家。多重獎勵中獎機率倍增，粉絲越買越值。▲▼Global Mall 2025春節福袋 福袋與刮刮卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝Global Mall表示，福袋販售方式可以實體買、線上買，自1月17日起開放線上預購，近五成福袋可提前搶訂，還能額外獲得「環遊世界美食之旅」刮刮卡，提高中獎機率。實體福袋則於八大分店限量開賣，主題從娛樂、美食到時尚生活，滿足不同粉絲需求。▲▼Global Mall 2025春節福袋 百貨春節福袋購買方式 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

預購時間：2025/01/17起開放線上預購

販售時間：初一至初三2025/01/29-01/31



Global Mall IP福袋推薦

販售時間：初二 2025/01/30

販售門市：全台門市

售價：688元

福袋內容：

蠟筆小新組合A：不鏽鋼保溫馬克杯、保溫餐墊提袋、娃娃車地墊、夾子造型鑰匙圈、密封夾

蠟筆小新組合B：親膚毯、點心盤杯、伸縮鑰匙包、口罩香氛、造型夾3入



販售時間：初三 2025/01/31

販售門市：全台門市

福袋內容：

櫻桃小丸子組合：立體場景拼圖、寶特瓶長吊、滑鼠手枕、方形保鮮盒3入組、口罩香氛扣、手提保溫隨行杯

美少女戰士組合：保溫瓶、方形保鮮盒3入組、束口袋、硅膠杯墊、網紗化妝包



Global Mall 中和門市福袋

初一 蛇麼都好玩福袋

售價：1500元

福袋內容：威秀影城電影票4張、主題餐廳500元餐券、湯姆熊歡樂世界代幣200元及KANGOL細網購物袋

加碼IP小物：史努比掛袋(3款隨機)、史努比按摩搥(3款隨機)、KANGOL真空保溫瓶



初二 蛇麼都好吃福袋

售價：1500元

福袋內容：主題餐廳500元餐券、餐飲500元禮券、亞尼克生乳捲及KANGOL帆布側背包



初三 蛇麼都有福袋

售價：1500元

福袋內容：指舞春秋60min按摩券、主題餐廳500元餐券、KANGOL摺疊翻蓋包



Global Mall板橋車站福袋

販售日期：初一2025/01/29起

售價：1,000元

內容：800元禮券、青鳥旅行限定蛋捲組及品牌實用小物



Global Mall南港車站福袋

販售日期：初一2025/01/29起

售價：1,000元

內容：500元禮券、美食套餐兌換券及多種萌趣實用小物



Global Mall桃園A8、林口A9福袋

販售日期：初一2025/01/29起

售價：1,000元

內容：質感毯子、餐飲兌換券、品牌抵用券及環球禮券



Global Mall桃園A19 福袋

販售日期：初一2025/01/29起

售價：1,500元

內容：美食鍋、無線吸塵器、餐飲抵用券等



Global Mall屏東市 福袋

販售日期：初一2025/01/29起

售價：1,000元

內容：環球禮券500元、品牌優惠券、飲品兌換券等