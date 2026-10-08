還能召喚專屬護法！《哈利波特：禁忌森林》登陸濟州島，走入全球數百萬人朝聖神秘森林

編輯王瀅瀅表示，走進禁忌森林探險的機會到來，麻瓜們不能錯過！

陪伴無數人長大的《哈利波特》擁有讓人心神嚮往的獨特魅力，無論是宏偉的霍格華茲城堡還是精彩的魔法場景，都深深烙印在每一位麻瓜粉絲心中。如今這股風潮正式吹向南韓，華納兄弟將風靡全球多個城市的活動「哈利波特：禁忌森林體驗（Harry Potter™: A Forbidden Forest Experience）」原汁原味搬到濟州島，為所有喜愛魔法的朋友開啟一扇通往奇幻世界的任意門。

▲風靡全球的《哈利波特：禁忌森林體驗（Harry Potter™: A Forbidden Forest Experience）》終於確定在南韓盛大開展。

全球數百萬人朝聖特展登陸濟州！走入聲光交織的魔法樹林

這個曾在全球16個城市成功吸引數百萬名觀眾的夜間互動體驗，如今終於首次移師南韓。當夜幕低垂，濟州島知名光影主題公園的戶外空間便換上神祕面紗，化身為充滿未知與驚奇的禁忌森林。

▲這個曾在全球 16 個城市吸引數百萬名觀眾的夜間互動體驗首度移師南韓，將濟州島光影主題公園的戶外空間化為神祕禁忌森林。

森林裡樹影婆娑，空氣中浮動著若有似無的魔法氣息與低迴音效，完美重現電影中那片讓人屏息、既神祕又令人心生向往的幽暗林徑。遊客可以沿著這條精心安排的動線依序深入，在光影與蟲鳴交織的魔幻氛圍中，一步步走進那些熟悉的故事場景，感受兼具視覺與聽覺震撼的沉浸式魔法體驗。



▲漫步在樹影婆娑與低迴音效交織的幽暗林徑中，跟隨精心安排的動線一步步走進熟悉的故事場景，感受視覺與聽覺震撼的沉浸式魔法體驗。

親手揮魔杖召喚專屬護法！巧遇奇獸共度難忘的冬季時光

除了精緻的造景，現場最讓人興奮的莫過於充滿互動感的精采玩法。參觀者能親手拿起魔杖施展咒語，甚至有機會在光影交織的森林深處召喚出屬於自己的護法。

▲參觀民眾可以隨身攜帶魔杖，隨時準備在黑暗深處施展出令人驚豔的神奇咒語與專屬護法。

隨著腳步深入，一路上還能巧遇各種來自《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影裡的經典魔法生物，像是巨大的鷹馬、獨角獸以及可愛的玻璃獸，讓人彷彿真的走進了奇幻大銀幕之中。 ▲神祕可愛的魔法生物與壯麗奇獸將在林間小徑的各個角落驚喜現身，與每一位到訪的冒險者熱情互動。

這場備受矚目的沉浸式展覽預計在今年十二月中旬正式對外開放，陪伴大家度過一個充滿魔法氣息的溫暖冬夜。目前詳細開放時段與票務資訊已陸續公開，準備好展開冒險的粉絲們不妨提前關注。

▲只要隨身攜帶魔杖並勇敢踏入林間，就能在禁忌森林裡親手施展神奇咒語，並與各種經典魔法生物近距離相遇。

如果今年冬天正好有機會安排一趟南韓旅行，不妨空出一個夜晚，親自走進這片神祕森林，享受一場無與倫比的魔法時光。

▲《哈利波特：禁忌森林體驗（Harry Potter™: A Forbidden Forest Experience）》預計將於2026年12月17日起在南韓濟州島正式開幕。

哈利波特：禁忌森林體驗（Harry Potter™: A Forbidden Forest Experience）

日期：2026年12月17日起正式開展（公眾假期照常開放）

地點：제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 （Lunafall）

交通：建議於濟州島當地租車自駕，或利用大眾運輸工具前往西歸浦市安德面的露納波爾園區





看更多哈利波特

推薦閱讀：首創禁忌森林園區！全球首座全室內《哈利波特》樂園，1.9萬坪斜角巷、霍格華茲2029開玩

推薦閱讀：把整套童年買回家！《哈利波特》初版小說立體書封鑰匙圈，經典名場面全在掌心重現

推薦閱讀：哈利波特迷衝台中！25週年快閃店PARK2登場，7大打卡點與70款限定周邊搶先看

