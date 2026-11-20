日本A5和牛遇上帝王蟹、松葉蟹，連東京都吃不到的限定漢堡登台。窩客島資深編輯李維唐指出，HIROKIYA從夜店DJ的舞台節奏延伸到餐桌演出，起司瀑布正是品牌最鮮明的記憶點。
日本東京人氣和牛漢堡WAGYU BURGER HIROKIYA首度登台，這次直接把招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」搬進台北晶華酒店，還特別研發連日本都吃不到的「辣醬雙蟹和牛堡」，一次集結帝王蟹、松葉蟹與日本A5和牛，光看食材組合就讓漢堡控想衝一波。更有趣的是，這家開業不到1年就入選日本Tabelog漢堡百名店的話題品牌，創辦人池島廣樹過去竟然是東京夜店DJ。從舞池到餐桌，他把炒熱現場氣氛的本領變成料理創意，讓吃漢堡不只是填飽肚子，連端上桌的那一刻都充滿驚喜。
日本和牛漢堡HIROKIYA首度快閃台北晶華
在日本社群平台上受到關注的HIROKIYA，旗下除了燒肉品牌，還有以歐姆蛋包飯與甜點受到喜愛的Sweet Check，以及主打日本A5和牛的WAGYU BURGER HIROKIYA。池島廣樹分享，隨著越來越多台灣旅客在社群媒體上認識這些料理，甚至有人專程飛往日本品嚐，也讓他開始思考，何不直接把東京的人氣美味帶到台灣。
這次與台北晶華酒店合作，是WAGYU BURGER HIROKIYA首次在台灣舉辦快閃活動。為了讓台灣饕客吃到接近東京店的熟悉風味，晶華團隊與日本團隊反覆測試當地食材與調味料，從和牛肉排到醬汁搭配都不馬虎。池島廣樹希望，這次不只是讓台灣消費者認識品牌，更能讓一直支持HIROKIYA的台灣粉絲，不必搭飛機就能親自品嚐。
晶華限定辣醬雙蟹和牛堡日本也吃不到
這次台北快閃最值得關注的，就是專門為晶華酒店研發的「辣醬雙蟹和牛堡」。池島廣樹特別選用帝王蟹、松葉蟹與日本A5和牛，把海鮮的鮮甜、和牛油脂的香醇，以及微辣醬汁結合在同一款漢堡裡。光是想像飽滿蟹肉與和牛肉排一起入口，就能感受到這款限定料理想呈現的奢華感，而且這個口味只有台灣吃得到，連東京本店都沒有。
池島廣樹坦言，把高級食材全部放在一起，並不代表料理就一定好吃。尤其蟹肉本身有細緻的鮮甜，A5和牛則帶有豐富油脂，如果沒有拿捏好比例，很容易讓其中一種味道蓋過另一種。因此，他特別以帶有微辣感的醬汁串起整體風味，希望吃進嘴裡時，既能感受到蟹肉的鮮，也能留下和牛的香，而不是只記得這款漢堡用了多少昂貴食材。
熔岩起司瀑布和牛堡上桌就是拍照焦點
說到WAGYU BURGER HIROKIYA最有辨識度的招牌料理，絕對少不了「熔岩起司瀑布和牛堡」。當漢堡端上桌，工作人員在客人面前將盛裝起司的鋼圈向上提起，金黃色起司瞬間傾瀉而下，沿著漢堡表面緩緩流動，直到整顆漢堡被濃郁起司包覆。這個充滿視覺張力的畫面，也成為許多人拿起手機拍照、錄影的經典時刻。
池島廣樹透露，這款漢堡的誕生，其實來自一個很單純的想法。既然一般漢堡都會加起司，為什麼不直接在客人面前豪邁地淋下大量起司？他喜歡看到客人因為料理而驚訝、開心，甚至忍不住分享給朋友。不過，比起起司流下來的短短幾秒鐘，他更在意客人吃下第一口之後的反應。畢竟拍照可以帶來話題，真正讓人願意再次上門的，還是漢堡本身的美味。
100％日本A5和牛肉排堅持不加混合材料
除了浮誇的起司瀑布，WAGYU BURGER HIROKIYA對漢堡肉排也有自己的堅持。品牌使用100％日本國產A5等級和牛製作肉排，不添加黏著劑或其他混合材料，希望讓客人直接吃到和牛本身的鮮美。由於A5和牛油脂豐富，烹調時更需要掌握火候，才能讓肉排外層帶有煎烤香氣，內部依然維持鮮嫩多汁的口感。
池島廣樹認為，真正好吃的和牛漢堡，不能只看肉排單獨有多出色。當麵包、起司、醬汁與肉排一起入口時，每個部分都必須相互配合，才能讓和牛油脂的甘甜、肉香與其他食材形成完整風味。對他而言，使用高級和牛只是料理的起點，如何讓客人在吃完之後覺得值得，甚至想再吃一次，才是更重要的考驗。
從東京夜店DJ到漢堡名店創辦人
