新竹園區必吃創意系麵館「鶴夾麵」！手作辣椒與法式蝦醬收服上班族的胃。

金山八街的鶴夾麵把手作做到極致，蝦醬、黑蒜雞湯、炸肉到辣椒全都自家製，風味濃郁又有層次。園區午餐想吃點有誠意的，這裡完全值得專程走一趟。

鶴夾麵開在園區最熟悉的金山八街，用台語「好吃」玩出一個可愛又敢講的名字。兩位年輕老闆的作法也同樣直接，把時間花在熬醬、煉辣椒、炸肉、處理食材，不靠半成品、不靠捷徑，讓每碗麵都能吃到不同於一般麵館的風味。蝦醬是蝦頭與蒜頭熬到化開的香濃，黑蒜雞湯是冬天喝會想哭的溫柔，第一次吃就知道這地方不是開玩笑。

金山八街的質感系小店 木質外觀溫暖又很好認

今年四月才開幕的鶴夾麵，外觀看起來安靜低調，木頭窗框與淺色外牆組合出一種乾乾淨淨的美。店內是半開放式廚房，料理過程都能看得見，用餐空間則像家裡餐桌般舒服又輕鬆。附近停車也不麻煩，金山南街與另一頭的停車場都很好停，園區上班族走過來吃午餐的比例更是超高。

自助飲料與手作辣椒最加分 麻爽與香辣一次到位

前方的自助飲料與醬料檯，是上班族最愛的細節。店內的辣椒是老闆自己做的，紅辣椒香濃帶勁、混小魚後辣度直接跳起來；綠麻辣則是老闆請四川師傅特調，麻得乾淨、尾韻舒服，很容易一吃上癮。飲料喝到飽更是園區人最有感的小幸福，忙到沒空喝水的日子來這裡特別補回來。

蝦醬與鱸魚湯最出色 一碗麵也能吃出法式與家常

「蒜是很蝦」是招牌必點，用蝦頭與蒜頭熬成的蝦頭蒜醬比油封蝦還濃郁，麵條吸附醬汁後整碗香得不得了，蝦子還貼心去殼，是把法式煉醬硬是拉進台式麵裡的創意。小菜搭配木耳與花生，若加套餐老闆還會幫忙直接算便宜的組合價。「真的很鱸」則是一大塊鱸魚躺在湯裡，湯頭用馬賽魚湯的做法熬煮，枸杞提升甜味，喝起來溫潤又暖胃。鱸魚肉質細嫩，當午餐有種小奢華的感覺，吃起來完全不像只要一百多元的價格。

麻辣乾麵與炙燒牛香氣滿滿 炸肉也是靈魂配角

「有肉的麻麻辣辣」香味厚實，豆芽、小黃瓜、木耳、花生碎、青蔥全部拌開後層次爆炸，麻香、脆感與花生的香氣一次到位。旁邊配的炸肉也是自家製作，醃料、切肉、炸法全自己來，連豬都是老闆同學家裡養的，炸皮白皙不油，夾生菜絲超順口。「炙燒狠牛」的牛肉用壽喜燒的方式處理，出餐前再炙燒，油香在空氣裡立刻散開，洋蔥軟到入口即化，五花牛肉彈嫩有咬勁，是一碗會讓人忍不住加麵的乾麵。

黑蒜雞湯與蛤蜊的深度香氣 園區上班族最療癒的一碗

「蛤蜊蒜是雞」的雞湯是用黑蒜頭熬的，一喝就知道不是一般雞湯，溫順、香甜、深度足，再加上蛤蜊整個鮮味往上拉。雞肉給得多又嫩，是那種忙到崩潰時喝一口就覺得世界變比較好的湯。套餐的小菜也非常划算，$69 就能選冷菜、滷菜、燙青菜三樣，是園區人最愛的組合。炸肉單點也值得試，皮薄脆、不油膩、香氣清爽，很適合搭麵或直接當小點。鶴夾麵整體吃起來沒有花俏噱頭，卻在每一個細節都看得出誠意。園區午餐、晚餐不知道吃什麼時，走進這裡通常都能被一碗麵治癒。

一碗麵的樸實溫度最動人 用心細節總會讓人想回訪

鶴夾麵

地址 : 新竹市東區金山八街106號1樓

電話 : 03 578 0050

時間 : 11:00–14:30, 17:00–20:30