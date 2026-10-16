不只景福宮！首爾四大宮殿免費逛，昌慶宮絕美夜間燈光秀、世界遺產宗廟免門票自由入場

編輯王瀅瀅表示，去首爾就是要踩點各個美麗的宮殿！活動期間限定四大宮殿免費入場，近期要去旅遊的朋友請把握機會～
去韓國首爾旅遊必排的穿韓服漫步宮殿行程，這次能幫你省下一筆門票錢！ 為了配合10月29日登場的盛事「韓國購物慶典」（KOREA GRAND FESTIVAL），韓國國家遺產廳宮陵遺跡本部特別推出限時免費開放活動，包括景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮四大宮殿，以及宗廟與朝鮮王陵通通免門票入場，讓準備造訪首爾欣賞紅葉秋景的旅客，能無負擔體驗最道地的韓國傳統文化饗宴。
免門票走訪四宮！昌慶宮夜間燈光秀現正登場
在10月29日至11月15日期間，不只包括景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮等四大宮殿，連宗廟與朝鮮王陵都涵蓋在免費參觀的範圍內，讓來自世界各地的旅客都能共襄盛舉。四大宮殿於活動期間也準備了豐富多元的體驗活動，景福宮先前的「韓服宴香」與昌德宮的工藝展「朝鮮空間美學：白之秩序」已於10月11日結束。
而昌慶宮好評不斷的新媒體藝術「水光蓮花」目前則現正展出中，將一路展演至11月1日。這場燈光秀分為8大展區，其中第4景至第8景（大溫室、小春塘池、散步道及出口等）開放所有人免預約現場免費觀賞；而精華的第1景至第3景（對話的水路、大春塘池主秀、白發之光）則需事先在網路上預約付費觀覽席。
世界遺產宗廟破例自由逛！線上繪製專屬朝鮮角色
此外，首爾供奉朝鮮王朝歷代君主與王妃神位、被列為世界文化遺產的「宗廟」，平時為維護古蹟莊嚴，原則上並不開放遊客自由漫步，僅限預約跟隨導覽員參觀；但在這次免費開放期間，宗廟將特別破例轉為「自由入場」模式，讓大家能隨意親自走訪這座神聖肅穆的建築。
線上活動「大家的風俗圖 2026」同樣開跑至11月1日，免註冊即可透過手機或電腦輕鬆繪製專屬的朝鮮時代角色，這些分身將被嵌入畫家金弘道的作品中，與全球參與者共同完成獨一無二的現代風俗圖。
不過雖然宮殿入場費用全免，但各個景點原本的每週定期休宮日依然照常維持，需特別注意。另外，像是熱門的昌德宮後苑特別觀覽並不包含在這次的免費範圍內，而昌慶宮的水光蓮花夜間體驗如上述所說，部分也需要事先在網路上預約或另行購票，建議大家行前務必到官方網站確認好相關規定與開放時間。
韓國四大宮殿&宗廟 參觀資訊
景福宮
- 地址：首爾特別市鐘路區社稷路161
- 營業時間：10月09:00-18:00（17:00停止入場）；11月09:00-17:00（16:00停止入場）
- 公休日：每週二
- 交通：地鐵3號線景福宮站5號出口，步行約2分鐘
昌德宮
- 地址：首爾特別市鐘路區栗谷路99
- 營業時間：10月09:00-18:00（17:00停止入場）；11月09:00-17:30（16:30停止入場）
- 公休日：每週一
- 交通：地鐵3號線安國站3號出口，步行約5分鐘
昌慶宮
- 地址：首爾特別市鐘路區昌慶宮路185
- 營業時間：09:00-21:00（20:00停止入場）
- 公休日：每週一
- 交通：地鐵4號線惠化站4號出口，步行約12分鐘
德壽宮
- 地址：首爾特別市中區世宗大路99
- 營業時間：09:00-21:00（20:00停止入場）
- 公休日：每週一
- 交通：地鐵1號、2號線市廳站12號出口，步行約1分鐘
宗廟
- 地址：首爾特別市鐘路區鐘路157
- 營業時間：10月09:00-18:00（17:00停止入場）；11月09:00-17:30（16:30停止入場）
- 公休日：每週二
- 交通：地鐵1號、3號、5號線鐘路3街站11號出口，步行約3分鐘
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