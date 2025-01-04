CoCo買一送一喝起來！每個星期三都是飲料控的小週末，一定要喝到CoCo好友日優惠。這次在1/8星期三CoCo好友日，特別推出超夯冬季限定飲品優惠「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」，用超狂買一送一優惠一起開喝。此外，CoCo也在蛇年「小龍年」與職棒味全龍啦啦隊「小龍女」合作，推出保溫袋加價購，點指定飲品再送李多慧領軍的小龍女紅包袋。
▲▼CoCo好友日第二杯0元 冬韻擂焙珍奶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
CoCo這次針對冬季限定飲品「冬韻擂焙珍奶」在1/8週三好友日推出「第二杯0元」活動，透過官方LINE領券或線上預訂，70元即可買兩杯「冬韻擂焙珍奶」，每人最多可以買二送二。冬韻擂焙珍奶融合客家擂茶穀物粉、日本重焙奶茶與Q彈珍珠，打造濃郁風味與口感，不只可以冰的喝，熱飲更是冬天的療癒享受。
▲CoCo買一送一 CoCo冬韻擂焙珍奶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
此外，為了沂街蛇年「小龍年」，CoCo與味全啦啦隊小龍女聯名推出「QQ鮮奶茶」，採用天然地瓜圓與小芋圓作為配料，搭配香濃鮮奶茶，成為粉絲冬日必喝飲品。此次聯名特別設計了小龍女專屬杯身，也能用5元加購專屬紅色保溫袋，就連外送平台也能下單買起來。
▲CoCo小龍女聯名QQ鮮奶茶 小龍女保溫袋 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
同時，CoCo的小龍女系列周邊活動自1/16起分次推出「小龍女紅包袋、髮香卡、磁鐵、圓扇、徽章」等限定贈品，將從1/16至3/3分階段推出。粉絲只需點購飲品或滿額，就能帶回萌力十足的周邊，活動期間還有小龍女聯名限定紙杯包裝，讓粉絲們通通都要打卡收藏。
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▲CoCo小龍女聯名周邊小物 活動資訊 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
CoCo好友日第二杯0元 冬韻擂焙珍奶買一送一
活動日期：2025/01/08
活動方式：透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，領取「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」優惠券，並於當日各店營業時間使用。
CoCo 小龍女 聯名限定活動
小龍女保溫袋
活動期間：2025/1/01起
活動內容：臨櫃、線上都可訂即可購買小龍女聯名保溫袋，外送平台(foodpanda、UberEats)亦陸續開賣。
活動方式：加購2杯袋、4杯袋皆為5元。
小龍女紅包袋
活動期間：2025/1/16起
活動方式：臨櫃點購2杯QQ 鮮奶茶就送限量小龍女紅包袋乙份，送完為止。單筆可累加贈送。
小龍女髮香卡
活動期間：2025/1/16起
活動方式：臨櫃點購2杯珍珠鮮奶茶就送限量小龍女髮香卡乙張，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。
小龍女磁鐵
活動期間：2025/2/3起
活動方式：臨櫃點購滿200元，須包含一杯以上QQ 鮮奶茶，即送小龍女磁鐵 乙個，送完為止。
小龍女圓扇
活動期間：2025/2/10起
活動方式：臨櫃點購2杯3Q鮮奶茶即送小龍女圓扇乙個，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。
小龍女徽章
活動期間：2025/3/3起
活動方式：臨櫃點購任2杯鮮奶系列飲品(不含咖啡拿鐵)即送限量小龍女徽章乙個 ，送完為止。每張發票限兌換一次，不可挑款式，以櫃檯夥伴隨機發送為準。
詳細活動規範及供應情形，依 CoCo 官方公告為準。