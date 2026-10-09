入口是國王十字車站！首爾「哈利波特咖啡廳」麻瓜必朝聖，海格蛋糕、魔蘋果甜點超還原

編輯王瀅瀅表示，這間咖啡廳麻瓜們必須嚴肅收藏，光這入口處就值得大拍一百張了吧！

全世界的哈利波特迷注意了，只要踏進首爾弘大商圈，隱藏在麻瓜世界裡的魔法大門就此展開。這間名為「943 King's Cross」主題咖啡廳，將整座地下1樓至地上4樓的建築完全化身魔法奇幻世界；官方補充此處為魔法師們藏身於市中心的秘密巢穴，專為尋找潛在魔力的訪客而設。從店外宏偉的建築體到踏入內部的瞬間，無一處不充滿驚喜，讓大家能暫時拋下日常現實的繁重壓力，化身為魔法世界的主角，展開一場兼具視覺與味覺的沉浸式冒險之旅。

▲首爾弘大的943 King's Cross主題咖啡廳將整座建築打造成魔法師的秘密巢穴，包括令人聯想到倫敦國王十字車站的入口造景。

入口是國王十字車站！化身巫師穿梭霍格華茲經典場景

走進943 King's Cross，迎接大家的是重現倫敦國王十字車站氛圍的入口空間，隨後延伸出霍格華茲宿舍與魔藥學教室等充滿巧思的經典造景。店內不僅穿梭著身著巫師袍的工作人員，更在每一層樓掛上神秘咒語與隱藏魔法裝置，搭配精心設計的背景音樂與燈光，帶給人身歷其境的臨場感。

▲重現奧利凡德魔杖店般的滿牆魔杖盒與西洋棋盤，隨處都能感受復古奇幻氛圍。

若是購買魔法咒語書套票，還能手持咒語書與體驗包，在地下室至4樓之間解開密碼、操作機關，享受解謎任務的樂趣。此外，每逢週六與週日下午2點至4點，現場還會上演令人目不轉睛的精彩魔術表演，讓人在咖啡廳裡的時光絕不會感到無聊。

▲神秘的水晶球與燭光圍繞著動態畫框，加上逼真又震撼的巨龍裝置駐紮於店內角落，隨處都能感受到魔法世界的奇幻氛圍。

超逼真海格蛋糕重現！魔蘋果、敲碎龍蛋解鎖魔法味蕾

而這座魔法巢穴最令人驚艷的，莫過於將原著世界觀完美融合的餐飲品項。其中包括還原度百分百的海格生日蛋糕，粗獷的粉紅鮮奶油外觀下包覆著濃郁口感，如今更升級為份量十足的大份量規格，適合與朋友共享。另有以草藥學課堂為靈感的魔蘋果甜點，則巧妙將濃郁巧克力鮮奶油與酥脆餅乾藏在花盆中，甚至附上耳塞梗增添趣味。

▲經典還原電影中海格手作風格的粉紅生日蛋糕，與以草藥學課堂為靈感的魔蘋果盆栽甜點，都能讓死忠粉絲興奮不已。

另外還有以飛龍為靈感的龍蛋甜點，用小木槌敲碎巧克力外殼後，便能享用封印其中的蛋白霜餅乾，完成一場專屬於自己的甜點儀式。除了豐富的甜點，各式充滿奇幻趣味的特調飲品更是拍照必備。源自衛氏巫師法寶店裝病糖概念的裝病冰沙，以夢幻的天藍色蘇打冰沙為基底，鋪上彩虹軟糖條與果凍豆，交織出酸甜爽口的豐富口感。身為資深哈利波特迷與忠實麻瓜粉，這間沉浸感十足的主題咖啡廳絕對是近期飛首爾必須列入清單的朝聖首選！

▲天藍色蘇打風味的裝病冰沙鋪滿彩虹軟糖與果凍豆，展現衛氏巫師法寶店的惡作劇風格；以及附上小木槌的龍蛋甜點，敲碎巧克力外殼即可享用封印其中的蛋白霜餅乾，儀式感滿分。

943 King's Cross（943 킹스크로스）店家資訊

地址：韓國首爾市麻浦區楊花路16街24 B1~4F

營業時間：週一至週四 11:3021:30（最後點餐 21:00）；週五至週日 10:0021:30（最後點餐 21:00）

交通方式：地鐵弘益大學站、合井站、上水站、廣興倉站或西江大站步行即可抵達，其中自弘益大學站9號出口步行約8~10分鐘。





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