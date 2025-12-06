迷你可麗露太欠吃！宜蘭Chou Chou 洛伊咖啡把復古歐風老宅變成最療癒的田園系早午餐。

Chou Chou 迷你可麗露專賣店-洛伊咖啡結合早午餐、甜點與田園窗景，從可麗露到千層蛋糕都讓人驚喜。

Chou Chou 迷你可麗露專賣店-洛伊咖啡外觀低調典雅，一走進去卻被那份復古歐風吸住。木質調空間、柔亮自然光，加上大片落地窗前的宜蘭田景，讓旅人瞬間進入放鬆狀態。店內自由選位，但所有人都心有靈犀往窗邊坐，彷彿就想多待一會。

古典結構交融歐式細節，打造優雅小宇宙

老宅被整理得相當有氣質，線條保留、細節增添，呈現出一種不做作的典雅風景。動線雖簡單卻有深度，空氣裡帶著安靜、舒適的節奏，讓人覺得這裡不只是咖啡館，而是旅途中暫時喘息的小基地。

迷你可麗露甜而不膩，茶香千層濃郁大人味

甜點櫃裡最吸睛的就是迷你可麗露，外脆內軟、蜂巢口感穩定，梔子花烏龍與海鹽焦糖層次豐富，小尺寸更剛剛好。茶香千層同樣亮眼，尤其是鐵觀音千層，濃香但不膩口，連不愛甜的家人都能接受，實力超乎預期。

氣泡飲清爽、咖啡順口，金棗茶最襯甜蜜點

葡萄柚與薄荷氣泡飲是夏天人氣款，酸甜比例舒服；美式咖啡乾淨不苦，香氣明確；黑糖牛奶因為碰糖更香、更有厚度。而遇上甜點或可麗露時，店家的熱金棗茶則是平衡口味的最佳盟友。

鮭魚、雞胸、炸魚份量充足，營養滿分

慢煮菲力鮭魚、水耕蔬菜、溫泉蛋與天然酵母麵包組成的鮭魚盤走健康路線但味道漂亮；舒肥雞胸盤靠椒香胡麻醬成功加分。最討喜的則是英倫鄉村炸魚排，酥脆多利魚與薯條完全無敵，搭上蒜味美乃滋，一上桌就被秒掃光。

甜點早午餐表現亮眼，老宅氛圍值得停留

Chou Chou 迷你可麗露專賣店-洛伊咖啡不是那種浮誇型網美店，而是「越吃越喜歡、越坐越放鬆」的小店。從甜點表現、飲品風味到早午餐用心程度，都讓人願意再訪；而老宅與田園窗景的組合，更讓這裡成為宜蘭行程裡非常值得停下腳步的溫柔片刻。

Chou Chou 迷你可麗露專賣店-洛伊咖啡

地址：宜蘭縣宜蘭市大福路一段130號

電話：039 305399

時間：10:00–17:00｜每週二公休

