跑台北咖啡廳先衝大稻埕迪化街!有著紅磚房、洋樓建築的大稻埕迪化街,近年不少老宅重新改造成復古咖啡廳,各個都獨具特色,像是迪化街內有著日式庭院的咖啡廳、美式復古風咖啡廳等,咖啡控、文青都會特地探訪,窩客島幫你整理9間人氣大稻埕咖啡廳,下次跟閨蜜逛大稻埕、迪化街,不妨也到隱藏在街道中的復古咖啡廳坐坐,享受下午茶時光。



▲台北咖啡廳必訪9間「大稻埕復古咖啡廳」,迪化街老宅咖啡廳、京都風日式庭院下午茶都不能錯過 / WalkerLand窩客島整理



提到大稻埕咖啡廳,當然不能錯過迪化街上的老宅咖啡廳,其中最特別的「美好時光」,一走入店內便能感受到滿滿的復古氣息,有多個古董擺設、紅磚牆瓦的中庭,餐點更是滋養的草莓大福,內行的草莓季都直接來這吃;想拍日式咖啡廳就到有著日式庭園、塌塌米的「裏 Ura.219」,以及昭和時代小屋「昭和浪漫洗濯屋」;也有美式復古風的「TWATUTIA Coffee & Co.」,各種風格的大稻埕咖啡廳,台北咖啡廳控都要去過。



▲大稻埕咖啡廳推薦9選,台北咖啡控、文青約會聚餐就約這 / WalkerLand窩客島整理



大稻埕迪化街老宅咖啡廳:美好時光

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 美好時光 說:

使用的是滋養的草莓大福以及鳳梨酥!!!從器皿到托盤都是精心選過的,從小細節都感受到經營者的用心,櫥櫃等等靠近一聞是檜木的香氣,空間有滿滿古董,卻整理的非常乾淨。



美好時光

地址:台北市大同區迪化街一段287號

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享:美好時光.大稻埕|大稻埕新開幕小型日式古董博物館 這個稱號一點也不為過



▲大稻埕迪化街老宅咖啡廳:美好時光,菜單提供滋養草莓大福以及鳳梨酥,實際餐點依當日店家供應為主 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕預約制老宅咖啡廳:美好時光,屋內有各種古董擺飾 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理



隱藏版大稻埕復古咖啡廳:沙丘

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 沙丘 說:

紅茶栗子草莓生乳捲一上桌就一直跟友人說這個好美!好好看!帶有茶香的生乳捲,不過濕不過軟,完全剛剛好。



沙丘

地址:台北市大同區延平北路二段62號5樓

電話:02-2556-9932

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享:大稻埕充滿光影的民宅咖啡廳 一個月一次藍佐日



▲隱藏版大稻埕復古咖啡廳:沙丘 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕復古咖啡廳:沙丘,隱藏在民宅5樓內行才知道 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕老屋咖啡廳:幻猻家珈琲 Pallas Cafe

部落客 Zoey Wu 造訪 幻猻家珈琲 Pallas Cafe 說:

進去店內就可以聞到沖泡咖啡的香味,聞之令人精神一振呀。可以選擇一樓或二樓的座位,一樓的位置多是吧台區,後面才有兩人的矮桌座位。



幻猻家珈琲 Pallas Cafe

地址:台北市大同區迪化街一段14巷14號

電話:02-2555-6680

完整介紹由部落客「Zoey Wu」於窩客島分享:台北大稻埕|幻猻家珈琲 Pallas Café 台北手工布丁推薦



▲大稻埕老屋咖啡廳:幻猻家珈琲 Pallas Cafe,布丁控必吃焦糖布丁 /Zoey Wu 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕老屋咖啡廳:幻猻家珈琲 Pallas Cafe,布丁控必吃焦糖布丁 /Zoey Wu 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕迪化街咖啡廳日式庭院必拍:裏 Ura.219

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 裏 Ura.219 說:

複合式空間有咖啡、樹木、古物等等,這裡的美需要你親眼來見證,好像來到京都一樣!!到了店址不用懷疑就是一家服飾店,進門後先至櫃檯點餐即可入內。蹋蹋米的小空間可入內拍照,用餐則需預約喔!



裏 Ura.219

地址:台北市大同區迪化街一段219號

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享:大同區迪化街新開幕 到台北的小京都喝咖啡



▲大稻埕迪化街咖啡廳日式庭院必拍:裏 Ura.219,全預約制記得先卡位 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕迪化街咖啡廳:裏 Ura.219,日式庭院彷彿身在京都咖啡廳 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



美式復古風大稻埕咖啡廳:TWATUTIA Coffee & Co.

