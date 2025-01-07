草莓控的草莓季來了！Mister Donut全新系列主打草莓X藍莓口味的「雙莓甜甜圈」系列，以及春節過年超應景「蘋果討吉利」系列，總共超過11款限定新品，搭配日式達摩意象派對紙盒與軟Q糰子，全新造型滿滿喜氣。同步推出飲品買一送一、甜甜圈買5送2優惠，草莓控、甜點控們趁優惠先吃。



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▲Mister Donut 雙莓甜甜圈新品 蘋果甜甜圈新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Mister Donut這次草莓季以「雙莓饗宴」為主題推出7款甜甜圈，特別把粉嫩草莓、酸甜藍莓結合，打造酸甜夢幻的新吃法。其中最推薦「雙色莓果波堤」將草莓與藍莓沾醬一次全吃到，升級版「草莓脆脆波堤」撒上酥脆珍珠糖與乾燥草莓碎粒，口感層次更豐富，同時還有「黑巧跳跳藍莓波堤」更加入跳跳糖，吃起來更好玩。



▲Mister Donut 雙莓甜甜圈新品 藍莓草莓甜甜圈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Mister Donut 甜甜圈新品販售資訊

如果偏好酸甜口感，推薦要吃「藍莓優格歐菲香」使用優格與藍莓打造酸甜交融的滋味。本次草莓、藍莓新品系列再加上回歸熱銷的「蜜糖草莓波堤」、「3重草莓波堤」及「草莓棉花糖波堤」，讓草莓控通通都能吃到。同時還有草莓飲品「哞~草莓牛奶」、喝得到果丁的「草莓伯爵果粒茶」，以及熱飲推薦「草莓伯爵茶」，下午茶搭配剛剛好。▲▼Mister Donut 雙莓甜甜圈新品 草莓飲品買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只草莓季，針對農曆春節話題，Mister Donut特別推出4款寓意「平安」的蘋果甜甜圈，紅蘋果沾醬「蘋安巧貝」、青蘋果沾醬「果好年巧貝」內餡還加入真實果粒的卡士達醬與蘋果餡。此外還有「蘋果棒棒糖」和「青蘋果棒棒糖」以棒棒糖甜甜圈形式呈現，療癒畫線更可愛好拍。▲▼Mister Donut 農曆春節蘋果甜甜圈推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合新品上市，Mister Donut迷你派對紙盒與軟Q日式糰子也換上達摩喜氣包裝，讓粉絲們年節吃甜點更添好運。並且自1月7日起，推出新品優惠「甜甜圈買5送2、或買6送3」，還有「草莓季飲品買一送一」限定優惠同步推出，讓草莓控、甜點控享受最療癒的草莓下午茶派對。▲▼Mister Donut 甜甜圈新品買5送2 飲品買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

供應期間：2025/1/7(二)起，期間限定，售完為止

雙色莓果波堤：45元

草莓脆脆波堤：48元

黑巧跳跳藍莓波堤：48元

藍莓優格歐菲香：50元

蜜糖草莓波堤：45元

草莓棉花糖波堤：50元

3重草莓波堤：50元



蘋安巧貝：55元

果好年巧貝：55元

蘋果棒棒糖甜甜圈：39元

青蘋果棒棒糖甜甜圈：39元



草莓伯爵茶16OZ

售價：70元

草莓伯爵果粒茶16OZ

售價：80元

哞～草莓牛奶16OZ

售價：99元



Mister Donut 甜甜圈買5送2或買6送3優惠

活動期間：2025/1/7(二)~2025/1/12(日)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品(本次新品)，其中兩個或三個由Mister Donut招待。



Mister Donut 草莓季現作飲品買一送一

活動期間：2025/1/7(二)~ 2025/1/23(四)

活動方式：指定飲品(草莓飲品系列)享買一送一優惠。