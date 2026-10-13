根本汪星人天堂！首爾首座「寵物花園」新開幕，碎石＆植栽全挑過、還有狗狗專屬調溫石椅

狗派編輯王瀅瀅表示，連地面的石頭跟植栽高度都考量到了，這公園真的有在用心欸！

現代人養寵物早已不只是單純餵養，而是將毛孩視為不可或缺的家人，不論安排休閒活動還是出門散步，總是將牠們的福祉與舒適度放在第一位。為了讓狗狗們能享受更優質的戶外時光，首爾市政府特別在良才洞梅軒市民之林打造了首爾首座專為毛孩量身建構的「西莎® DangDang Park」與「搖尾巴花園」。這裡不單純只是讓狗狗奔跑的封閉運動場，而是一座全面考量狗狗感官體驗與自然探索的質感綠洲。

▲首爾首座寵物花園開幕！座落於梅軒市民之林的「西莎® DangDang Park」與「搖尾巴花園」，成為首爾最新的寵物友善綠洲。

首座毛孩專屬綠洲！連碎石與植栽高度都為狗狗客製

這座花園作為2026首爾國際庭園博覽會的企業同行庭園，歷經數月籌備才完美亮相，其核心理念正是「學會等待」，提倡飼主放慢急促的腳步，尊重狗狗本身的步調。其中「西莎® DangDang Park」由韓國瑪氏主導打造，中央特別設有「聞聞花園」，所有植栽配置皆經由專業獸醫師嚴格審查，特別挑選了黑心金光菊、黑松草與松葉金雞菊等對毛孩無毒且安全的植物，並貼心將花草擺放在符合狗狗眼睛與鼻子的高度。

▲園區植栽皆經過專業獸醫師嚴格審查，擺放高度恰好貼合狗狗的眼睛與嗅覺視角。

地面的碎石更經過特別揀選，圓潤無尖角且大小適中，既不會卡在大型犬的腳掌肉墊縫隙，小型犬踩踏起來也完全沒有負擔。除了安全無虞的植栽，園區內還配置了不同尺寸的原木與樹幹，方便各種體型的小狗標記氣味與穿梭探索。

▲特製的圓潤碎石步道大小適中不卡肉墊，讓大小型犬都能依照自己的步調安心探索。

順著步道直達搖尾巴花園！貼心藍黃花海與飼主休憩區

而順著園區步道往前走，就能自然串聯至由首爾市政府動物保護課籌劃的「搖尾巴花園」。這裡針對狗狗紅綠色盲的視覺特性，主打黃色與藍色系的鮮豔花草，並保留了原生泥土地與堅固根系的植物，滿足毛孩喜歡用前腳挖土的天然本能。園區內還設置了具備體溫調節功能的石椅休息區，以及附帶寵物掛勾的長椅與桌子，讓飼主能與愛犬一起悠閒歇腳。

▲順著步道即可自然直達搖尾巴花園，園區內設有體溫調節石椅休息區與附帶寵物掛勾的長椅，讓飼主能與愛犬一起放慢腳步悠閒歇腳。

由於兩個花園緊密相連且鄰近既有的寵物遊樂場，讓散步、休憩與玩耍能一次滿足，不少造訪的飼主也驚嘆這裡對寵物的細心考量與照顧程度值得讚許，也讓毛孩玩得不亦樂乎。近期計畫前往首爾旅遊的愛狗人士，不妨安排行程到現場走走，親自感受這座充滿溫度的寵物天堂；或許也能嚕到喜歡的狗狗們，直接幸福一整天。

▲首爾首座專為毛孩打造的寵物花園，串聯嗅覺植栽、專屬藍黃花海與貼心休憩設施，讓狗狗與飼主能一同享受放慢腳步的質感散步時光。

西莎® DangDang Park（시저® 댕댕파크）& 搖尾巴花園（살랑살랑정원）

地址：首爾特別市瑞草區梅軒路 99（양재동 매헌시민의숲 / 梅軒市民之林內，緊鄰寵物遊樂場）

開幕日期：2026年10月1日正式開放

開放時間：全天開放（公園常態性開放空間）

交通方式：搭乘首爾地鐵新盆唐線至「新盆唐線梅軒站（양재시민의숲역）」5號出口，步行約 5-10 分鐘即可抵達梅軒市民之林。





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