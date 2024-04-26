Phase Coffee Roasters 開張舊城區是老宅咖啡館，頹廢咖啡招牌鑲崁 Phase（層次）咖啡豆是自家烘焙的，兩層樓的老宅敲碎部分隔間，天井直通二樓讓這棟極有深度老樓變得明亮…月球很顯眼！

Phase Coffee Roasters

不接受訂位服務／現場候位/結帳方式:現金 街口支付

地點：台中市中區中山路119號

電話： 0955 113 878

營業時間： 11:00–20:00

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Phase Coffee Roasters/空間環境

水泥色外牆與木們推砌出老宅的作舊感，透著櫥窗原以為空間不大，快速步入咖啡館內 挖空天井，這裡販售咖啡豆與掛耳!

大型中島吧檯，甜點櫃很吸引人的目光，交錯在空間中的還有這些植物們，天井區當然又是另一種美，沒想到平日的午間…生意很好啊!

天區座位區悠閒而慵懶，不想使用馬賽克 所以…就這樣吧XD

二樓是客滿的狀態我隨意拍了一下就走回一樓靠窗的位子點上一杯咖啡…再來份甜點，幾乎大部分的女子都是兩人或三人一組，而我身邊還有一個空位會出現男或女?

Phase Coffee Roasters/點餐掃QR

店員會根據現場狀態安排位子，給予一張掃碼單點餐後…一樣要走回櫃台結帳，可能線上支付的功能還沒串起，一邊掃碼到底要吃什麼的同時…眼睛直盯櫥櫃裡的甜點，他們看起來很迷人

點上一杯咖啡/焦糖乳酪蛋糕

百花 $180 百花 Floral

想呈現春天般的花香與蜜香，是以蜂蜜、花香調性咖啡所組成!，蛋糕忘記多少…付款候就… 印象中也是百出頭左右

巴斯特克乳酪蛋糕上灑糖經過火焰燃出焦糖脆脆的香味 ，應該是冷凍庫裡挖出來的前端略帶一點沙沙口感，慢慢地回溫，開始有著乳酪蛋糕特有的綿滑奶香

百花，真的有花…攪拌均勻後微甜蜂蜜香氣與花調香氣咖啡略帶一點草直系氣息，大概是那百里香跟著加分

下午時刻沒想到這裡是這樣熱鬧的….喜歡舊城區氛圍咖啡，可以連帶隔壁 喫茶月滿 、富興工廠 列入走訪的名單

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