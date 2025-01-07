迷客夏新飲料喝起來！這次迷客夏新品「就是蜂蜜」系列，特別以龍眼蜜與百花蜜作為主角，推出蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、蜂蜜抹茶等喝法，還特別推出「手作奶油蜜」打造用喝的蜂蜜蛋糕，還有一款新配料料「蜂蜜黑糖粉粿」，飲料控、咀嚼控都一定要開喝。



推薦閱讀：草莓季買一送一！Mister Donut草莓藍莓蘋果甜甜圈 草莓飲料買一送一。



▲▼迷客夏飲料新品 就是蜂蜜系列 迷客夏蜂蜜飲料推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



迷客夏飲料新品 就是蜂蜜系列

迷客夏新品「就是蜂蜜」系列，主打使用純正龍眼蜜與百花蜜打造甜點系飲品，最特別的「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」將經典娜杯紅茶、綠光鮮奶完美融合，並且加入迷客夏手作奶油蜜、攪打後的焦糖布蕾，就像是在喝蜂蜜蛋糕，或是用喝的焦糖布蕾。另一款「祕密的蜜蜜」則選用福岡水之森玄米抹茶為基底，結合蜂蜜、檸檬，讓打造全新特調喝法。▲▼迷客夏蜂蜜飲料推薦 小孩愛吃 蜂蜜蛋糕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次新品「就是蜂蜜 紅茶」以娜杯紅茶搭配100%純正龍眼蜜，自然花香結合濃郁茶韻。而另一款「就是蜂蜜 拿鐵」則將娜杯紅茶與綠光鮮奶結合，配上龍眼蜜打造香濃滑順的蜂蜜鮮奶茶。這次迷客夏更設計全新配料「蜂蜜黑糖粉粿」口感Q彈，強調蜂蜜與黑糖的雙重甜香，特別適合搭配清爽茶飲，咀嚼控粉絲一定要先點。▲▼迷客夏蜂蜜飲料推薦 迷客夏新配料蜂蜜黑糖粉粿 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝迷客夏本次新品在1/8起正式開賣，並且推出期間限定蜂蜜杯套，只要購買系列任一飲品即可獲得，飲料一秒長出可愛小翅膀，讓粉絲拍照打卡也可愛。此外，在2025年1月8日至1月31日，持悠遊卡消費滿2杯，還能免費獲贈蛇年聯名紅包袋，讓飲料控過年超應景。▲▼迷客夏飲料新品 就是蜂蜜系列 限定杯套與蛇年聯名紅包袋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/01/08起

品項及價格：

就是蜂蜜 紅茶$65元(L)

就是蜂蜜 拿鐵$70元(M)/$80元(L)

小孩愛吃 蜂蜜蛋糕$75元(M)/$85元(L)

祕密的蜜蜜$75元(L)

蜂蜜黑糖粉粿$15元/份 (配料)