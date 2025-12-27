住進 1950 年代銀行金庫圓夢！天成文旅華山町「真實版大富翁」住房專案，四人同行每人1175再送獨家桌遊。

曾是見證台北繁華的第一銀行倉庫，如今化身為充滿藝文氣息的旅店。天成文旅華山町保留了厚重的歷史溫度，更在近期將「金庫」變成了遊樂場，邀你住進時光裡，體驗一場真實版的大亨遊戲。

在台北市中心繁忙的忠孝新生捷運站旁，矗立著一座充滿歷史韻味的建築，這裡曾是第一銀行於 1952 年興建的保管倉庫，厚實的牆面與獨特的氣窗，封存了半世紀前的金融記憶 。如今這座見證台北變遷的老建築，華麗轉身成為「天成文旅-華山町」，更在近期推出了一項饒富趣味的企劃，邀請旅人不僅要「住進金庫」，還要透過策略遊戲體驗「成為大亨」的快感，將住宿體驗從單純的休憩，昇華為一場穿越時空的財富冒險 。



▲天成文旅-華山町原為第一銀行倉庫改建，融入銀行元素與製酒文化的主題設計旅館。圖／天成文旅-華山町提供．窩客島整理

台北住宿新體驗：沉浸式設計，在華山文創園區旁睡在金庫裡

推開厚重的大門，彷彿穿越回到了 1950 年代的台北，天成文旅-華山町在改建過程中，細膩地保留了美式無梁板結構，並將銀行元素與製酒文化巧妙融入每一個角落 。針對喜愛獨特體驗的旅客，飯店特別推出了「入住金庫成為大富翁」住房專案，即日起至 2026 年 6 月 30 日止，主打的「華山四人房」更是將空間運用發揮到極致 。



這款房型採用了精巧的上下舖設計，不僅勾勒出童趣般的秘密基地氛圍，更在細節處處充滿驚喜 。房內隨處可見「銀行」的影子，從金庫門把裝置、閃耀著財富光芒的金色造型杯，到設計成支票樣貌的便箋，甚至還有一台復古電話機，每一個物件都在訴說著舊時代的金融故事 。最貼心的是，每張床位都配備了獨立的視聽設備，讓四人同行的旅程中，既能享受歡聚的熱鬧，回到床上又能擁有私密的沉浸式休憩空間 。



▲四人房採用獨特的上下舖設計，空間營造出 1950 年代銀行懷舊氛圍，讓旅客感受在金庫住一晚的獨特體驗 圖／(天成文旅-華山町)提供；窩客島整理

親子飯店首選：獨家贈送「天成餐旅大亨」桌遊，寓教於樂實現飯店夢

此次專案的最大亮點，在於入住即贈送一套價值 980 元的「天成餐旅大亨」桌遊 。這不僅僅是一份紀念品，更是天成飯店集團將經營理念轉化為互動娛樂的創意之作 。不同於一般的大富翁遊戲，這款桌遊將真實的飯店經營概念融入其中，玩家可以在遊戲版圖上購買土地、興建飯店，甚至逐步發展成連鎖飯店系統，親身體驗商業佈局與策略競爭的樂趣 。



遊戲中結合了天成飯店集團旗下的各品牌酒店，並由可愛的「比比家族」IP 角色擔任棋子，當角色停留在對應飯店時還能獲得加倍收益 。這讓住宿的夜晚不再只是各自滑手機，而是親朋好友圍坐在一起，在歡笑與策略攻防中度過，讓這趟旅程從實體的住宿延伸至紙上的經營模擬，創造出獨一無二的歡聚時光 。



▲入住專案加贈的「天成餐旅大亨」桌遊，讓親朋好友在旅宿夜晚能透過遊戲互動，體驗飯店經營與策略佈局的樂趣。圖／天成文旅-華山町提供；窩客島整理

高 CP 值台北旅遊方案：平日每人 1175 元起，暢遊華山與捷運熱點

對於精打細算的旅客來說，此專案的價格極具競爭力。週一至週四的平日時段，四人入住華山四人房每晚僅需 4,699 元起，換算下來每人每晚只要 1,175 元，便能包含翌日精緻早餐並獲得桌遊好禮。



除了住宿本身的超值體驗，天成文旅-華山町的地理位置更是得天獨厚。飯店緊鄰華山 1914 文化創意產業園區，步行約 1 分鐘即可抵達台北捷運忠孝新生站，無論是前往西門町感受潮流、到迪化街探索老街風情，或是參觀附近的建國啤酒廠，交通都極為便利 。這座榮獲 GOOD DESIGN AWARD 優良設計獎與台北老屋新生大獎肯定的建築，正以最獨特的姿態，等待著每一位夢想成為大富翁的旅人前來探索 。



▲每床皆配有獨立視聽設備與簾幕，結合美式塗鴉風格妝點，提供旅客兼具互動與私密的沉浸式休憩空間。圖／天成文旅-華山町提供；窩客島整理

天成文旅-華山町「入住金庫成為大富翁」住房專案

活動時間：即日起至 2026 年 6 月 30 日

活動內容：房型與價格： 平日（週一至週四）入住華山四人房（上下舖設計），每晚 4,699 元起（四人入住換算每人約 1,175 元）。

餐飲： 依房型人數提供翌日精緻早餐 。

獨家贈禮： 每房加贈價值 980 元的「天成餐旅大亨」桌遊一組 。

房內特色： 空間融入金庫門把、金色造型杯、支票便箋與復古電話機，營造 1950 年代懷舊氛圍 。

其他禮遇： 柑仔鋪免費取用一次、可累積 Cosmos CLUB 會員點數 。

天成文旅-華山町 (Hua Shan Din by Cosmos Creation)

地址： 台北市中正區忠孝東路二段 79 號（鄰近華山 1914 文創園區、捷運忠孝新生站）

訂房電話： 天成飯店集團聯合訂房中心 02-8978-6688





