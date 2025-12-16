雲林虎尾新地標「虎珍堂森之院」開幕！百年三合院變身老宅咖啡，品嚐限定地瓜甜點與慢活時光。

隱身雲林虎尾的百年秘境，虎珍堂「森之院」將老宅與甜點完美結合，邀您放慢步調，細細品味這份得來不易的靜謐時光與土地甜味。

在步調緊湊的現代生活中，尋找一處能讓心靈與時光同步慢下來的空間，成了旅人最渴望的風景。深耕雲林虎尾10年的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，選在品牌邁入下一個10年的里程碑時刻，將一座隱身於樹林間、擁有近百年歷史的三合院，透過長達2年的悉心修復與規劃，打造出全新概念門市「森之院」。這不只是一間甜點店的開幕，更是一場關於老屋新生、生態永續與在地情感的溫柔對話，該場域將於12月10日正式對外開放，邀請旅人走進這座會呼吸的院落，在光影流轉間細細品味土地的甜。



▲「森之院」賦予老宅新生，結合生態永續與藝術共創，打造沉浸體驗，讓來訪的旅人放慢腳步

百年三合院化身雲林景點，紅磚與光影交織的空間美學

穿越過森之院入口的紅磚小徑，迎面而來的是一道充滿歲月痕跡的甕牆，陽光透過陶甕間隙灑落，在地面繪出隨風舞動的光影詩篇。這座保留了18、19世紀生活痕跡的三合院，在虎珍堂創辦人的堅持下，並未選擇剷平重建，而是邀請老師傅以傳統工法一磚一瓦地進行修復。這種對「老宅咖啡」空間氛圍的極致講究，保留了古厝的紅磚屋樑與溫潤氣息，讓建築本身就充滿了故事性。不同於一般商業空間的喧鬧，這裡更像是一座隱世的文化院落，讓踏入此處的訪客能瞬間轉換心境，感受被時光溫柔包覆的寧靜感，也讓這裡迅速成為備受矚目的雲林景點新星。



▲全台唯一地瓜糕點品牌虎珍堂，耗時兩年打造第三間門市「森之院」

結合生態與藝術的虎尾美食聚落，打造沉浸式五感體驗

除了建築本身的魅力，「森之院」更將自然生態與藝術創作完美融合，企圖打造出不僅止於「虎尾美食」的層次。院落中央波光粼粼的生態池，魚群自在悠游，周邊環繞著綠意植栽，構成一幅流動的風景畫。在看不見的細節裡，太陽能與冷凝水回收系統默默運作，實踐著對環境永續的承諾。漫步其中，旅人還能欣賞到台灣新銳陶藝家丁有彧的瑞獸創作，以及交趾陶大師吳榮的作品，這些藝術裝置不著痕跡地融入地景之中。在這個場域裡，您可以坐在池畔凝望水波，或在樹下椅座歇息，讓視覺與聽覺隨著自然的節奏律動，真正體驗何謂放慢腳步的生活風格。



▲這座保留了18、19世紀生活痕跡的三合院，在虎珍堂創辦人的堅持下，並未選擇剷平重建，而是邀請老師傅以傳統工法一磚一瓦地進行修復

森之院限定地瓜甜點登場，誠興號地瓜豆腐冰沁涼入心

延續品牌「一店一特色」的核心精神，虎珍堂在森之院推出了別處吃不到的限定款「地瓜甜點」。首推這款充滿懷舊情懷的「誠興號地瓜豆腐冰」，售價199元，以滑順溫潤的奶香為基底，佐以雲林在地產出的綿密地瓜泥。當您挖下一口，首先感受到的是豆腐冰細緻清爽的冰涼觸感，緊接著地瓜天然濃郁的甜香在舌尖緩緩化開，層次乾淨而優雅。這不僅是一道解熱的冰品，更像是一首獻給夏日午後的甜美短詩，讓味蕾在冷熱交替間，找回最純粹的感動與滿足，是來到這裡絕對不能錯過的招牌美味。



▲虎珍堂在森之院推出了別處吃不到的限定款「地瓜甜點」，首推這款充滿懷舊情懷的「誠興號地瓜豆腐冰」

預約下一個熱門雲林伴手禮，虎尾巴酥脆口感驚艷味蕾

除了現吃的冰品，另一款備受期待的焦點則是預計於1月正式上市的「虎尾巴」。這款造型獨特的長條型甜點，外觀彷彿逗趣的老虎尾巴，尚未推出就已引發熱烈討論，勢必成為下一波熱門的「雲林伴手禮」。它擁有如蛋塔般的多層次酥脆外皮，咬下的瞬間會發出悅耳的聲響，內餡則包裹著綿密的地瓜餡，散發著淡淡的焦糖暖香。這種外酥內軟、甜而不膩的口感，無論是當作佐茶的點心，或是散步時的解饞小食都恰到好處，為喜愛嘗鮮的美食愛好者帶來視覺與味覺的雙重驚喜。



▲「虎尾巴」這款造型獨特的長條型甜點，外觀彷彿逗趣的老虎尾巴，尚未推出就已引發熱烈討論

交通便利的雲林旅遊新選擇，感受十年磨一劍的職人初心

虎珍堂從一個單純想為家鄉做事的念頭起步，歷經10年的耕耘，從榮獲雲林十大伴手禮到入選雲林100碗，始終堅持「將憨吉做成精品」的初心。「森之院」地理位置極佳，距離高鐵雲林站與國道一號虎尾交流道僅需5分鐘車程，交通相當便利。入園雖有平假日200元至300元的低消限制，但可全額折抵商品消費，這也是為了在熱門的「雲林旅遊」路線中，維持高品質的靜謐體驗。



▲雲林虎尾「虎珍堂」第三間門市「森之院」12月10日開幕。修復百年三合院，融合生態藝術，推出限定地瓜甜點，打造靜謐慢活空間。

虎珍堂第三間門市「森之院」開幕

活動時間：12/10 正式開幕

活動內容：

．以百年三合院打造沉浸式文化院落，結合生態永續與在地藝術

．推出森之院限定甜點〈誠興號地瓜豆腐冰〉、〈虎尾巴〉

．提供旅人休憩、拍照、品嚐美味地瓜糕點的靜謐空間

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號

電話：05-622-0633

營業時間：10:00-18:00

入園低消：平日每人200元、假日300元（可折抵商品）

交通：虎尾交流道與高鐵雲林站均約5分鐘車程

