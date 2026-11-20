日本A5和牛遇上帝王蟹、松葉蟹，連東京都吃不到的限定漢堡登台。窩客島資深編輯李維唐指出，HIROKIYA從夜店DJ的舞台節奏延伸到餐桌演出，起司瀑布正是品牌最鮮明的記憶點。

日本東京人氣和牛漢堡WAGYU BURGER HIROKIYA首度登台，這次直接把招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」搬進台北晶華酒店，還特別研發連日本都吃不到的「辣醬雙蟹和牛堡」，一次集結帝王蟹、松葉蟹與日本A5和牛，光看食材組合就讓漢堡控想衝一波。更有趣的是，這家開業不到1年就入選日本Tabelog漢堡百名店的話題品牌，創辦人池島廣樹過去竟然是東京夜店DJ。從舞池到餐桌，他把炒熱現場氣氛的本領變成料理創意，讓吃漢堡不只是填飽肚子，連端上桌的那一刻都充滿驚喜。

▲東京六本木超人氣「熔岩起司瀑布和牛堡」直接搬進台北晶華酒店，小鋼圈一抽起，金黃濃郁的熱融起司就像瀑布一樣瞬間傾瀉而下，把整顆厚實A5和牛肉排包得滿滿滿，光看這畫面誰受得了？圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



日本和牛漢堡HIROKIYA首度快閃台北晶華

在日本社群平台上受到關注的HIROKIYA，旗下除了燒肉品牌，還有以歐姆蛋包飯與甜點受到喜愛的Sweet Check，以及主打日本A5和牛的WAGYU BURGER HIROKIYA。池島廣樹分享，隨著越來越多台灣旅客在社群媒體上認識這些料理，甚至有人專程飛往日本品嚐，也讓他開始思考，何不直接把東京的人氣美味帶到台灣。

這次與台北晶華酒店合作，是WAGYU BURGER HIROKIYA首次在台灣舉辦快閃活動。為了讓台灣饕客吃到接近東京店的熟悉風味，晶華團隊與日本團隊反覆測試當地食材與調味料，從和牛肉排到醬汁搭配都不馬虎。池島廣樹希望，這次不只是讓台灣消費者認識品牌，更能讓一直支持HIROKIYA的台灣粉絲，不必搭飛機就能親自品嚐。

▲雙手捧起這顆「HIROKIYA極上和牛堡」份量有夠紮實，慢火炒到焦糖色的甜洋蔥滿滿鋪在厚實A5和牛肉排上，大口咬下肉汁跟洋蔥甜味在嘴裡化開，單純想吃頂級和牛原味選這顆準沒錯。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

晶華限定辣醬雙蟹和牛堡日本也吃不到

這次台北快閃最值得關注的，就是專門為晶華酒店研發的「辣醬雙蟹和牛堡」。池島廣樹特別選用帝王蟹、松葉蟹與日本A5和牛，把海鮮的鮮甜、和牛油脂的香醇，以及微辣醬汁結合在同一款漢堡裡。光是想像飽滿蟹肉與和牛肉排一起入口，就能感受到這款限定料理想呈現的奢華感，而且這個口味只有台灣吃得到，連東京本店都沒有。

池島廣樹坦言，把高級食材全部放在一起，並不代表料理就一定好吃。尤其蟹肉本身有細緻的鮮甜，A5和牛則帶有豐富油脂，如果沒有拿捏好比例，很容易讓其中一種味道蓋過另一種。因此，他特別以帶有微辣感的醬汁串起整體風味，希望吃進嘴裡時，既能感受到蟹肉的鮮，也能留下和牛的香，而不是只記得這款漢堡用了多少昂貴食材。

▲台北晶華酒店獨家才吃得到的「辣醬雙蟹和牛堡」太奢華，豪邁放上飽滿的鱈場蟹腳跟松葉蟹肉，裹上微辣醬汁疊在金黃起司與A5和牛排上，海味鮮甜跟和牛油脂在嘴裡交織出超豐富層次。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