讓人意外的是，池島廣樹在投入餐飲事業之前，曾經是東京夜店DJ。當年站在DJ台上，他必須隨時觀察舞池裡的反應，思考下一首歌該如何安排，才能讓現場氣氛持續升溫。如今走進餐飲世界，他發現自己做的事情其實沒有太大改變，只是把音樂換成料理，把舞池裡的歡呼變成客人看到漢堡時的驚喜表情。
他甚至經常告訴員工，自己的餐廳就像迪士尼樂園。這句話背後的想法，是希望客人還沒走進店裡，就已經開始期待接下來會發生什麼事。從起司瀑布傾瀉而下的瞬間，到客人拿起手機記錄的畫面，都像是一場經過安排的餐桌演出。對池島廣樹來說，一間值得再次造訪的餐廳，除了料理要好吃，還必須讓人記得當時吃飯的快樂。
開業不到1年入選日本Tabelog漢堡百名店
WAGYU BURGER HIROKIYA開業不到1年，就入選日本美食評價平台Tabelog的「漢堡百名店」，也讓品牌在競爭激烈的東京餐飲市場受到更多關注。池島廣樹坦言，當初完全沒想到這麼快就能獲得肯定，而這份成績最應該感謝的，是每天努力工作的員工，以及願意親自走進店裡支持的客人。
從燒肉、咖啡廳到和牛漢堡，池島廣樹一路嘗試不同餐飲形式，始終希望做出讓客人願意專程前來品嚐的料理。他特別珍惜客人吃完後分享的真實感受，無論是第一次吃到如此特別的漢堡，或是認為這是自己吃過最好吃的漢堡，都成為他繼續開發料理的動力。即使已經入選漢堡百名店，他仍認為維持每一份漢堡的品質，比獲得名店頭銜更重要。
HIROKIYA未來有望在台灣開正式店
這次首度來台快閃，會不會只是WAGYU BURGER HIROKIYA進軍台灣的起點？池島廣樹透露，他非常期待未來還有機會再來台灣，也不希望這次合作只是一次性的活動。除了觀察台灣消費者對A5和牛漢堡的接受度，他也希望透過這次交流，更了解台灣的飲食文化與在地食材。
談到未來可能性，池島廣樹提出了幾個讓漢堡控相當期待的方向，包括運用台灣當地食材研發限定漢堡，或與台灣主廚合作推出新料理。他也表示，如果有一天能在台灣開設WAGYU BURGER HIROKIYA正式店鋪，會是一件非常棒的事情。不過，目前尚未有正式展店計畫，現階段仍以完成晶華快閃活動為優先。對喜歡日本和牛漢堡的台灣饕客來說，這次不妨先把握首度登台的機會，親自感受這家東京話題名店的料理魅力。
日本六本木漢堡名店「WAGYU BURGER HIROKIYA」快閃台北晶華酒店
活動時間：2026年11月19日至2027年1月3日
活動地點：台北晶華酒店 1樓 azie中庭（台北市中山北路二段39巷3號）
合作品牌背景：
- 來自東京六本木的日本A5和牛漢堡專賣店。
- 2025年5月開幕，不到一年即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」。
- 創辦人池島廣樹（前東京俱樂部DJ）將「娛樂燒肉」的表演風格融入漢堡，以桌邊起司瀑布秀在社群媒體創造破百萬觀看熱潮。
快閃限定餐點（皆採用100%日本A5和牛，每份NT$980+10%起）：
- 熔岩起司瀑布和牛堡（招牌）：桌邊服務抽出小鋼圈，讓熱融金黃起司傾瀉覆蓋厚實A5和牛肉排，需戴手套享用。
- 辣醬雙蟹和牛堡（晶華獨家研發）：以微辣醬汁包裹鱈場蟹腳與松葉蟹肉，堆疊於金黃起司與A5和牛肉排之上。
- HIROKIYA極上和牛堡：鐵板煎烤與爐烤的厚實和牛肉排，搭配慢火煎炒焦化洋蔥。
- 松露蒜味美乃滋和牛堡：墨魚汁與松露油拌入蒜味美乃滋，搭配A5和牛肉排及特製番茄肉醬。
- 塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡：切片酪梨、塔塔醬與蛋黃搭配照燒和牛肉排。
- 照燒歐姆蛋和牛堡：柔滑流心歐姆蛋疊於和牛肉排上，佐以照燒醬與塔塔醬。
搭配飲品（每杯NT$220+10%）：
- 冰山瑪奇朵：深色咖啡放上晶透小冰山，與熱融起司形成一冷一熱的拍照亮點。
- HIROKIYA蘇打（檸檬／萊姆口味）及 青檸老梅可樂。
外帶與訂位資訊：
外帶服務：「辣醬雙蟹」、「HIROKIYA極上」、「松露蒜味美乃滋」三款和牛堡開放於「晶華美食到你家」（https://shop.silkshotelgroup.com/RT/）預訂。
洽詢專線：（02）2523-8000 轉 azie餐廳。
還想找更多值得拍照的期間限定美食？不妨接著關注其他快閃活動
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