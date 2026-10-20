韓國醬蟹1美元開搶！Klook限量100份優惠，首爾站就能取貨免跑珍島，醬醃鮑魚、珍島米也能一起買

韓國醬蟹限量100份只要1美元！Klook攜手珍島郡推出地方特產預訂服務，返程前首爾站就能取貨。資深編輯李維唐從旅遊採買角度分析，免跑產地與返程取貨是這項服務的實用亮點。

韓國自由行想買醬蟹當伴手禮，現在不用特地跑產地，也不必一路提著海鮮趕行程！Klook攜手韓國全羅南道珍島郡推出地方特產預訂服務，韓式醬蟹、醬醃鮑魚、珍島米等6款韓國特色美食，都能提前線上預訂，回國前直接到首爾站取貨，接著搭機場鐵路前往機場。最吸引人的還有新服務上線優惠，限量100份韓式醬蟹每份只要1美元，第100位購買者還有額外好禮，讓韓國自由行的最後一站多了美食採買新選擇。

▲韓國伴手禮不用再提著跑行程！Klook攜手珍島郡推出地方特產預訂服務，韓式醬蟹、醬醃鮑魚等美食都能提前線上預訂，回國前直接到首爾站城市機場航廈取貨，接著搭AREX前往機場，採買伴手禮更方便。圖／Klook提供；窩客島整理



Klook韓國醬蟹1美元優惠！限量100份還有第100位購買好禮

喜歡韓式醬蟹的人，這次可以把握Klook推出的限量優惠。為慶祝與珍島郡合作的地方特產預訂服務正式上線，Klook特別提供100份韓式醬蟹，每份優惠價只要1美元。對原本就想買韓國醬蟹當伴手禮的旅客來說，不必另外安排前往珍島的行程，就有機會用優惠價格入手當地特色海鮮美食。

這次活動還準備了額外驚喜，第100位購買者可獲得「珍島美食」品牌周邊等好禮。相較於傳統伴手禮採買方式，旅客可以提前透過平台預訂，再把取貨安排在返程當天，省去旅途中提著商品移動的不便。優惠數量只有100份，實際購買與活動詳情可透過Klook商品頁面確認。

韓國醬蟹、醬醃鮑魚、珍島米都能買！6款地方特產一次預訂

韓國旅遊除了逛街買美妝、零食與人氣伴手禮，帶有地方特色的農漁產品也值得列入採買清單。Klook這次與珍島郡合作，將韓式醬蟹、醬醃鮑魚及珍島米等6款地方特產搬上線上預訂平台，讓旅客即使主要停留在首爾，也能選購來自韓國西南部的特色美食，不必為了採買特地拉長旅遊路線。

其中最受矚目的韓式醬蟹，選用珍島海域捕獲的新鮮母藍蟹，搭配手工特製醬油獨立包裝，讓醬油醃漬料理的特色與螃蟹本身的天然鮮味成為商品亮點。商品採用真空密封及低溫冷凍保存，兼顧海鮮食品的保存需求。喜歡韓國醬漬海鮮的人，除了醬蟹，也能留意這次同步推出的醬醃鮑魚，搭配珍島米等地方農產品，讓韓國伴手禮不再只有常見的餅乾與糖果。

▲韓國醬蟹控快看！來自珍島海域的新鮮母藍蟹，搭配手工特製醬油醃漬，切開的蟹身露出飽滿橘紅色蟹膏，浸在深色醬汁裡讓人食指大動。Klook更推出限量100份醬蟹每份只要1美元的優惠，喜歡韓式醬漬海鮮的人可以留意。圖／Klook提供；窩客島整理

▲韓國伴手禮不只有醬蟹！一顆顆鮑魚整齊擺在盤中，浸著深色醬汁，再搭配紅綠辣椒點綴，光看就很有韓式海鮮料理的感覺。這款珍島醬醃鮑魚也能透過Klook提前預訂，返程前到首爾站取貨，想買韓國地方特色美食不用特地跑產地。圖／Klook提供；窩客島整理

▲Klook韓國醬蟹限量100份只要1美元！攜手珍島郡推出醬蟹、醬醃鮑魚、珍島米等6款特產，線上預訂後於首爾站取貨，搭AREX前往機場更方便。

首爾站伴手禮取貨攻略！地下2樓領貨再搭AREX前往機場

這次服務最方便的地方，就是不必在旅行途中提著醬蟹、鮑魚等商品四處移動。旅客只要事先透過Klook完成線上預訂，便可前往首爾站城市機場航廈地下2樓的指定取貨中心領取商品。對安排首爾自由行、購物行程或準備搭機返台的旅客而言，可以把伴手禮取貨留到旅程尾聲，不需要為了購買地方特產另外安排交通。