熔岩起司瀑布和牛堡上桌就是拍照焦點

說到WAGYU BURGER HIROKIYA最有辨識度的招牌料理，絕對少不了「熔岩起司瀑布和牛堡」。當漢堡端上桌，工作人員在客人面前將盛裝起司的鋼圈向上提起，金黃色起司瞬間傾瀉而下，沿著漢堡表面緩緩流動，直到整顆漢堡被濃郁起司包覆。這個充滿視覺張力的畫面，也成為許多人拿起手機拍照、錄影的經典時刻。

池島廣樹透露，這款漢堡的誕生，其實來自一個很單純的想法。既然一般漢堡都會加起司，為什麼不直接在客人面前豪邁地淋下大量起司？他喜歡看到客人因為料理而驚訝、開心，甚至忍不住分享給朋友。不過，比起起司流下來的短短幾秒鐘，他更在意客人吃下第一口之後的反應。畢竟拍照可以帶來話題，真正讓人願意再次上門的，還是漢堡本身的美味。

▲在東京六本木創下破百萬觀看的「熔岩起司瀑布和牛堡」原汁原味登陸台北，從桌邊倒進小鋼圈的療癒瞬間，到起司如岩漿般覆蓋整顆漢堡並撒上起司粉，視覺跟味覺雙重震撼絕對要親自來體驗。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

100％日本A5和牛肉排堅持不加混合材料

除了浮誇的起司瀑布，WAGYU BURGER HIROKIYA對漢堡肉排也有自己的堅持。品牌使用100％日本國產A5等級和牛製作肉排，不添加黏著劑或其他混合材料，希望讓客人直接吃到和牛本身的鮮美。由於A5和牛油脂豐富，烹調時更需要掌握火候，才能讓肉排外層帶有煎烤香氣，內部依然維持鮮嫩多汁的口感。

池島廣樹認為，真正好吃的和牛漢堡，不能只看肉排單獨有多出色。當麵包、起司、醬汁與肉排一起入口時，每個部分都必須相互配合，才能讓和牛油脂的甘甜、肉香與其他食材形成完整風味。對他而言，使用高級和牛只是料理的起點，如何讓客人在吃完之後覺得值得，甚至想再吃一次，才是更重要的考驗。

▲想體驗雙倍肉量暴擊就點這份「HIROKIYA極上和牛堡」，兩層厚實多汁的100%日本A5和牛肉排疊在一起，搭配香甜焦化洋蔥跟香濃醬汁，旁邊還有金黃酥脆的薯條助攻，肉食控絕對吃到超滿足。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



從東京夜店DJ到漢堡名店創辦人

讓人意外的是，池島廣樹在投入餐飲事業之前，曾經是東京夜店DJ。當年站在DJ台上，他必須隨時觀察舞池裡的反應，思考下一首歌該如何安排，才能讓現場氣氛持續升溫。如今走進餐飲世界，他發現自己做的事情其實沒有太大改變，只是把音樂換成料理，把舞池裡的歡呼變成客人看到漢堡時的驚喜表情。

他甚至經常告訴員工，自己的餐廳就像迪士尼樂園。這句話背後的想法，是希望客人還沒走進店裡，就已經開始期待接下來會發生什麼事。從起司瀑布傾瀉而下的瞬間，到客人拿起手機記錄的畫面，都像是一場經過安排的餐桌演出。對池島廣樹來說，一間值得再次造訪的餐廳，除了料理要好吃，還必須讓人記得當時吃飯的快樂。

▲「WAGYU BURGER HIROKIYA」創辦人池島廣樹親自帶著招牌起司瀑布漢堡來台，攜手台北晶華酒店餐飲部總監吳瑋瑛把東京六本木排隊美味原汁原味搬進晶華azie，不用飛日本就能朝聖百名店神級漢堡。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

開業不到1年入選日本Tabelog漢堡百名店

WAGYU BURGER HIROKIYA開業不到1年，就入選日本美食評價平台Tabelog的「漢堡百名店」，也讓品牌在競爭激烈的東京餐飲市場受到更多關注。池島廣樹坦言，當初完全沒想到這麼快就能獲得肯定，而這份成績最應該感謝的，是每天努力工作的員工，以及願意親自走進店裡支持的客人。

