大里好拍又好玩的景點可不少！來到台中大里區，或許你會知道要吃遍澎湃又美味的高CP值小吃，卻想不到具有代表性的景點，但其實大里也有不少好拍的室內外風景都等著大家來造訪，像是全台最美的清水模寺廟「菩薩寺」、坐擁不少藝術裝置的「東湖公園」，去過這些地方，保證你不會再說大里好無聊，而且還可以順道至益民路、中興路將在地美食一網打盡。



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別以為台中大里只有澎湃的街邊美食吃不完，其實還有不少好拍的景點，就連在地人到訪後都比預料中還驚艷，特別是有全台最美寺廟之一美譽的「菩薩寺」，不僅採用時尚的清水模建築，門口還被滿滿的綠色植物包圍，可說是大里近年崛起的超強人氣打卡點；位於台中軟體園區一旁的「東湖公園」，將休閒與藝術完美融合，不時有壯觀的藝術裝置出現，周邊還有球場與健身設施，豐富的打卡造景與活動區域，讓大人小孩在這裡都可以瘋狂拍照與遊玩。





大里熱門打卡點：菩薩寺

部落客 青春夫婦食紀錄 造訪 菩薩寺 說：

這裡的建築顛覆以往的廟宇，採用清水模建築，環境清幽唯美，入圍2009年的台灣建築獎，2011年榮獲台中市都市空間設計大賞，並且開放參觀，現在更是台中大里的熱門景點之一呦！<全文介紹>



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#菩薩寺

地址：台中市大里區永隆路147號

電話：04-2407-9920





大里熱門打卡點：台中纖維工藝博物館

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 台中纖維工藝博物館 說：

網美打卡必拍之二就是六面不同編織法的正方竹籠，透過光影投射形成不同的光影效果，或站或坐在正方竹籠下襯映著編織的光影真的好美。<全文介紹>



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#台中纖維工藝博物館

地址：台中市大里區勝利二路1號

電話：04-2486-0069





大里熱門打卡點：東湖公園

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 東湖公園 說：

午睡的熊超人、閱讀的熊超人和鳥人國度，讓原本平凡的小公園變成拍照打卡新景點，緊鄰的「青年公園」內有小孩喜歡的溜滑梯、攀爬繩、沙池等設施，可以來此拍照、散步也能遛小孩。<全文介紹>



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#東湖公園（藝術裝置請以現場為準）

地址：台中市大里區公園街413號

電話：無





大里熱門打卡點：大里藝術廣場Dali art Plaza

部落客 Jason's Life 造訪 大里藝術廣場Dali art Plaza說：

超魔幻的虛幻世界，共有四種主題，透過光影及鏡面的折射，投射出無比炫麗的新世界，宙、影、幻、鏡，每個主題都讓你有不同的感官體驗，網美來這裡一定可以拍的不要不要的。<全文介紹>



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#大里藝術廣場Dali art Plaza

地址：台中市大里區科技路1號

電話：04-3700-2003





大里熱門打卡點：異想新樂園

部落客 肉依小姐吃什麼? 造訪 異想新樂園 說：

走進冰雪奇園彷彿來到極地氣候地區，不只下起了浪漫的陣陣飄雪，還可以一起堆雪人打雪仗，使用冰塊造型打造的溜滑梯，在冰地中行駛碰碰車，可愛又吸睛的打卡拍照區，超多活動可以盡情體驗...<全文介紹>



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#異想新樂園

地址：台中市大里區科技路1號B2

電話：04-2491-9345

