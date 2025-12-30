高鐵北高直達車！台北左營直達最快95分鍾到，開賣日 新班表一次看。

台灣高鐵宣布2026年2月起加開夜間台北高雄直達車，最快95分鐘抵達左營，同步調整夜車班次，提供晚間返家更省時的新選擇。

北高一日生活圈更方便了！下班後聚餐拖太晚、北上開會結束已經夜深，回家的那段路總是特別漫長。台灣高鐵看見這個日常需求，宣布自2026年2月2日起調整班表，夜間時段再加碼班次，每週總班次提升至1134班，讓晚間移動不再卡卡。這次不只單純加車，而是直接優化停靠方式，替長距離旅客省下寶貴時間。新班表將於2026年1月5日凌晨開放購票，不論是固定通勤、臨時返鄉或週末晚歸，都能提早安排，回家這件事變得輕鬆不少。



▲高鐵夜間班次新增，台北高雄直達車「1985車次」將於平日晚間行駛。

▲高鐵台北高雄直達車最快95分鐘到。





高鐵台北高雄直達車！平日晚間10點發車

這次調整最有感的，就是全新登場的台北高雄夜間直達車。1985車次於週一至週五晚間10時自南港站出發，只停靠台北與板橋，接著一路直奔台南與左營，中間不再慢慢停站。實際行車時間也很有感，台北到台南最快83分鐘，台北到左營約95分鐘，對於晚上才結束工作的南部旅客來說，等於少熬一段通勤時間。少停幾站、多陪家人，這班直達車讓夜歸不再那麼累。



▲高鐵夜間班次增班將於2026年1月5日凌晨開賣。





週六高鐵夜車加碼！停靠站記得先看清楚

除了平日晚間直達車，台灣高鐵也在週六晚間加開1575車次，晚間10時30分自南港站出發，沿途停靠台北、桃園、新竹與台中，讓中南部旅客能更彈性分流搭乘。不過要特別提醒，這次夜間班次多採彈性停靠設計，並非每班車都站站停，出發前一定要再確認停靠站，避免一不小心坐過頭。另外，原本週五與週日行駛的1563車次，也將微調桃園與新竹站的發車時間，搭車前多看一眼班表，行程會順很多。



▲高鐵夜間班次增班次時刻表。

高鐵夜間班次新增

夜間新班表上線時間：2026年2月2日

每週總班次提升至：1134班

台北高雄直達車：1985車次，平日晚間行駛

台北到台南最快：83分鐘

台北到左營最快：95分鐘





高鐵夜間班次增班 開賣時間

車票開賣時間：2026年1月5日凌晨



注意事項：夜間列車停靠站不同，搭車前請先確認。





高鐵台北高雄直達車

開始日：2026年2月2日（一）起

車次：1985

行駛日：週一至週五

停靠站時間：

南港：22：00

台北：22：10

板橋：22：18

台南：23：33

左營：23：45





高鐵台北台中直達車

開始日：2026年2月2日（一）起

車次：1575

行駛日：週六

停靠站時間：

南港：22：30

台北：22：41

桃園：23：00

新竹：23：12

台中：23：36





高鐵1563車次時刻調整表

「調整桃園、新竹發車時間」

開始日：2026年2月2日（一）起

行駛日：週五、週日

車次：1563

停靠站時間：

南港：21：55

台北：22：05

板橋：22：14

桃園：22：28

新竹：22：39

苗栗：22：52

台中：23：10