取貨中心鄰近機場鐵路交通動線，領取商品後可銜接AREX前往機場。無論前幾天安排弘大逛街、明洞購物，或是在首爾市區走訪景點，都能將取貨集中在返程前處理，減少旅途中攜帶商品的負擔。由於醬蟹採低溫冷凍保存，旅客仍應事先確認商品取貨規定、保冷方式，以及搭乘航空公司的食品攜帶規範，並留意目的地的動物產品輸入限制，避免買了伴手禮卻無法順利攜帶入境。

韓國珍島郡美食特色曝光！從海鮮醬蟹到地方農產品都能在首爾買

提到韓國美食，許多人會想到首爾烤肉、釜山海鮮或濟州島特色料理，位於韓國西南部全羅南道的珍島郡，則以農漁業及海洋資源聞名。這次Klook將珍島地方農漁產品導入旅遊預訂平台，讓旅客不必實際走訪產地，也有機會接觸不同地區的韓國飲食特色。

這項合作源自Klook與珍島郡在2025年12月簽署的合作備忘錄，雙方希望透過旅遊平台的國際客群，拓展韓國地方農漁產品的海外銷售機會，同時結合地方美食與觀光資源，吸引更多旅客認識韓國地方城市。Klook每月約有7,000萬名訪客，透過線上預訂與實體取貨的服務模式，讓原本需要前往產地採買的地方商品，有機會直接接觸來自不同國家的自由行旅客。

韓國自由行不只首爾釜山！江陵旅遊流量年增387％成長最驚人

韓國旅遊熱度持續延伸到地方城市。根據Klook公布的2026年1月至8月平台流量數據，除了首爾等熱門旅遊目的地，江陵、全州、巨濟等地的旅遊關注度也明顯增加。其中江陵流量較去年同期成長387％，相當於接近4倍的增幅，全州成長164％，位於釜山西南邊的巨濟則成長130％，反映旅客開始將目光放到更多韓國地方景點。

其他熱門地區同樣有成長表現，濟州島南部的西歸浦年增85％，慶州年增76％，釜山年增44％。從城市觀光到海島旅行，韓國自由行的玩法逐漸不再侷限於首爾市區。對已經多次造訪韓國的旅客來說，下一趟旅行也能將不同地方城市納入行程，探索更多韓國在地風景與特色美食。

Klook韓國地方旅遊商品持續增加！火車、巴士、渡輪行程更好安排

隨著旅客開始探索韓國地方城市，交通與旅遊商品的選擇也持續增加。Klook目前擴充的韓國地方旅遊服務涵蓋火車、高速巴士及沿海渡輪等交通方式，讓自由行旅客在規劃跨城市移動時，有更多預訂選擇。根據2026年1月至8月的統計，Klook平台上架商品數量與去年同期相比，釜山成長52％、西歸浦成長56％，麗水則成長75％。

Klook韓國總經理James Lee表示，國際旅客的興趣正從首爾等熱門目的地逐漸延伸至韓國各地，讓旅客更容易發掘不同地區的特色體驗，也成為旅遊服務的重要方向。這次珍島郡地方特產預訂服務，便是將地方美食與旅遊行程結合的方式之一。對準備前往韓國的旅客而言，除了提前安排交通、景點與住宿，現在也能將特色伴手禮一起納入行前規劃，返程前再到首爾站領取，讓旅程最後一站的採買安排更加便利。





Klook韓國珍島醬蟹1美元優惠活動整理

活動與合作核心

合作夥伴：Klook 攜手韓國全羅南道珍島郡推出地方特產線上預訂與取貨服務。

服務亮點：旅客可透過 Klook 線上預訂韓國地方特產，返程前於「首爾站城市機場航廈」指定取貨中心領取，方便銜接機場鐵路（AREX）前往機場，無需全程攜帶。

預訂品項：包含韓式醬蟹、醬醃鮑魚及珍島米等 6 款地方特產。

慶祝上線優惠活動

1 美元搶購：提供限量 100 份醬蟹，每份僅需 1 美元。

額外加碼禮：第 100 位購買者可獲得「珍島美食」品牌周邊等額外好禮。

活動網址：https://www.klook.com/zh-TW/activity/228761-ganjang-gejang-traditional-korean-soy-sauce-marinated-crab/

注意事項： 優惠數量有限，實際訂購條件依Klook活動頁面為準。醬蟹及鮑魚等動物性食品是否可攜帶入境台灣，須另依台灣檢疫及海關規定確認。

接著看看其他品牌有哪些新品與聯名話題值得排進購物清單

推薦閱讀：台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買

推薦閱讀：7-11雛菊咖啡杯超潮！Mardi Mercredi聯名發光杯塞69元入手，咖啡17杯500元先寄杯

推薦閱讀：史努比買一送一！康寧Ｘ哈利波特聯名12款杯盤麻瓜要收，4大週年慶優惠再送史努比傘