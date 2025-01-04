CoCo買一送一喝起來！每個星期三都是飲料控的小週末，一定要喝到CoCo好友日優惠。這次在1/8星期三CoCo好友日，特別推出超夯冬季限定飲品優惠「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」，用超狂買一送一優惠一起開喝。此外，CoCo也在蛇年「小龍年」與職棒味全龍啦啦隊「小龍女」合作，推出保溫袋加價購，點指定飲品再送李多慧領軍的小龍女紅包袋。



▲▼CoCo好友日第二杯0元 冬韻擂焙珍奶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo好友日第二杯0元 冬韻擂焙珍奶買一送一

活動日期：2025/01/08

活動方式：透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，領取「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」優惠券，並於當日各店營業時間使用。



CoCo 小龍女 聯名限定活動

小龍女保溫袋

活動期間：2025/1/01起

活動內容：臨櫃、線上都可訂即可購買小龍女聯名保溫袋，外送平台(foodpanda、UberEats)亦陸續開賣。

活動方式：加購2杯袋、4杯袋皆為5元。



小龍女紅包袋

活動期間：2025/1/16起

活動方式：臨櫃點購2杯QQ 鮮奶茶就送限量小龍女紅包袋乙份，送完為止。單筆可累加贈送。



小龍女髮香卡

活動期間：2025/1/16起

活動方式：臨櫃點購2杯珍珠鮮奶茶就送限量小龍女髮香卡乙張，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。



小龍女磁鐵

活動期間：2025/2/3起

活動方式：臨櫃點購滿200元，須包含一杯以上QQ 鮮奶茶，即送小龍女磁鐵 乙個，送完為止。



小龍女圓扇

活動期間：2025/2/10起

活動方式：臨櫃點購2杯3Q鮮奶茶即送小龍女圓扇乙個，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。



小龍女徽章

活動期間：2025/3/3起

活動方式：臨櫃點購任2杯鮮奶系列飲品(不含咖啡拿鐵)即送限量小龍女徽章乙個 ，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。



詳細活動規範及供應情形，依 CoCo 官方公告為準。