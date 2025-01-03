茶湯會必喝排行榜推薦！邁入19週年的人氣手搖杯「茶湯會」，與台灣經典珍奶「春水堂」同集團，讓更多飲料控更方便、用更高CP值喝到台灣好茶。許多人聽到茶湯會絕對必喝招牌「觀音拿鐵」，這次窩客島也整理茶湯會人氣排行榜，推薦你茶湯會必喝TOP 5飲料清單，不論是經典必喝、或是爆紅飲料新品，粉絲們跟著喝不出錯。



▲▼茶湯會必喝推薦TOP 5 茶湯會人氣排行榜 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會必喝推薦：觀音拿鐵

提到茶湯會，經典必喝絕對是這杯「觀音拿鐵」，主打帶有炭燒香氣、韻味豐厚的鐵觀音茶底，搭配絲滑奶香，打造完美比例的觀音拿鐵。茶湯會的觀音拿鐵強調濃郁茶感，如果是偏好茶香的奶茶控，這一杯絕對是必喝沒問題。



▲茶湯會必喝推薦：觀音拿鐵 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會必喝推薦：蔗香紅茶

偏好純茶的飲料控，最多人喝就是這杯「蔗香紅茶」，茶湯會選用醇厚斯里蘭卡紅茶，搭配天然蔗糖，完美釋放茶香與蔗香的協調韻味，主打簡單卻耐人尋味的回甘餘韻。無論是搭配下午茶、還是飯後解膩，都是許多飲料控一直喝、喝不膩的人氣選擇。



▲茶湯會必喝推薦：蔗香紅茶 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會必喝推薦：翡翠檸檬

人氣超高、每次必喝的茶湯會飲料就是「翡翠檸檬」，是許多人不想喝奶類飲品時的必點飲料。基底茶使用頂級翡翠綠茶經過五次薰香，搭配新鮮檸檬調製而成，以茶香與果酸完美融合，打造清新、酸爽的喝法。是每年夏天都讓粉絲喝爆的解膩神器。



▲茶湯會必喝推薦：翡翠檸檬 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會必喝推薦：珍珠奶茶

茶湯會的經典招牌「珍珠奶茶」也是鐵粉必喝推薦，以香濃奶茶搭配Q彈珍珠，是奶茶控、珍奶控必喝的經典的滋味。茶湯會的珍奶主打醇厚茶香、以及嚼勁珍珠，也因此擄獲許多粉絲控的心。如果是奶茶控，同時也會推薦茶湯會必喝「紅豆拿鐵」，喝冰的、喝熱的都超爽。



▲茶湯會必喝推薦：珍珠奶茶 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

茶湯會必喝推薦：焙茶拿鐵

茶湯會2024年冬季新品「焙茶拿鐵」，人氣高到才上市不久就直接擠進排行榜中。「焙茶拿鐵」採用靜岡焙茶粉搭配鐵觀音，濃厚茶香與柔滑鮮乳完美結合，細膩的甘甜韻味更顯層次感。焙茶濃郁回甘與奶香在舌尖交融，帶來滑順濃郁的口感，一開賣就刷新飲料控的必喝排行榜。



▲茶湯會必喝推薦：焙茶拿鐵 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理





茶湯會必喝推薦TOP 5

1、觀音拿鐵

2、蔗香紅茶

3、翡翠檸檬

4、珍珠奶茶

5、焙茶拿鐵