100隻熊貓任你拍！首爾近郊果川科學館戶外熊貓展延至11月，拍完順遊自然史館拍巨型火箭

韓國人愛熊貓愛到把一百隻熊貓紙偶搬進草坪！編輯王瀅瀅表示，想來個首爾近郊之旅的，果川科學館絕對是個好選擇～

韓國人對熊貓的喜愛早已不是新鮮事，無論是可愛的動作還是圓滾滾的身軀，總能秒殺大人小孩的心。近期韓國國立果川科學館與WWF世界自然基金會攜手推出特別活動，直接將100隻大熊貓搬進科學館戶外草皮，引發極大討論。這場展覽可不只是賣萌，背後更傳遞著重要的生態議題，透過大熊貓的號召力，帶領大家關注全球生物多樣性的現況。

▲韓國國立果川科學館特別打造了可愛度滿分的熊貓主題盛會，透過萌感十足的大熊貓號召力，帶領大家關注全球生物多樣性與生態保育議題。

100隻熊貓萌翻草坪！限時四天魔術秀與沈浸式星空導覽

這項戶外特別展將從10月8日一路開放至11月1日，除了戶外拍照區，在10月8日至10月11日期間，主活動「WWF LIVING PLANET - The Science of Hope」以「用科學找到希望，攜手守護地球未來」為核心精神，在四天內規劃了豐富的特別計畫。包含瀕危動物主題魔術秀、2026地球生命報告特別簡報以及館長講座等，甚至能順遊天體投影館，讓全家大小都能在玩樂中汲取科學知識。

其中最受矚目的亮點莫過於戶外多功能廣場上的100隻大熊貓紙偶，一隻隻造型可愛的熊貓錯落分佈在草坪上，隨手一拍都可愛度超標。這群熊貓就算湊近打招呼也絕對不會逃跑，簡直是最佳拍照打卡隊友。

▲戶外廣場上100隻紙熊貓錯落分佈在草坪上，成為隨手拍都好看的熱門打卡點。

熊貓到11月前都能拍！順遊自然史館看巨型火箭

打卡完100隻熊貓後可別急著離開，國立果川科學館室內展區同樣精采。中央大廳1樓特別同步舉辦地球生命報告快閃展，帶領大家深入瞭解自然生態。

走進自然史館與未來想像SF館，還能一窺自然的演化奧秘與前沿科技，戶外更有巨型世界號火箭模型，非常適合安排一日遊深度探索。熊貓展預計延長展出至11月1日，這場集合可愛與知識的盛會，喜歡熊貓與科學的朋友千萬別錯過。

▲館內涵蓋自然史館、SF館與預約制的幼兒體驗館，戶外還有巨型火箭模型，照著排一日遊行程超充實。

WWF LIVING PLANET - The Science of Hope

活動地點：國立果川科學館 中央大廳1樓、諧和廳及戶外多功能廣場（경기도 과천시 상하벌로 110）

交通方式：搭乘首爾地鐵4號線至大公園站（대공원역），從6號出口出來即可抵達科學館。

展覽日期：室內展區與特別活動：2026年10月8日（四）– 10月11日（日）／戶外100隻熊貓特別展（拍照區）：2026年10月8日（四）– 11月1日（日）

營運時間：09:30 – 17:30（每週一休館）





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