從燒肉、咖啡廳到和牛漢堡，池島廣樹一路嘗試不同餐飲形式，始終希望做出讓客人願意專程前來品嚐的料理。他特別珍惜客人吃完後分享的真實感受，無論是第一次吃到如此特別的漢堡，或是認為這是自己吃過最好吃的漢堡，都成為他繼續開發料理的動力。即使已經入選漢堡百名店，他仍認為維持每一份漢堡的品質，比獲得名店頭銜更重要。

▲喜歡滑順口感的人必點「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」，翠綠切片酪梨底下藏著一顆金黃誘人的生蛋黃與濃郁塔塔醬，輕輕一壓蛋汁瞬間流進雙層厚實照燒和牛排裡，每一口都濃郁滑順到不行。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



HIROKIYA未來有望在台灣開正式店

這次首度來台快閃，會不會只是WAGYU BURGER HIROKIYA進軍台灣的起點？池島廣樹透露，他非常期待未來還有機會再來台灣，也不希望這次合作只是一次性的活動。除了觀察台灣消費者對A5和牛漢堡的接受度，他也希望透過這次交流，更了解台灣的飲食文化與在地食材。

談到未來可能性，池島廣樹提出了幾個讓漢堡控相當期待的方向，包括運用台灣當地食材研發限定漢堡，或與台灣主廚合作推出新料理。他也表示，如果有一天能在台灣開設WAGYU BURGER HIROKIYA正式店鋪，會是一件非常棒的事情。不過，目前尚未有正式展店計畫，現階段仍以完成晶華快閃活動為優先。對喜歡日本和牛漢堡的台灣饕客來說，這次不妨先把握首度登台的機會，親自感受這家東京話題名店的料理魅力。

▲入選日本Tabelog 2026漢堡百名店的「WAGYU BURGER HIROKIYA」就在東京六本木，店門口超醒目的漢堡造型燈箱搭配大片落地玻璃窗，路過很難不被那股時髦又充滿活力的餐飲氛圍吸引。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理





日本六本木漢堡名店「WAGYU BURGER HIROKIYA」快閃台北晶華酒店

活動時間：2026年11月19日至2027年1月3日

活動地點：台北晶華酒店 1樓 azie中庭（台北市中山北路二段39巷3號）

合作品牌背景：

來自東京六本木的日本A5和牛漢堡專賣店。

2025年5月開幕，不到一年即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」。

創辦人池島廣樹（前東京俱樂部DJ）將「娛樂燒肉」的表演風格融入漢堡，以桌邊起司瀑布秀在社群媒體創造破百萬觀看熱潮。

快閃限定餐點（皆採用100%日本A5和牛，每份NT$980+10%起）：

熔岩起司瀑布和牛堡（招牌）：桌邊服務抽出小鋼圈，讓熱融金黃起司傾瀉覆蓋厚實A5和牛肉排，需戴手套享用。

辣醬雙蟹和牛堡（晶華獨家研發）：以微辣醬汁包裹鱈場蟹腳與松葉蟹肉，堆疊於金黃起司與A5和牛肉排之上。

HIROKIYA極上和牛堡：鐵板煎烤與爐烤的厚實和牛肉排，搭配慢火煎炒焦化洋蔥。

松露蒜味美乃滋和牛堡：墨魚汁與松露油拌入蒜味美乃滋，搭配A5和牛肉排及特製番茄肉醬。

塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡：切片酪梨、塔塔醬與蛋黃搭配照燒和牛肉排。

照燒歐姆蛋和牛堡：柔滑流心歐姆蛋疊於和牛肉排上，佐以照燒醬與塔塔醬。

搭配飲品（每杯NT$220+10%）：

冰山瑪奇朵：深色咖啡放上晶透小冰山，與熱融起司形成一冷一熱的拍照亮點。

HIROKIYA蘇打（檸檬／萊姆口味）及 青檸老梅可樂。

外帶與訂位資訊：

外帶服務：「辣醬雙蟹」、「HIROKIYA極上」、「松露蒜味美乃滋」三款和牛堡開放於「晶華美食到你家」（https://shop.silkshotelgroup.com/RT/）預訂。

洽詢專線：（02）2523-8000 轉 azie餐廳。

還想找更多值得拍照的期間限定美食？不妨接著關注其他快閃活動

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