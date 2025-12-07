跟著歐爸去散步！玉澤演的台中私藏地圖，宮原眼科、老宅咖啡一日巡禮。

近期台中景點因玉澤演掀起巡禮風潮，從華麗甜點館到老宅咖啡、綠蔭美術館，跟著歐爸的私藏路線，走進台中最迷人的日常風景。

走在台灣街頭，時常能與韓星不期而遇，其中最具存在感的，莫過於被粉絲們暱稱為「台中NPC」的玉澤演！短短一個月便造訪30多處景點，在社群上掀起一波「巡禮」熱潮。從淺川、Phase Coffee Roasters的手沖咖啡，到國美館的靜謐綠蔭、宮原眼科的特色甜點，每一站都悄悄革新著自己對這座城市的認識。這次，不妨跟著玉澤演的散步軌跡，找到屬於自己的療癒旅程。

▲春水堂的招牌珍奶與熱食，搭上淺川與 Phase Coffee Roasters 的甜點與特調，構成台中午後最迷人的午後時光。（部落客：郭郭9527、papa、 Celine 寫在這裡）



▲跟著粉絲暱稱「台中NPC」的玉澤演漫步城市，在老宅咖啡、春水堂創始店與宮原眼科間穿梭，看見台中的迷人日常風景。（部落客：papa、郭郭9527）





宮原眼科的百年時光， 舊病院蛻變華麗甜點館

這座擁有近百年歷史的古宅「宮原眼科」，從昔日的眼科診所，如今搖身一變成為華麗的「甜點圖書館」。漫步於復古紅磚拱廊，仰望挑高的木質書櫃，彷彿置身魔法場景。早晨不妨點一份招牌冰淇淋，或挑幾樣精緻伴手禮，讓宮原眼科的香甜氣息，作為旅途最浪漫的開篇序曲。





宮原眼科

地址：臺中市中區中山路20號電話：04-22271927

更多介紹可見「papa」文章：台中景點 宮原眼科 百年老宅搭配華麗的上海式裝潢，文創伴手禮你挑哪一款



▲近百年的宮原眼科從老診所蛻變為甜點圖書館，挑高書櫃與紅磚拱廊在光影裡呈現迷人風采。（部落客：papa）





老宅裡的暖心茶點， 珍奶創始店的巷弄午餐

從宮原眼科一路漫步至西區巷弄，不妨先在國美館旁停下腳步、補充能量！隱身四維街的「春水堂創始店」，作為珍珠奶茶的發源地，自帶別於其他分店的老屋韻味。淡淡茶香在復古梁柱間飄散，一份簡單的熱食，配上一杯甜滋滋的招牌珍奶，便足以暖心又暖胃。





春水堂創始店（四維店）

地址：臺中市西區四維街30號電話：04-22297991

更多介紹可見「郭郭9527」文章：【台中西區】春水堂創始店~近台中火車站傳說中珍珠奶茶發源地朝聖



▲隱身四維街巷弄的春水堂創始店，老屋裡飄著淡淡茶香，熱食搭配甜滋滋的珍奶，是漫步國美館前最暖心的休憩時光。（部落客：郭郭9527）





國美館的光影散步， 綠蔭與雕塑間的午後漫遊

接近午後，便可自春水堂移步至鄰近的「國立臺灣美術館」。這裡不僅是當代藝術的重要基地，更是城市裡最愜意的放鬆場域。逛完室內展覽，也別忘了走向戶外的雕塑園區，在草地與裝置藝術間自在漫步。看著陽光在綠蔭裡變幻著光影，心緒也在這片靜謐中，緩緩地沉澱下來。





國立臺灣美術館

地址：臺中市西區五權西路一段2號電話：04-23723552

更多介紹可見「Spark Joy」文章：台中國美館 未至之城-2021亞洲藝術雙年展

▲國立臺灣美術館以明亮展廳、寬闊前庭場域，展現屬於台中的從容步調。（部落客：Spark Joy）





隱身巷弄的老宅咖啡，巷弄甜點與午後慢時光

離開國美館一帶，正是尋找迷人咖啡的時刻！玉澤演旅台期間造訪的咖啡館皆獨具特色，其中「淺川」與「Phase Coffee Roasters」更是旅人口耳相傳的私房名單。「淺川」的復古裝潢帶有濃厚的「台灣感性」；而「Phase Coffee Roasters」則是以懷舊的老宅氛圍、通透的天井設計著稱。無論是淺川的手沖咖啡，還是Phase Coffee Roasters的人氣焦糖布丁，都讓午後的慢時光格外舒心。





淺川

地址：臺中市中區興民街36號電話：0921-797446

更多介紹可見「Celine寫在這裡」文章：淺川 Asakawa _ 承襲老臺中舊城區復古風情的新世代咖啡館





Phase Coffee Roasters

地址：臺中市中區中山路119號電話：0955-113878

更多介紹可見「papa」文章：台中市中區台中｜中區｜Phase Coffee Roasters 老宅咖啡高掛月亮。



▲淺川以復古木質門面迎接每位旅人，老宅風格的內裝搭配手作甜點與咖啡香，是玉澤演旅台行程中也悄悄停留過的迷人角落。（部落客： Celine 寫在這裡）

▲老宅改建的 Phase Coffee Roasters，以通透天井灑下的光線勾勒出獨特的復古氛圍。（部落客：papa）





頂粵吉品的粵味夜晚， 以細緻火候收束旅程

結束一整天的城市漫步後，晚餐不妨跟隨「超懂吃」的玉澤演，走進七期的「頂粵吉品」，以精緻粵菜為旅程劃下迷人句點。餐廳空間奢華雅緻，片皮鴨、乳鴿、海鮮等招牌料理皆以細膩火候呈現，香氣層次豐富，讓人食指大動。在柔和燈光下細細品味粵式滋味，台中漫遊也在味蕾的饗宴中悄然收束。





頂粵吉品

地址：臺中市西屯區市政南一路288號電話：04-22534688

更多介紹可見「跟著華少吃吃吃」文章：台中市西屯區台中西屯美食／慶生聚餐推薦「頂粵吉品」 必吃烤鴨、乳鴿 耗資5億元打造的頂級中餐廳

▲七期的頂粵吉品以奢雅空間與細膩火候著稱，片皮鴨、乳鴿與海鮮料理都是人氣招牌。（部落客： 跟著華少吃吃吃）

更多療癒打卡點，玉澤演的散步地圖還藏著這些風景

