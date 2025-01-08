誰說必勝客只會搞怪，這次必勝客春節披薩超認真、超奢華！必勝客即日起與米其林星級台菜「富錦樹台菜香檳」聯手推出3款頂級海鮮披薩，把波士頓龍蝦、軟殼蟹、松葉蟹通通放在披薩上，即日起限量開搶，披薩空就先約親朋好友開吃，挑戰最狂、最奢華海鮮披薩。



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▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳 2025春節限定浮誇海鮮比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客Ｘ富錦樹台菜香檳 金皇軟殼蟹干貝比薩 單點半價優惠

必勝客與「富錦樹台菜香檳」攜手推出的「金皇軟殼蟹干貝比薩」是本次必推口味，軟殼蟹經過酥炸與烘烤工法，打造香酥外皮、鮮嫩肉質，還搭配鮮甜干貝與刻花魷魚，調味則有特製蟹黃醬與照燒醬，打造甜滋味。如果想要風味再升級，還能加價125元即可升級「奢華三起司餅皮」，超濃起司搭海鮮最對味。▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳 金皇軟殼蟹干貝比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理另一款春節應景的「金帶財松葉蟹比薩」以銅錢作為造型，象徵財源滾滾。餅皮邊緣排列一整圈的松葉蟹鉗、干貝、青森帆立貝與飽滿鳳尾蝦等海味，而中央方形孔洞則堆滿金光閃閃的薯金幣與濃郁蟹黃醬，打造最應景的招財系披薩。▲必勝客聯名富錦樹台菜香檳 金帶財松葉蟹比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理本次聯名最狂新品「波士頓龍蝦干貝比薩」直接把整隻波士頓龍蝦霸氣放上披薩，搭配鮮甜干貝、鳳梨，價格1,688元，是最直接、最奢華的春節海味披薩。「波士頓龍蝦干貝比薩」即日起開賣，全台限量500份，僅在167間必勝客門市販售，鐵粉一定要先搶、先嚐鮮。▲必勝客聯名富錦樹台菜香檳 波士頓龍蝦干貝比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

活動內容：1個金皇軟殼蟹干貝大比薩單點特價459元 (原價918元)



必勝客Ｘ富錦樹台菜香檳 金帶財松葉蟹比薩 販售資訊

售價：單點1,068元(限量5000份，售完為止)

活動方式：限PK APP、官網預購/至少提前一日21:00前訂購/限線上付款/取餐當日不可取消訂單、不退款。



必勝客Ｘ富錦樹台菜香檳 波士頓龍蝦干貝比薩

售價：單點1,688元(限量500份，售完為止)

活動方式：限PK APP預購/至少提前一日21:00前訂購/限線上付款/取餐當日不可取消訂單、不退款，。

販售門市查詢（以PK 雙饗卡APP開啟）：https://walkr.tw/hEuqWxsw