部落客 Malu 造訪 TWATUTIA Coffee & Co. 說:

去年底將一樓重新規劃整理成Twatutia coffee & co. 的新品牌,黑底金字的設計非常好看,加上骨董系的各種配件與小物,更加凸顯出復古奢華的氛圍,做舊如舊,將年代感隨著未經修飾的牆面與建築體保留下來。



TWATUTIA Coffee & Co.

地址:台北市大同區南京西路279號

電話:02-2555-9908

完整介紹由部落客「Malu」於窩客島分享:《台北大同》TWATUTIA COFFEE│風格選物咖啡店裡喝一杯大稻埕的歷史風華



▲美式復古風大稻埕咖啡廳:TWATUTIA Coffee & Co.,菜單提供肉桂捲、芋泥泥蛋黃酥、綠豆碰等點心 /Malu 提供、WalkerLand窩客島整理



▲美式復古風大稻埕咖啡廳:TWATUTIA Coffee & Co.,店內古風小物、文創商品、擺飾可以選購 /Malu 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕復古咖啡廳推薦:小尾咖啡Tinytail_coffee

部落客 軟西,遊記 造訪 小尾咖啡Tinytail_coffee 說:

小尾咖啡的布丁滑嫩滿滿蛋香,最特別的是上面的脆脆糖餅,有硬脆度的糖香遇熱融化,和軟Q布丁成明顯對比,增添布丁層次,這顆甜苦適中口感也棒,布丁控絕對會愛。



小尾咖啡Tinytail_coffee

地址:台北市大同區民權西路302號2樓

完整介紹由部落客「軟西,遊記」於窩客島分享:大稻埕咖啡廳復古推薦「小尾咖啡」隱身二樓神秘大稻埕老宅餐廳



▲大稻埕復古咖啡廳推薦:小尾咖啡Tinytail_coffee,隱藏在老宅2樓裡 /軟西,遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕復古咖啡廳:小尾咖啡Tinytail_coffee,隱藏在老宅2樓要先按門鈴 /軟西,遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕咖啡廳推薦:鼠皮咖啡soopi cafe

部落客 軟西,遊記 造訪 鼠皮咖啡soopi cafe 說:

鼠皮咖啡甜點都是自製的,巴斯克本身有著濃厚茶香氣,一入口茶香倏地在口中炸裂開來,根本就是濃茶重擊,喜歡茶味重的會對這個甜點愛不釋口!



鼠皮咖啡soopi cafe

地址:台北市大同區延平北路二段61巷22號1樓

電話:0909-679-709

完整介紹由部落客「軟西,遊記」於窩客島分享:大稻埕咖啡廳「鼠皮咖啡soopi cafe」新開幕寵物友善迪化街咖啡廳推薦 - 軟西,遊記



▲大稻埕咖啡廳推薦:鼠皮咖啡soopi cafe,木質風格閨蜜約會聚餐首選 /軟西,遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕咖啡廳推薦:鼠皮咖啡soopi cafe,寵物友善假日有很多毛小孩 /軟西,遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕咖啡廳必拍日式昭和小屋:昭和浪漫洗濯屋

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 昭和浪漫洗濯屋 說:

建築為一棟擁有80年歷史的老洗衣店,老闆將這裡改造成昭和時代的日式小屋,屋內所有的陳列擺設讓人彷彿穿越時空般的回到過去,這裡同時也是最近非常熱門的網紅IG打卡景點。



昭和浪漫洗濯屋

地址:台北市大同區安西街3號

電話:02-2550-5358

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享:【台北食記】昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店 - 濃濃日式小屋享用冰品,IG網美打卡熱門景點



▲大稻埕咖啡廳必拍日式昭和小屋:昭和浪漫洗濯屋,光店外就很好打卡美拍 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕咖啡廳必拍日式昭和小屋:昭和浪漫洗濯屋,推薦北海道十勝乳業霜淇淋泡芙 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



大稻埕深夜咖啡廳推薦:初二咖啡

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 初二咖啡 說:

初二只有老闆一人作業,平日七點多去,店內是半滿的狀態,餐點有水餃可以當正餐,咖啡選擇也很多,看到有肉桂捲很難不點下去。店內裝潢帶著點復古風,燈光營造的很有氣氛,音樂選了很多獨立樂團的歌曲。



初二咖啡

地址:台北市大同區涼州街106號2樓

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享:【台北】大稻埕|初二。大稻埕傍晚營業開到深夜咖啡廳,酥脆橙香肉桂捲,冰火泡芙推薦



▲大稻埕深夜咖啡廳:初二咖啡,營業時間從傍晚6點開到凌晨12點 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大稻埕深夜咖啡廳:初二咖啡,2樓隱藏版復古秘境 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理